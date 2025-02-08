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Critics Choice Ödül Törenine Şıklıklarıyla Damga Vuran Hollywood Yıldızlarının Kombinlerini İnceliyoruz!

Critics Choice Ödül Törenine Şıklıklarıyla Damga Vuran Hollywood Yıldızlarının Kombinlerini İnceliyoruz!

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
08.02.2025 - 14:50

Critics Choice Ödülleri Los Angeles'taki orman yangınının ardından Cuma günü Santa Monica'daki Barker Hangar'da düzenlendi. Film ve TV alanında yılın en iyi başarılarının kutlandığı gecenin adayları arasında Cynthia Erivo, Ariana Grande, Zoe Saldaña, Demi Moore, Timothée Chalamet ve Angelina Jolie yer aldı. 

Televizyon kategorisinde 'Shogun' yılın en iyi filmi Sean Baker imzalı 'Anora' oldu. Kırmızı alıda parlayan yıldızların kıyafetleri ise ayrı olay oldu. O halde gelin kim ne giymiş birlikte bakalım...

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Bu sene 30'uncusu düzenlenen Critics Choice Ödülleri dün gece ABD'nin Los Angeles kentinde düzenlenen bir törenle sahiplerini buldu.

Bu sene 30'uncusu düzenlenen Critics Choice Ödülleri dün gece ABD'nin Los Angeles kentinde düzenlenen bir törenle sahiplerini buldu.

Kırmızı halıda güzellikleriyle büyüleyen yıldızların ise tarzları yine merak konusu oldu! Angelina Jolie, Demi Moore, Nicole Kidman gibi isimler görünümleriyle beğeni topladı. Gelin kim ne giymiş detaylara birlikte bakalım...

Kırmızı halıda güzellikleriyle büyüleyen yıldızların ise tarzları yine merak konusu oldu! Angelina Jolie, Demi Moore, Nicole Kidman gibi isimler görünümleriyle beğeni topladı. Gelin kim ne giymiş detaylara birlikte bakalım...

Leighton Meester

Leighton Meester

Angelina Jolie

Angelina Jolie

Ariana Grande

Ariana Grande
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Dakota Fanning

Dakota Fanning

Nicole Kidman

Nicole Kidman

Margaret Qualley

Margaret Qualley

Orlando Bloom

Orlando Bloom

Kristen Bell

Kristen Bell
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Logan Orman

Logan Orman

Joey King

Joey King

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Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. Son bir yıldır Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
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