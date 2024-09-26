Çöpte Buldu, Hayatı Değişti: Meğer Rönesans Tablosuymuş!
Çöpte Buldu, Hayatı Değişti: Meğer Rönesans Tablosuymuş!
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"Birinin çöpü bir başkasının hazinesidir" sözü gerçek oldu.
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Şanslı çocuk, profesyonel bir fikir almaya karar verdiğinde gerçekleri öğrendi.
British Museum'da yapılan incelemede, eserin 1471'de doğan Alman sanatçı Albrecht Dürer'e ait olduğu kanıtladı.
Çöplükte bulunan bu eser, açık artırmada 44 bin dolara alıcı buldu.
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