Critics Choice Ödül Törenine Şıklıklarıyla Damga Vuran Hollywood Yıldızlarının Kombinlerini İnceliyoruz!
Critics Choice Ödül Törenine Şıklıklarıyla Damga Vuran Hollywood Yıldızlarının Kombinlerini İnceliyoruz!
Critics Choice Ödülleri Los Angeles'taki orman yangınının ardından Cuma günü Santa Monica'daki Barker Hangar'da düzenlendi. Film ve TV alanında yılın en iyi başarılarının kutlandığı gecenin adayları arasında Cynthia Erivo, Ariana Grande, Zoe Saldaña, Demi Moore, Timothée Chalamet ve Angelina Jolie yer aldı.
Televizyon kategorisinde 'Shogun' yılın en iyi filmi Sean Baker imzalı 'Anora' oldu. Kırmızı alıda parlayan yıldızların kıyafetleri ise ayrı olay oldu. O halde gelin kim ne giymiş birlikte bakalım...
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Bu sene 30'uncusu düzenlenen Critics Choice Ödülleri dün gece ABD'nin Los Angeles kentinde düzenlenen bir törenle sahiplerini buldu.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Kırmızı halıda güzellikleriyle büyüleyen yıldızların ise tarzları yine merak konusu oldu! Angelina Jolie, Demi Moore, Nicole Kidman gibi isimler görünümleriyle beğeni topladı. Gelin kim ne giymiş detaylara birlikte bakalım...
Leighton Meester
Angelina Jolie
Ariana Grande
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Dakota Fanning
Nicole Kidman
Margaret Qualley
Orlando Bloom
Kristen Bell
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Logan Orman
Joey King
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. Son bir yıldır Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın