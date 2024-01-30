'DEM Parti Adalar'ı Neden İstiyor?' Sorusuna Ahmet Hakan'dan Cevap: 'İmralı'ya Yakın Olduğu İçin'

31 Mart'ta gerçekleşecek olan yerel seçimler öncesi siyasi partiler belediye başkan adaylarını bir bir açıklarken, partiler arası ittifaklar da yavaş yavaş son halini alıyor.
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Yerel seçimlerde İstanbul'da CHP ile DEM Parti'nin ittifak yapacağı ve bunun karşılığında da DEM Parti'nin CHP'den iki ilçe istediği iddiası ise CNN Türk'te yayınlanan Tarafsız Bölge programında konuşuldu.
Programda yerel seçimler için İstanbul'da gerçekleşmesi olası senaryolar konuşukurken, "DEM Parti, İstanbul'da aday çıkartmama karşılığında Adalar Belediyesi'ni istiyor" iddiası konuşuldu.
O anlarda ise Abdullah Ağar, "DEM Parti Adalar’ı neden istiyor?" diye sordu.
Tarafsız Bölge programın moderatörlüğünü yapan Ahmet Hakan ise, "İmralı'ya yakın olduğu için" dedi. Hakan daha sonra ise "Şaka yapıyorum, espri yapıyorum" dedi.
İşte o anlar: 👇
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DEM İstanbul'dan aday çıkartırsa sizi kurtaracak geri vites bu zaman diliminde yok yalnız. DeLorean'ın kendisi lazım.
Ulan bu Ahmet Hakan Selahattin Demirtaş’a programında saz çaldırıp Türkü söyletmişti, şimdi de DEM parti üzerinden espri yapıyor… Allahsız Ahmet! Her boka ma... Devamını Gör
Ahmet Hakan palyacodur .Ver eline bir sey onunla oynarken bile iyi show yaptigini sanar.Fetönün eski artiklari akpnin yeni 23 yildir gönüllü yalamalari olm... Devamını Gör
ne kadar da şakacı biri :)