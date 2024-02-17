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DEM Parti Açıkladı: Ankara Adayları Belli Oldu

DEM Parti Açıkladı: Ankara Adayları Belli Oldu

DEM Parti
ismail kahraman
ismail kahraman - Onedio Haber ve Gündem Editörü
17.02.2024 - 14:39

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti), Ankara, Bursa, Malatya, Kocaeli ve Konya başta olma üzere birçok ilden adayını duyurdu. DEM Parti’nin Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı için adayları Gültan Kışanak ve Öztürk Türkdoğan oldu.

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DEM Parti Sözcüsü Ayşegül Doğan, parti genel merkezinde düzenlediği basın toplantısıda 31 Mart’ta gerçekleşecek seçimlerde yarışacak adaylarını açıkladı.

DEM Parti Sözcüsü Ayşegül Doğan, parti genel merkezinde düzenlediği basın toplantısıda 31 Mart’ta gerçekleşecek seçimlerde yarışacak adaylarını açıkladı.

DEM Parti’nin Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı için adayları Gültan Kışanak ve Öztürk Türkdoğan oldu.

DEM Parti’nin Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı için adayları Gültan Kışanak ve Öztürk Türkdoğan oldu.

Öztürk Türkdoğan

Öztürk Türkdoğan

Doğan, 'kent uzlaşısı' politikasına devam ettiklerini ve bunun yerelden merkeze demokratik siyaset zemini oluşturduğunu aktardı.

Doğan, 'kent uzlaşısı' politikasına devam ettiklerini ve bunun yerelden merkeze demokratik siyaset zemini oluşturduğunu aktardı.

Doğan, Mersin, Esenyurt ve Akdeniz Belediyesi için uzlaşı sağlandığını, bazı yerler için ise görüşmelerin sürdüğünü ifade etti.

Doğan, Mersin, Esenyurt ve Akdeniz Belediyesi için uzlaşı sağlandığını, bazı yerler için ise görüşmelerin sürdüğünü ifade etti.
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DEM Parti’nin açıkladığı adaylar

DEM Parti’nin açıkladığı adaylar

  • Ankara Büyükşehir Belediye Eş Başkan Adayları Gültan Kışanak – Öztürk Türkdoğan

  • Urfa Büyükşehir Belediye Eş Başkan Adayları Celallettin Ekmen- Gülser Yıldırım

  • Antep Büyükşehir Belediye Eş Başkan Adayları Selman Tutumlu

  • Malatya Büyükşehir Belediye Eş Başkan Adayları Abdulvahap Ekim- Sevim Şimşek Bayram

  • Bursa Büyükşehir Belediye Eş Başkan Adayları İhsan Seylan- Bilmez Erboğa

  • Konya Büyükşehir Belediye Eş Başkan Adayları Gülbahar Gündüz- Bülent Kılıç

  • Kocaeli Büyükşehir Belediye Eş Başkan Adayları Hasan Özgüneş- Selda İlgöz Koçyiğit

  • Aydın Büyükşehir Belediye Eş Başkan Adayları Suzan Koç- Naif Kanat

  • Osmaniye Belediye Eş Başkan Adayları Ziver Gümüş- Zilan Karagüzel

  • Kilis Belediye Eş Başkan Adayları Ahmet Üçer- Azize Akoğlu

  • Elazığ Belediye Eş Başkan Adayları Hayrettin Kaya

  • Adıyaman Belediye Eş Başkan Adayları Meryem Ceritli- Bahattin Bilgin

  • Dersim Belediye Eş Başkan Adayları Cevdet Konak- Birsen Orhan

  • Kocaeli Dilovası Belediye Eş Başkan Adayları Mustafa Avcı- Şevin Coşkun

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