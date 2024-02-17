DEM Parti Açıkladı: Ankara Adayları Belli Oldu
DEM Parti Açıkladı: Ankara Adayları Belli Oldu
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DEM Parti Sözcüsü Ayşegül Doğan, parti genel merkezinde düzenlediği basın toplantısıda 31 Mart’ta gerçekleşecek seçimlerde yarışacak adaylarını açıkladı.
DEM Parti’nin Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı için adayları Gültan Kışanak ve Öztürk Türkdoğan oldu.
Öztürk Türkdoğan
Doğan, 'kent uzlaşısı' politikasına devam ettiklerini ve bunun yerelden merkeze demokratik siyaset zemini oluşturduğunu aktardı.
Doğan, Mersin, Esenyurt ve Akdeniz Belediyesi için uzlaşı sağlandığını, bazı yerler için ise görüşmelerin sürdüğünü ifade etti.
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DEM Parti’nin açıkladığı adaylar
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