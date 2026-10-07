Darphane Yeni Para Bastı: Sadece 3 Bin Adet Var
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü, Çok Maksatlı Amfibi Hücum Gemisi TCG Anadolu adına yeni bir gümüş hatıra parası çıkardı. Üzerinde 20 lira yazan paranın satış fiyatı 5 bin 250 lira olarak belirlendi. Basım adedinin yalnızca 3 bin ile sınırlandırılması ise paranın koleksiyon değerini şimdiden öne çıkardı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Darphane yeni para bastı: 6 Ekim'de satışa çıktı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Gümüş para Beşiktaş'taki mağazada ve internetten satılıyor.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi ve Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın