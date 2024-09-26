Çöpte Buldu, Hayatı Değişti: Meğer Rönesans Tablosuymuş!

Albrecht Dürer'Tüm zamanların teknik açıdan en yetenekli sanatçılarından biri' olarak kabul ediliyor.

Eserin de Albrecht Dürer’in ünlü tahta baskı gravürü 'Knight, Death and the Devil (1513)' adlı eserinin orijinal bir baskısı. Ayrıca bu gravür, Dürer'in üç büyük gravüründen biri olan Meisterstiche serisine ait.