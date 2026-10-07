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Darphane Yeni Para Bastı: Sadece 3 Bin Adet Var

Darphane Yeni Para Bastı: Sadece 3 Bin Adet Var

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Gündem ve Ekonomi Editörü
07.10.2026 - 13:34
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Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü, Çok Maksatlı Amfibi Hücum Gemisi TCG Anadolu adına yeni bir gümüş hatıra parası çıkardı. Üzerinde 20 lira yazan paranın satış fiyatı 5 bin 250 lira olarak belirlendi. Basım adedinin yalnızca 3 bin ile sınırlandırılması ise paranın koleksiyon değerini şimdiden öne çıkardı.

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Darphane yeni para bastı: 6 Ekim'de satışa çıktı.

Darphane yeni para bastı: 6 Ekim'de satışa çıktı.

Resmi adı 'TCG Anadolu Gemisi-Savunma Sanayi Serisi No:2 Gümüş Hatıra Parası' olan koleksiyon parası, 6 Ekim Salı günü saat 10.00 itibarıyla satışa sunuldu. Seri numarasından da anlaşılacağı üzere bu, Darphane'nin savunma sanayi temalı serisindeki ikinci çalışma. Serinin ilk parası, yerli helikopter T625 GÖKBEY için hazırlanmıştı.

Paranın bir yüzünde TCG Anadolu'nun silueti, geminin üzerinden geçen uçaklar ve 'TCG Anadolu Gemisi' yazısı bulunuyor. Diğer yüzde ise ortasında kırmızı zemin üzerinde ay yıldız yer alan bir gemi dümeni, denizcilik düğümleri, 'Türkiye Cumhuriyeti' ibaresi ve 2026 tarihi dikkat çekiyor.

Darphane'nin paylaştığı teknik bilgilere göre hatıra parası 31,10 gram ağırlığında ve 38,61 milimetre çapında. Yaklaşık 1 ons ağırlığındaki para 925 ayar gümüşten üretiliyor. Nominal değeri 20 lira olarak belirlenen paranın satış fiyatı ise bunun 260 katından fazla.

Gümüş para Beşiktaş'taki mağazada ve internetten satılıyor.

Gümüş para Beşiktaş'taki mağazada ve internetten satılıyor.

Hatıra parası, Darphane'nin Beşiktaş'taki Koleksiyon Mağazası ile emagaza.darphane.gov.tr adresi üzerinden 5 bin 250 liraya satın alınabiliyor. Toplam basım adedinin 3 binle sınırlı tutulması, seriyi koleksiyoncular için daha da cazip hale getiriyor.

Paraya adını veren TCG Anadolu, Çok Maksatlı Amfibi Hücum Gemisi olarak görev yapıyor. Geminin ana görevi amfibi ve hava harekatı icra etmek. TCG Anadolu, silahlı insansız hava araçlarının (SİHA) konuşlandırılabildiği ilk gemilerden biri olmasıyla öne çıkıyor.

İnsanlı ve insansız, sabit ve döner kanatlı hava araçlarını konuşlandırabilen gemi farklı görevlerde kullanılabiliyor. Uçuş güvertesinde 30'dan fazla hava aracı taşıyabilen TCG Anadolu'da kısa mesafede kalkış ve dikey iniş yapabilen savaş uçakları, helikopterler ve insansız hava araçları görev alabiliyor.

Geminin askeri kabiliyetlerinin yanında insani yardım tarafı da var. Ameliyathane, röntgen cihazları, diş tedavi üniteleri, yoğun bakım ve enfeksiyon odalarını içeren en az 30 yatak kapasiteli bir hastaneye sahip olan TCG Anadolu, gerektiğinde hastane gemisi olarak da görev yapabiliyor.

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Gündem ve Ekonomi Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi ve Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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