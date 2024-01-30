'DEM Parti Adalar'ı Neden İstiyor?' Sorusuna Ahmet Hakan'dan Cevap: 'İmralı'ya Yakın Olduğu İçin'

Cadıların Soyundan Gelen Kadınlarda Olduğuna İnanılan ‘Ben’ Neredeyse Her Kadında Olmasıyla Şaşırttı

Kız Arkadaşının Tırnaklarını Kırmayı Destekleyerek “Manitaya Yapılacaklar Listesine” Alan Gence Tepki Geldi

Seyirci Aylık Kazancının 1 Milyon Dolar Olduğunu Söyleyince Hasan Can Kaya Dilan Polat'a Gönderme Yaptı

Bir Kadın İçerdiği Amonyak Sayesinde Dişleri Beyazlattığı Söylendiği İçin Diş Macunu Yerine İdrarını Kullandı

Çocuklarını Bir Güzel Azarlayan Anne: 'Evlenin, Evlenin Yoksa Ben Kafayı Yiyeceğim'

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Bir Yandan Ders Çalışıp Bir Yandan da Müslüm Gürses'in 'Unutamadım' Şarkısını Mırıldanan Ufaklık