Corendon Alanyaspor Maçından Beraberlikle Ayrılan Fenerbahçe Liderlik Yarışında Yara Aldı
Corendon Alanyaspor Maçından Beraberlikle Ayrılan Fenerbahçe Liderlik Yarışında Yara Aldı
Trendyol Süper Lig'in 25. haftasındaki Fenerbahçe-Corendon Alanyaspor maçı 2-2 beraberlikle sonlandı. Maç sonucunun ardından Fenerbahçe liderlik yarışında yara aldı. Detaylar içeriğimizde...👇
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Trendyol Süper Lig'in 25. haftasındaki Fenerbahçe-Corendon Alanyaspor müsabakası 2-2 berabere sonuçlandı. Bu skorla birlikte Fenerbahçe zirve yarışında yara aldı.
Fenerbahçe, savunmada top çıkarırken yapılan kayıpta 12. dakikada Augusto'nun golüyle mağlup duruma düştü.
İkinci yarıya hızlı başlayan Fenerbahçe, 47. dakikada penaltı kazandı. 49. dakikada Tadic'in kullandığı penaltı vuruşunda sarı-lacivertliler beraberliği yakaladı.
59. dakikada Fenerbahçe tekrar öne geçerken 63. dakikada Corendon Alanyaspor takımı Augusto ile beraberlik golünü attı.
2-2'lik beraberliğin ardından liderliği kaptıran Fenerbahçe ve Corendon Alanyaspor maçıyla ilgili yorumlar da gecikmedi.
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