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Erkekler Hakkında Linç Edilebilecekleri Fikirlerini Tecrübelerinden Yola Çıkarak Paylaşan 15 Kişi

Erkekler Hakkında Linç Edilebilecekleri Fikirlerini Tecrübelerinden Yola Çıkarak Paylaşan 15 Kişi

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Onedio İçerik Editörü
25.09.2024 - 16:45

Twitter'da (X) bir kullanıcının ''Erkekler hakkında linç edilebileceğin bir fikrini söyle'' çağrısına hem kadınlar hem de erkeklerden yanıt geldi. Bakalım hak verecek misiniz... 

Buyrun izliyoruz👇

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Her şey bu tweetle başladı👇

Her şey bu tweetle başladı👇
twitter.com

İlk yanıt bir erkekten geldi.

İlk yanıt bir erkekten geldi.
twitter.com

Çok ayıp.

Çok ayıp.
twitter.com

🤔

🤔
twitter.com

Doğru olabilir mi?

Doğru olabilir mi?
twitter.com
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Tecrübe konuştu.

Tecrübe konuştu.
twitter.com

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twitter.com

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Siz ne düşünüyorsunuz?

Siz ne düşünüyorsunuz?
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