DEM Parti Açıkladı: Ankara Adayları Belli Oldu

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti), Ankara, Bursa, Malatya, Kocaeli ve Konya başta olma üzere birçok ilden adayını duyurdu. DEM Parti’nin Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı için adayları Gültan Kışanak ve Öztürk Türkdoğan oldu.