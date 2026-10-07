Darphane Yeni Para Bastı: Sadece 3 Bin Adet Var

Resmi adı 'TCG Anadolu Gemisi-Savunma Sanayi Serisi No:2 Gümüş Hatıra Parası' olan koleksiyon parası, 6 Ekim Salı günü saat 10.00 itibarıyla satışa sunuldu. Seri numarasından da anlaşılacağı üzere bu, Darphane'nin savunma sanayi temalı serisindeki ikinci çalışma. Serinin ilk parası, yerli helikopter T625 GÖKBEY için hazırlanmıştı.

Paranın bir yüzünde TCG Anadolu'nun silueti, geminin üzerinden geçen uçaklar ve 'TCG Anadolu Gemisi' yazısı bulunuyor. Diğer yüzde ise ortasında kırmızı zemin üzerinde ay yıldız yer alan bir gemi dümeni, denizcilik düğümleri, 'Türkiye Cumhuriyeti' ibaresi ve 2026 tarihi dikkat çekiyor.

Darphane'nin paylaştığı teknik bilgilere göre hatıra parası 31,10 gram ağırlığında ve 38,61 milimetre çapında. Yaklaşık 1 ons ağırlığındaki para 925 ayar gümüşten üretiliyor. Nominal değeri 20 lira olarak belirlenen paranın satış fiyatı ise bunun 260 katından fazla.