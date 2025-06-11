onedio
article/comments
article/share
Haberler
Yaşam
Biyografi
Barış Arduç Kimdir? Barış Arduç Kaç Yaşında ve Nereli? Gupse Özay'ın Eşi Barış Arduç Kimdir?

Barış Arduç Kimdir? Barış Arduç Kaç Yaşında ve Nereli? Gupse Özay'ın Eşi Barış Arduç Kimdir?

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
11.06.2025 - 18:33

Kiralık Aşk’la yıldızı parlayan Barış Arduç, hem romantik rollerdeki başarısıyla hem de karizmasıyla Türkiye’nin en çok konuşulan erkek oyuncularından biri oldu. Oyunculuğa tesadüfen adım atan Arduç, kısa sürede ekranların vazgeçilmezi haline geldi.Peki Barış Arduç kimdir? Barış Arduç kaç yaşında ve nereli? Detayları sizler için derledik...

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Barış Arduç Kimdir?

Barış Arduç Kimdir?

Türk televizyonlarının karizmatik jönlerinden biri olan Barış Arduç, sadece oyunculuğuyla değil, fiziği ve duruşuyla da adından sıkça söz ettiriyor. Rol aldığı her projede hayran kitlesini biraz daha büyüten Arduç, özellikle romantik komedilerin ve dramların vazgeçilmez ismi hâline geldi. Gerek özel hayatıyla gerek ekran performansıyla magazin dünyasının da ilgi odağı olan Barış Arduç’un hayatı merak ediliyor.

Barış Arduç Kaç Yaşında?

Barış Arduç Kaç Yaşında?

Barış Arduç, 9 Ekim 1987 doğumludur. 2025 itibarıyla 37 yaşındadır.

Barış Arduç Nereli?

Barış Arduç Nereli?

Aslen baba tarafından Ordu Fatsa'lı, anne tarafından Artvin’lidir. İsviçre’nin Scherzingen şehrinde dünyaya gelen Arduç, 8 yaşına kadar yurt dışında yaşamış, ardından ailesiyle birlikte Türkiye’ye kesin dönüş yapmıştır.

Barış Arduç Kariyer Başlangıcı

Barış Arduç Kariyer Başlangıcı

Barış Arduç, ilk olarak 2011 yılında Küçük Hanımefendi, Dinle Sevgili, Pis Yedili gibi dizilerde yardımcı oyuncu olarak oynadı. Daha sonra 2012 yılında Artvin'in Hopa ilçesinde çekilmeye başlanan genel yönetmenliğini ve hikâyesini Mahsun Kırmızıgül'ün yaptığı ve ATV ekranlarında yayınlanan Benim İçin Üzülme adlı dizide Ahmet Avcıoğlu karakteriyle adından söz ettirdi. Dizide sadece ilk bölümde oynayan geri kalan bölümlerde flashback olarak yer alan Arduç'un, 17-18 yaşlarında spor tutkusu olan ve Trabzonspor'da futbol oynamak isteyen bir genci canlandırdığı rolü o kadar çok sevildi ki karakter dizide öldüğünde Trabzonspor tribünlerinde 10 metre pankart açıldı.

Barış Arduç'un Özel Hayatı

Barış Arduç'un Özel Hayatı

Barış Arduç, uzun süre birlikte olduğu oyuncu ve senarist Gupse Özay ile 2020 yılında evlendi. 2022 yılında çiftin kızları Jan Asya dünyaya geldi. Barış Arduç, özel yaşamını göz önünde yaşamamayı tercih ediyor ve ailesiyle sade bir hayat sürmeyi benimsiyor.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Barış Arduç Öne Çıkan Açıklamalar

Barış Arduç Öne Çıkan Açıklamalar

  • Popülerlik gelip geçici ama içi dolu bir kariyer kalıcıdır.”

  • “Benim için ekran başarısından daha değerlisi, iyi bir eş ve baba olmak.”

  • “Spor disiplini, oyunculuğumu da etkileyen bir temel oldu.”

Barış Arduç Yer Aldığı Diziler

Barış Arduç Yer Aldığı Diziler

  • 2011 – Küçük Hanımefendi (Cenk

  • 2011 – Dinle Sevgili (Hakan)

  • 2012 – Pis Yedili (Sinan, destekleyici, sezon 1 bölüm 5)

  • 2012–2014 – Benim İçin Üzülme (Ahmet Avcıoğlu, destekleyici)

  • 2013–2014 – Bugünün Saraylısı (Selim Bayraktar, destekleyici)

  • 2015 – Racon: Ailem İçin (Tekin Atan, başrol) 

  • 2015–2017 – Kiralık Aşk (Ömer İplikçi, başrol)

  • 2019 – Kuzgun (Kuzgun Cebeci, başrol)

  • 2020 – Çukur (Arık Böke Erdenet, destekleyici)

  • 2021–2023 – Alparslan: Büyük Selçuklu (Alp Arslan, başrol)

