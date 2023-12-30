Demiseksüel misin?
Demiseksüel misin?
Senin için duygular mı öncelikli yoksa cinsellik mi?
Sen demiseksüel bir insan olabilir misin?
Haydi teste!
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1. Öncelikle söyle bakalım, bir ilişkiye başlamadan önce kuvvetli bir arkadaşlık kurmayı tercih eder misin?
2. Peki partnerinle derin sohbetler kurabilmek senin için önemli mi?
3. Ele ele tutuşmak, sarılmak senin kalbini huzurla doldurur mu?
4. Tek gecelik ilişkileri onaylıyor musun?
5. Flört konularında sen nasıl birisisin?
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6. Peki dış görünüşten çok karaktere önem veren bir yapın mı var?
7. Günümüzün ilişkilerini 'yüzeysel' buluyor musun?
8. Bir ilişkide bağlılık sana nasıl hissettiriyor?
9. Son olarak söyle bakalım, sosyal medyadan başlayan bir ilişki hakkında ne düşünüyorsun?
Sen demiseksüelin sözlük anlamı gibisin!
Sen demiseksüel değilsin!
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