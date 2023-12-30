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Demiseksüel misin?

Demiseksüel misin?

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Onedio Editörü
30.12.2023 - 17:01

Senin için duygular mı öncelikli yoksa cinsellik mi? 

Sen demiseksüel bir insan olabilir misin?

Haydi teste!

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1. Öncelikle söyle bakalım, bir ilişkiye başlamadan önce kuvvetli bir arkadaşlık kurmayı tercih eder misin?

2. Peki partnerinle derin sohbetler kurabilmek senin için önemli mi?

3. Ele ele tutuşmak, sarılmak senin kalbini huzurla doldurur mu?

4. Tek gecelik ilişkileri onaylıyor musun?

5. Flört konularında sen nasıl birisisin?

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6. Peki dış görünüşten çok karaktere önem veren bir yapın mı var?

7. Günümüzün ilişkilerini 'yüzeysel' buluyor musun?

8. Bir ilişkide bağlılık sana nasıl hissettiriyor?

9. Son olarak söyle bakalım, sosyal medyadan başlayan bir ilişki hakkında ne düşünüyorsun?

Sen demiseksüelin sözlük anlamı gibisin!

Tek gecelik ilişkiler asla sana göre değil. Sen duygularına önem veren bir insansın. Bir ilişkide duygu olmadıkça fiziksel çekim yaşaman mümkün değil. Sen günümüzdeki çoğu insanın aksine cinselliğe bir 'ihtiyaç' gözüyle bakmıyorsun. Bu yüzden etrafındaki insanların seni anlamadığını sık sık düşünüyor olabilirsin. Sen kalbinin sesine önem veren, öncelikle duygularının kıpır kıpır etmesini isteyen bir insansın. Bu yüzdendir ki hayatına giren birçok kişi de senin o minnoş kalbini kırmış. Hiç merak etme, sonunda yıllardır arzuladığın o 'doğru' aşk senin de kapını çalacak!

Sen demiseksüel değilsin!

Demiseksüel olmayan bir insanın flört becerilerinin geliştiğini söylemek yanlış olmaz herhalde. Sen ne yere bakan yürek bakan insansın sen! Duygular elbette senin için de önemli. Fakat sen öyle hemen kendini kaptırmak istemezsin. Bir ilişkinin dozunda kalması gerektiğini düşünür, bağımlı hale gelmezsin. Sen, daha çok özgürlüğüne düşkün, kendisine önem veren bir insansın. Bu huyun bazıları tarafından eleştiriliyor elbette. Fakat sen hayatı bu şekilde yaşamaktan, anlık keyiflerden zevk alıyorsun. Sen kalbini öyle kolay kolay emanet etmeyen, kendi iç dünyasını kolayca açamayan bir insansın. Senin öyle bir dünyan var ki oraya birisini almak pek de kolay değil!

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