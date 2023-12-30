Demiseksüel misin?

Demiseksüel olmayan bir insanın flört becerilerinin geliştiğini söylemek yanlış olmaz herhalde. Sen ne yere bakan yürek bakan insansın sen! Duygular elbette senin için de önemli. Fakat sen öyle hemen kendini kaptırmak istemezsin. Bir ilişkinin dozunda kalması gerektiğini düşünür, bağımlı hale gelmezsin. Sen, daha çok özgürlüğüne düşkün, kendisine önem veren bir insansın. Bu huyun bazıları tarafından eleştiriliyor elbette. Fakat sen hayatı bu şekilde yaşamaktan, anlık keyiflerden zevk alıyorsun. Sen kalbini öyle kolay kolay emanet etmeyen, kendi iç dünyasını kolayca açamayan bir insansın. Senin öyle bir dünyan var ki oraya birisini almak pek de kolay değil!