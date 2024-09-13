Cumhurbaşkanı Erdoğan, Marmara Üniversitesi Açılış Töreninde Konuştu: "Buradan Mezun Oldum, Gururluyum"
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Marmara Üniversitesi Açılış Töreninde Konuştu: "Buradan Mezun Oldum, Gururluyum"
Marmara Üniversitesi'nde düzenlenen açılış törenine katılan Cumhurbaşkanı Erdoğan, '1981 yılında bu üniversiteden mezun oldum ve Marmara Üniversitesi mezunu olmaktan büyük gurur duyuyorum' şeklinde konuştu. Erdoğan, ırkçılık ve darbeler konusunda da açıklamalar yaptı.
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Marmara Üniversitesi'nin Recep Tayyip Erdoğan Külliyesi 1. ve 2. Etap Eğitim-Öğretim Binaları'nın açılış töreninde konuştu.
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Açılış töreninde farklı bir heyecan yaşadığını dile getiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasını şu sözlerle açtı:
"141 yıllık köklü tarihinde Marmara Üniversitemizin yanında olmaya devam edeceğiz" diyen Erdoğan, gündeme dair de açıklamalarda bulundu.
Irkçılığın sosyal medyada hızla yayıldığına değinen Erdoğan, "Kimseyi rengine, diline göre ayırmadık. Muhalefet adayının nefret siyaseti karşısında tek bir cümle dahi kuramadılar. Irkçı faşizm sürekli gündeme getiriliyor ve ırkçılıkla yabancı düşmanlığının savunuculuğu yapılıyor. Irkçılık adıyla Türk-İslam düşmanlığı yürütülüyor ve sosyal medyada ırkçılık hızla artış gösteriyor" dedi.
"Darbelerin bedelini milletimiz ödedi" diyen Erdoğan, "Gençlerimizi birbirine düşürmeye çalışanlar oldu. Türkiye'nin bu tür tuzaklara düşmemesi için büyük bir dikkat gösterdik. Bizim yaşadığımız zorlukların gençlerimiz tarafından yaşanmaması için çalıştık. Darbelerin bedelini ise milletimiz ödedi" dedi.
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