Barış Arduç Yer Aldığı Filmler

Barış Arduç Yer Aldığı Filmler

  • 2014 – Sadece Sen (Emin

  • 2014 – Deliha (Cemil) – Başrol 

  • 2017 – Mutluluk Zamanı (Mert Sönmez) – Başrol

  • 2024 – Rüzgara Bırak (Ege Yazıcı) –

Barış Arduç Güncel Projeleri

Barış Arduç Güncel Projeleri

2025 itibarıyla Barış Arduç, kariyerinde hız kesmeden yoluna devam ediyor. Yılın ilk aylarında Netflix’te yayınlanan Rüzgara Bırak ile Ege karakterine hayat vererek, izleyicilere duygusal bir aşk hikayesi sundu. Haziran ayında ise Disney+’ta izleyiciyle buluşacak olan Aşkı Hatırla dizisinde mimar Deniz karakterini canlandırıyor; bu projede Hande Erçel ile başrolleri paylaşarak ekran uyumlarını bir kez daha ortaya koyuyor. Sezonun en çok merak edilen yapımlarından biri ise ATV’de yayınlanması planlanan Queen of Tears uyarlaması. Barış Arduç, bu diziyle hem romantik hem de dramatik yönünü geliştirmeye hazırlanıyor.

Barış Arduç Ödülleri ve Adaylıkları

Barış Arduç Ödülleri ve Adaylıkları

2015

  • KKTC Cypaparazzi En İyiler Ödülleri: En İyi Erkek Oyuncu – KAZANDI (Kiralık Aşk)

  • 4. Kristal Fare Ödülleri: En İyi Erkek Oyuncu – ADAY GÖSTERİLDİ

  • 42. Pantene Altın Kelebek Ödülleri: En Yakışan Çift (Defne-Ömer) – KAZANDI

  • 6. İTÜ Sosyal Medya Ödülleri: En Sosyal Erkek Oyuncu – KAZANDI

2016

  • 14. Yıldız Teknik Üniversitesi Yılın Yıldızları: En Beğenilen Erkek Dizi Oyuncusu – KAZANDI

  • 2. Elele Kadın Ödülleri: Yılın İlham Veren Erkek Oyuncusu – KAZANDI

  • 23. İTÜ EMÖS Başarı Ödülleri: Yılın En Başarılı Erkek Dizi Oyuncusu – ADAY GÖSTERİLDİ

  • 2. Türkiye Gençlik Ödülleri: En İyi Erkek Dizi Oyuncusu – KAZANDI

  • 2. Türkiye Gençlik Ödülleri: En İyi Reklam Filmi (Derimod) – KAZANDI

  • 7. KTÜ Medya Ödülleri: En Beğenilen Erkek Oyuncu – ADAY GÖSTERİLDİ

  • İstanbul Gelişim Üniversitesi 5. Medya Ödülleri: En İyi Erkek Oyuncu – KAZANDI

  • Yeditepe Üniversitesi 4. Dilek Ödülleri: En İyi Erkek Oyuncu – KAZANDI

  • 11. Makinistanbul Ödülleri: En İyi Dizi Çifti (Defne-Ömer) – KAZANDI

  • Ege Üniversitesi 5. Medya Ödülleri: En İyi Erkek Dizi Oyuncusu – KAZANDI

  • 3. Mersin Altın Palmiye Ödülleri: Yılın Erkek Dizi Oyuncusu – ADAY GÖSTERİLDİ

  • Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Medya Ödülleri: En İyi Erkek Dizi Oyuncusu – ADAY GÖSTERİLDİ

  • İstanbul Aydın Üniversitesi 12. İletişim Ödülleri: En İyi Çıkış Yapan Erkek Oyuncu – KAZANDI

  • Magazin Gazetecileri Derneği 22. Altın Objektif Ödülleri: En İyi Romantik & Komedi Dizisi Erkek Oyuncu – KAZANDI

  • TelevizyonDizisi.com Ödülleri: En İyi Erkek Oyuncu – KAZANDI

  • TelevizyonDizisi.com Ödülleri: En İdeal Dizi Çifti (Defne-Ömer) – KAZANDI

  • 43. Pantene Altın Kelebek Ödülleri: En İyi Komedi Dizisi Erkek Oyuncu – KAZANDI

  • 43. Pantene Altın Kelebek Ödülleri: En İyi Dizi Çifti (Defne-Ömer) – ADAY GÖSTERİLDİ

  • 7. İMK Sosyal Medya Ödülleri: En İyi Erkek Oyuncu – ADAY GÖSTERİLDİ

  • 1. Müzikonair Ödülleri: En İyi Erkek Dizi Oyuncusu – ADAY GÖSTERİLDİ

  • 3. Karadeniz’in Enleri Ödülleri: Yılın En İyi Erkek Dizi Oyuncusu – KAZANDI

  • 5. GQ Men Of The Year Ödülleri: Yılın Konuşulan Adamı – KAZANDI

  • 1. Türkiye Çocuk Ödülleri: En İyi Erkek Dizi Oyuncusu – KAZANDI

  • 44. Pantene Altın Kelebek Ödülleri: En İyi Komedi Dizisi Erkek Oyuncu – ADAY GÖSTERİLDİ

  • 44. Pantene Altın Kelebek Ödülleri: En İyi Dizi Çifti (Defne-Ömer) – ADAY GÖSTERİLDİ

2022

  • 48. Altın Kelebek Ödülleri: En İyi Erkek Oyuncu – ADAY GÖSTERİLDİ (Alparslan: Büyük Selçuklu)
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. Son bir yıldır Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
1
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın