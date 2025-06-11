Barış Arduç Kimdir? Barış Arduç Kaç Yaşında ve Nereli? Gupse Özay'ın Eşi Barış Arduç Kimdir?
Kiralık Aşk’la yıldızı parlayan Barış Arduç, hem romantik rollerdeki başarısıyla hem de karizmasıyla Türkiye’nin en çok konuşulan erkek oyuncularından biri oldu. Oyunculuğa tesadüfen adım atan Arduç, kısa sürede ekranların vazgeçilmezi haline geldi.Peki Barış Arduç kimdir? Barış Arduç kaç yaşında ve nereli? Detayları sizler için derledik...
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Barış Arduç Kimdir?
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İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. Son bir yıldır Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
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