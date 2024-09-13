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Serbest Kalan Narin’in Babası Arif Güran İlk Olarak Kızının Mezarını Ziyaret Etmiş

Serbest Kalan Narin’in Babası Arif Güran İlk Olarak Kızının Mezarını Ziyaret Etmiş

Diyarbakır
ismail kahraman
ismail kahraman - Onedio Haber ve Gündem Editörü
13.09.2024 - 14:45

Diyarbakır’da katledilen NarinGüran’ın babası Arif Güran, minik kızın cansız bedenin bulunması sonrasında gözaltına alınanlar arasında yer almıştı. Baba Güran, dün akşam savcılık sorgusunun ardından serbest bırakıldı. Arif Güran’ın serbest kaldıktan sonra ilk iş olarak Narin’in mezarını ziyaret ettiği iddia edildi.

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Diyarbakır’ın Bağlar ilçesinde kaybolduktan 19 gün sonra cansız bedeni dere kenarında bulunan Narin Güran cinayetinde çoğu aile üyesi 24 kişi gözaltına alınmıştı.

Diyarbakır’ın Bağlar ilçesinde kaybolduktan 19 gün sonra cansız bedeni dere kenarında bulunan Narin Güran cinayetinde çoğu aile üyesi 24 kişi gözaltına alınmıştı.

Narin’in, annesi Yüksel Güran ve abisi Enes Gürhan dahil 8 kişi tutuklanmıştı. Soruşturmada tutulananların sayısı ise 10’a yükselmişti.

Narin’in, annesi Yüksel Güran ve abisi Enes Gürhan dahil 8 kişi tutuklanmıştı. Soruşturmada tutulananların sayısı ise 10’a yükselmişti.

Baba Arif Güran ise savcılıktaki sorgusundan sonra serbest kalmıştı.

Baba Arif Güran ise savcılıktaki sorgusundan sonra serbest kalmıştı.

Türkiye Gazetesi’nde yer alan habere göre, Arif Güran serbest kaldıktan sonra ilk iş olarak Narin’in mezarını ziyaret etti.

Türkiye Gazetesi’nde yer alan habere göre, Arif Güran serbest kaldıktan sonra ilk iş olarak Narin’in mezarını ziyaret etti.

Kaynak

Gece saat 04.00 sularında Narin’in mezarına giden babanın mezar başında dua okuduğu öğrenildi.

Gece saat 04.00 sularında Narin’in mezarına giden babanın mezar başında dua okuduğu öğrenildi.

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