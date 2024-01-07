Covid-19 Pandemisinde Öğrendiğimiz Şeyleri Söyleyerek Hepimize Hak Verdiren Kişiler
Covid-19 Pandemisinde Öğrendiğimiz Şeyleri Söyleyerek Hepimize Hak Verdiren Kişiler
Kaynak: https://www.reddit.com/r/AskReddit/co...
Takdir edersiniz ki aylarca süren bir pandemi süreci yaşadık. Bu süreçte bazılarımız yeni keşiflere çıkarken bazılarımız da tam anlamıyla evrim geçirdik. Peki Covid-19 pandemisinde hangi dersleri aldık? Neler öğrendik?
Buyurun beraber bakalım!👇
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1. "İnsanlar hasta bir şekilde çalışmaya zorlanmamalı."
2. "Hasta bir şekilde kimse okula gelmemeli. Devamsızlık yapmamak için diğer insanları riske atmamalıyız."
3. "İnsanlar evden çalışma sistemini benimsedi. Artık birçok kişi ofise gitmek istemiyor."
4. "Hava kirliliği aslında önlenebilir bir şey. İnsanlar karantinaya girdiklerinde havanın son derece temiz olduğunu hatırlıyorum."
5. "Tuvalet kağıdının fiyatı çeyrek altınla yarışabiliyor."
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6. "Instagram'daki influencer'lar birer sağlık çalışanı değil. Sürekli tavsiye verdiklerine bakmayın."
7. "İnsanlık olarak hiçbir felakete hazırlıklı değiliz. Birgün başımıza başka bir şey gelse adapte olmamız çok daha uzun sürecek."
8. "Bazı ülkelerdeki sağlık sistemi son derece zayıf."
9. "Hemşireler çok daha yüksek maaş almayı hak ediyorlar."
10. "İnsanlar tam anlamıyla stokçuluk yaptı. Çoğu kişi bu süreçte sabırsız ve empati yoksunuydu."
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11. "Birçok şirket kimsenin gözünün yaşına bakmadan işten çıkardı. 17 yıldır aynı şirkette çalışıyordum ve beni de çıkartmışlardı."
12. "Bu süreçte insanlar sanatın değerini anlattı. Birçok kişi yetenekli olduğu sanat dallarını keşfetti."
13. "Haber siteleri, genellikle panik yaratan ve insanları kutuplaştıran haberler yaptı. Bazen her şeye güvenmemek gerek."
14. "Birçoğumuz yanlış ilişkilere adım attık."
15. "Ve kesinlikle sosyal medya kullanmayı bırakmamız gerekiyor. Pandemideyken her gün maruz kaldığımız şey, aslında ruhumuzu ve zihnimizi sömürüyor."
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