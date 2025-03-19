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DEM Parti İstanbul'dan Nevruz Çağrısı

DEM Parti İstanbul'dan Nevruz Çağrısı

Bahadır Özdemir
Bahadır Özdemir - Spor Editörü
19.03.2025 - 15:19

DEM Parti İstanbul İl Örgütü'nden basın ve kamuoyuna yapılan açıklamada 23 Mart Pazar günü İstanbul Yenikapı Meydanı'nda Nevruz mitingi düzenleneceği ifade edildi. 'İstanbul halkının demokratik iradesine sahip çıkmak için Newroz buluşmamıza tüm İstanbulluları davet ediyoruz.' denildi.

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İBB Başkanı İmamoğlu'nun gözaltına alınmasının ardından İstanbul Valiliği'nden dört günlük gösteri ve yürüyüş yasak kararı gelmişti.

İBB Başkanı İmamoğlu'nun gözaltına alınmasının ardından İstanbul Valiliği'nden dört günlük gösteri ve yürüyüş yasak kararı gelmişti.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, 'Valiliğimizce il genelinde kamu düzenini muhafaza etmek ve oluşabilecek provokatif eylemlerin önüne geçmek için 19-23 Mart tarihleri arasında 4 gün süreyle her türlü toplantı, gösteri ve basın açıklaması yasaklanmıştır.' ifadeleri kullanılmıştı.

DEM Parti İstanbul İl Örgütü, 23 Mart'ta Nevruz mitingi yapılacağını duyurdu. 👇

DEM Parti İstanbul İl Örgütü, 23 Mart'ta Nevruz mitingi yapılacağını duyurdu. 👇
twitter.com

“23 Mart Pazar günü Yenikapı Meydanında gerçekleştireceğimiz Newroz mitingimize tüm adalet, eşitlik, özgürlük ve demokrasi yanlısı yurttaşları ve çevreleri davet ediyoruz. Newroz demokrasi ve özgürlük iradesidir. Newroz eşitliğe ve adalete çağrıdır. Van’dan İstanbul’a, bu toprakların en acil ihtiyacı demokrasi ve barıştır. Seçme ve seçilme hakkı başta olmak üzere halk iradesi, demokrasinin, demokratik toplumun en temel ölçülerinden birisidir.

“Newroz halkın kendi iradesine ve geleceğine sahip çıktığını gösterdiği, kayyımcı anlayışlara karşı en güçlü mesajlarını verdiği bir buluşmadır. İstanbul halkının demokratik iradesine sahip çıkmak için Newroz buluşmamıza tüm İstanbulluları davet ediyoruz. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı’na, ilçe belediye başkanlarına, gazetecilere ve siyasetçilere yönelik operasyonları kabul etmiyoruz. Halkın demokratik iradesine yönelik bu tutumun dün olduğu gibi bugün de karşısında olduğumuzu belirtiyoruz. 23 Mart’ta Yenikapı’da buluşalım, Newroz mitingimizden güçlü bir demokrasi haykırışını yükseltelim.”

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Bahadır Özdemir
Bahadır Özdemir
Spor Editörü
Sporun heyecanını kelimelerle buluşturmaya çalışan bir editörüm. Dijital dünyanın dinamiklerine oldukça hakim olmaya çalışıyorum. Hem güncel hem de özgün içerikler hazırlayarak kitleme farklı bir bakış açısı sunmayı hedefliyorum.
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