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Üzüntünün Nefrete Dönüştüğü Anları Tarif Ederek Hislerimize Tercüman Olan Kişiler

Üzüntünün Nefrete Dönüştüğü Anları Tarif Ederek Hislerimize Tercüman Olan Kişiler

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Onedio İçerik Editörü
25.09.2024 - 23:43

Bazı durumlar üzüntümüzü aniden nefrete dönüştürebilir. İşte bu geçişi en iyi ifade eden o Twitter kullanıcıları...

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Twitter'da (X) bir kullanıcı takipçilerinden üzüntünün nefrete dönüştüğü anları paylaşmalarını istedi.

Ortaya çoğumuzun da hak vereceği yorumlar çıktı.

Ortaya çoğumuzun da hak vereceği yorumlar çıktı.
twitter.com

İşte ilk darbe.

İşte ilk darbe.
twitter.com

Hayal kırıklığı...

Hayal kırıklığı...
twitter.com

Duvara konuşmak gibi...

Duvara konuşmak gibi...
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