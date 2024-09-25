Erkekler Hakkında Linç Edilebilecekleri Fikirlerini Tecrübelerinden Yola Çıkarak Paylaşan 15 Kişi
Erkekler Hakkında Linç Edilebilecekleri Fikirlerini Tecrübelerinden Yola Çıkarak Paylaşan 15 Kişi
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Her şey bu tweetle başladı👇
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İlk yanıt bir erkekten geldi.
Çok ayıp.
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Doğru olabilir mi?
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Tecrübe konuştu.
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