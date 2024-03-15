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Çuf Çuf Reis Olarak Bilinen Pakistan'ın 'Şifacı Hocasının' Videolarındaki Hastalara Ait Detay Ortaya Çıktı!

Çuf Çuf Reis Olarak Bilinen Pakistan'ın 'Şifacı Hocasının' Videolarındaki Hastalara Ait Detay Ortaya Çıktı!

Zeynep Deniz Güler
Zeynep Deniz Güler - Onedio Editörü
15.03.2024 - 18:03

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Sosyal medyada Çuf Çuf Reis olarak bilinen Pakistan'daki sözde şifacı hocanın videolarında fark edilen detayı YouTuber Tolga Öztürk ortaya çıkarttı.

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Sosyal medyada "Çuf Çuf Reis" olarak adlandırılan Pakistan'daki 'şifacı hoca' hakkında daha önce birçok videoya denk gelmişsinizdir.

Sosyal medyada "Çuf Çuf Reis" olarak adlandırılan Pakistan'daki 'şifacı hoca' hakkında daha önce birçok videoya denk gelmişsinizdir.

Tıbbın çözüm bulamadığı hastalıkları dokunarak ve "Çuf Çuf" sesi çıkartarak iyileştirdiği iddia edilen 'hoca' dünya basınında geniş yankı uyandırdı.

Tıbbın çözüm bulamadığı hastalıkları dokunarak ve "Çuf Çuf" sesi çıkartarak iyileştirdiği iddia edilen 'hoca' dünya basınında geniş yankı uyandırdı.

Hatta Türk YouTuberlar bile onunla video çekmek için Pakistan'a gitti.

Şimdi ise Tolga Öztürk isimli YouTuber, Çuf Çuf Reis'in videolarındaki yalanları ortaya çıkardı.

Şimdi ise Tolga Öztürk isimli YouTuber, Çuf Çuf Reis'in videolarındaki yalanları ortaya çıkardı.

Aynı kişileri defalarca videolarında kullandığını ortaya çıkardı.

Aynı kişileri defalarca videolarında kullandığını ortaya çıkardı.

O anları buradan izleyebilirsiniz 👇

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