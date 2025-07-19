Deneyim Ekonomisi: Eşyadan Çok Anı Satın Almak
Eskiden alışveriş terapisi diye bir şey vardı. Canımız sıkıldığında AVM’ye gider, iki tişört, bir çanta alır eve dönerdik. Şimdi ne yapıyoruz? Haftalık bütçeyi bir iki günlük deniz kenarı minik bir evde konaklamaya gömüyor, konser biletini ayın ilk gününde sepete atıyor, sırf “manzaraya karşı çay içtik” demek için 300 kilometre yol gidiyoruz.
E peki neden? Çünkü artık eşya değil, anı peşindeyiz. Ve bu yeni düzenin adı: Deneyim ekonomisi. Hazırsan, anlatmaya başlıyoruz!
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Gardıroplar dolu olabilir ama hafızalar boşsa neye yarar?
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Mutluluğu artık kutuda değil, bilette arıyoruz.
Sosyal medyada manzara paylaşıyoruz, yeni çanta değil.
Deneyim tek kişilik, özel ve sadece sana ait.
O eşyayı neden aldım dediğin çok olur, ama o tatile niye gittim dediğin azdır.
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Artık almak için değil, hissetmek için para harcıyoruz.
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İstanbul Arel Üniversitesi Mimarlık Bölümü mezunuyum. Öğrencilik yıllarımdan itibaren üretim, tasarım ve dijital iletişim gibi konularla iç içeydim. Bu süreçte kültür-sanat ve mimarlık tarihi odaklı blog içeriklerine ve sosyal medya projelerine ilgi duymaya başladım. 2024 yılından beri Onedio için çeşitli kategorilerde liste, test ve bilgilendirici içerikler hazırlıyorum.
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