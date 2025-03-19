DEM Parti İstanbul'dan Nevruz Çağrısı
DEM Parti İstanbul'dan Nevruz Çağrısı
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İBB Başkanı İmamoğlu'nun gözaltına alınmasının ardından İstanbul Valiliği'nden dört günlük gösteri ve yürüyüş yasak kararı gelmişti.
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DEM Parti İstanbul İl Örgütü, 23 Mart'ta Nevruz mitingi yapılacağını duyurdu. 👇
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Sporun heyecanını kelimelerle buluşturmaya çalışan bir editörüm. Dijital dünyanın dinamiklerine oldukça hakim olmaya çalışıyorum. Hem güncel hem de özgün içerikler hazırlayarak kitleme farklı bir bakış açısı sunmayı hedefliyorum.
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