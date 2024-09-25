Üzüntünün Nefrete Dönüştüğü Anları Tarif Ederek Hislerimize Tercüman Olan Kişiler
Üzüntünün Nefrete Dönüştüğü Anları Tarif Ederek Hislerimize Tercüman Olan Kişiler
Bazı durumlar üzüntümüzü aniden nefrete dönüştürebilir. İşte bu geçişi en iyi ifade eden o Twitter kullanıcıları...
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Twitter'da (X) bir kullanıcı takipçilerinden üzüntünün nefrete dönüştüğü anları paylaşmalarını istedi.
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Ortaya çoğumuzun da hak vereceği yorumlar çıktı.
İşte ilk darbe.
Hayal kırıklığı...
Duvara konuşmak gibi...
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