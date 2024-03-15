Çuf Çuf Reis Olarak Bilinen Pakistan'ın 'Şifacı Hocasının' Videolarındaki Hastalara Ait Detay Ortaya Çıktı!

Sosyal medyada Çuf Çuf Reis olarak bilinen Pakistan'daki sözde şifacı hocanın videolarında fark edilen detayı YouTuber Tolga Öztürk ortaya çıkarttı.
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Sosyal medyada "Çuf Çuf Reis" olarak adlandırılan Pakistan'daki 'şifacı hoca' hakkında daha önce birçok videoya denk gelmişsinizdir.
Tıbbın çözüm bulamadığı hastalıkları dokunarak ve "Çuf Çuf" sesi çıkartarak iyileştirdiği iddia edilen 'hoca' dünya basınında geniş yankı uyandırdı.
Şimdi ise Tolga Öztürk isimli YouTuber, Çuf Çuf Reis'in videolarındaki yalanları ortaya çıkardı.
Aynı kişileri defalarca videolarında kullandığını ortaya çıkardı.
O anları buradan izleyebilirsiniz 👇
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