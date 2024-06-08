Cumhuriyet Müzesi'nin Açılışında Bir Araya Gelen İmamoğlu ve Celal Şengör'ün Diyaloğu Gündem Oldu

Padişah I. Mahmud döneminden kalma Taksim Maksemi İBB tarafından restore edilerek Cumhuriyet Müzesi haline getirildi. Müzenin açılışı Ekrem İmamoğlu tarafından gerçekleştirildi
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Açılışa Prof.Dr. Celal Şengör de katıldı.
İmamoğlu'nun Şengör'e "İlim ışıktır, siz önden yürüyün hocam." dediği anlar sosyal medyada gündem oldu.
İşte o anlar;
“Gözümüzü parası olan akademisyenlere diktik.” diyen İmamoğlu'na, Şengör'ün cevabı da gülümsetti.
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Çok güzel bir hareketti helal olsun çok centimence akıl dolu bir söz güzel zamanlama