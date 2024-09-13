Cumhurbaşkanı Erdoğan, Marmara Üniversitesi Açılış Töreninde Konuştu: "Buradan Mezun Oldum, Gururluyum"

Marmara Üniversitesi'nde düzenlenen açılış törenine katılan Cumhurbaşkanı Erdoğan, '1981 yılında bu üniversiteden mezun oldum ve Marmara Üniversitesi mezunu olmaktan büyük gurur duyuyorum' şeklinde konuştu. Erdoğan, ırkçılık ve darbeler konusunda da açıklamalar yaptı.