DEM Parti İstanbul'dan Nevruz Çağrısı

“23 Mart Pazar günü Yenikapı Meydanında gerçekleştireceğimiz Newroz mitingimize tüm adalet, eşitlik, özgürlük ve demokrasi yanlısı yurttaşları ve çevreleri davet ediyoruz. Newroz demokrasi ve özgürlük iradesidir. Newroz eşitliğe ve adalete çağrıdır. Van’dan İstanbul’a, bu toprakların en acil ihtiyacı demokrasi ve barıştır. Seçme ve seçilme hakkı başta olmak üzere halk iradesi, demokrasinin, demokratik toplumun en temel ölçülerinden birisidir.

“Newroz halkın kendi iradesine ve geleceğine sahip çıktığını gösterdiği, kayyımcı anlayışlara karşı en güçlü mesajlarını verdiği bir buluşmadır. İstanbul halkının demokratik iradesine sahip çıkmak için Newroz buluşmamıza tüm İstanbulluları davet ediyoruz. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı’na, ilçe belediye başkanlarına, gazetecilere ve siyasetçilere yönelik operasyonları kabul etmiyoruz. Halkın demokratik iradesine yönelik bu tutumun dün olduğu gibi bugün de karşısında olduğumuzu belirtiyoruz. 23 Mart’ta Yenikapı’da buluşalım, Newroz mitingimizden güçlü bir demokrasi haykırışını yükseltelim.”