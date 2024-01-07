Covid-19 Pandemisinde Öğrendiğimiz Şeyleri Söyleyerek Hepimize Hak Verdiren Kişiler

Takdir edersiniz ki aylarca süren bir pandemi süreci yaşadık. Bu süreçte bazılarımız yeni keşiflere çıkarken bazılarımız da tam anlamıyla evrim geçirdik. Peki Covid-19 pandemisinde hangi dersleri aldık? Neler öğrendik?

Buyurun beraber bakalım!👇