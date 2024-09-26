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Çöpte Buldu, Hayatı Değişti: Meğer Rönesans Tablosuymuş!

Çöpte Buldu, Hayatı Değişti: Meğer Rönesans Tablosuymuş!

Dilara
Dilara - Onedio Editörü
26.09.2024 - 10:54

Yeterince şanslı bir insansanız, çöpte bulduğunuz bir tablo Rönesans dönemine ait çıkabilir. Almanya'da yıllar önce 11 yaşındaki bir çocuk, çöpte görüp beğendiği tabloyu almıştı. Bu tablonun, Alman sanatçı Albrecht Dürer’in bir gravürü olduğu ortaya çıktı.

Peki bu tablonun değeri ne kadardır?

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"Birinin çöpü bir başkasının hazinesidir" sözü gerçek oldu.

"Birinin çöpü bir başkasının hazinesidir" sözü gerçek oldu.

Şimdi 24 yaşında olan Matt Winter, henüz 11 yaşındayken çöpte bir tablo bulmuş ve çok beğenerek almıştı. Aradan geçen 11 yılın ardından, tablonun bir detayı dikkatini çekti.

Şanslı çocuk, profesyonel bir fikir almaya karar verdiğinde gerçekleri öğrendi.

Şanslı çocuk, profesyonel bir fikir almaya karar verdiğinde gerçekleri öğrendi.

İlk bulduğunda bunun değerli bir eser olduğunu düşünmeyen çocuk, yıllar sonra fikrini değiştirdi. Profesyonel bir fikir almak için British Museum'a başvuran Winter, direktör Jim Spencer ile görüştü.

British Museum'da yapılan incelemede, eserin 1471'de doğan Alman sanatçı Albrecht Dürer'e ait olduğu kanıtladı.

British Museum'da yapılan incelemede, eserin 1471'de doğan Alman sanatçı Albrecht Dürer'e ait olduğu kanıtladı.

Albrecht Dürer'Tüm zamanların teknik açıdan en yetenekli sanatçılarından biri' olarak kabul ediliyor. 

Eserin de Albrecht Dürer’in ünlü tahta baskı gravürü 'Knight, Death and the Devil (1513)' adlı eserinin orijinal bir baskısı. Ayrıca bu gravür, Dürer'in üç büyük gravüründen biri olan Meisterstiche serisine ait.

Çöplükte bulunan bu eser, açık artırmada 44 bin dolara alıcı buldu.

Çöplükte bulunan bu eser, açık artırmada 44 bin dolara alıcı buldu.

Eserleri New York Metropolitan Sanat Müzesi, Münih'teki Alte Pinakothek ve Amsterdam'daki Rijksmuseum da dahil olmak üzere dünyanın çeşitli yerlerinde sergilenen Albrecht Dürer’in ortaya çıkan son eseri, tahmin edilenin çok daha üzerinde bir fiyata alıcı bulmuş oldu.

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