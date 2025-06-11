Barış Arduç Kimdir? Barış Arduç Kaç Yaşında ve Nereli? Gupse Özay'ın Eşi Barış Arduç Kimdir?

2025 itibarıyla Barış Arduç, kariyerinde hız kesmeden yoluna devam ediyor. Yılın ilk aylarında Netflix’te yayınlanan Rüzgara Bırak ile Ege karakterine hayat vererek, izleyicilere duygusal bir aşk hikayesi sundu. Haziran ayında ise Disney+’ta izleyiciyle buluşacak olan Aşkı Hatırla dizisinde mimar Deniz karakterini canlandırıyor; bu projede Hande Erçel ile başrolleri paylaşarak ekran uyumlarını bir kez daha ortaya koyuyor. Sezonun en çok merak edilen yapımlarından biri ise ATV’de yayınlanması planlanan Queen of Tears uyarlaması. Barış Arduç, bu diziyle hem romantik hem de dramatik yönünü geliştirmeye hazırlanıyor.