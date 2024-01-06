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Çöle Düşse Kutup Ayılarıyla Karşılaşıp Birtakım Tatsız Olaylar Yaşayabilecek 15 Bahtsız Kişi

Çöle Düşse Kutup Ayılarıyla Karşılaşıp Birtakım Tatsız Olaylar Yaşayabilecek 15 Bahtsız Kişi

Sosyal Medya Goygoy
Aylin Çakar
Aylin Çakar - Onedio Editörü
06.01.2024 - 17:31

Bazı insanlar gerçekten şanssız olmak için doğmuşlar, öyle ki çöle düşseler karşılarına kutup ayısı çıkabilir. Böyle tipleri görünce şanssızlıkları karşısında 'Çok şükür bugün de başımıza bir şey gelmedi' diyoruz.

Kaynak: https://www.reddit.com/r/Wellthatsucks/
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1. Hazırsanız başlayalım...

1. Hazırsanız başlayalım...

2. "Cana geleceğine mala gelsin dediğimiz bir gün oldu."

2. "Cana geleceğine mala gelsin dediğimiz bir gün oldu."

3. "Sanırım bir yerde yanlış yaptım."

3. "Sanırım bir yerde yanlış yaptım."

4. "Sadece içecek içmek istemiştim."

4. "Sadece içecek içmek istemiştim."

5. "İçi dolu bir tencereyi nasıl taşımamam gerektiğini anladım."

5. "İçi dolu bir tencereyi nasıl taşımamam gerektiğini anladım."
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6. "Anahtarlarınızla şişe açmaya çalışmamanız gerekiyormuş."

6. "Anahtarlarınızla şişe açmaya çalışmamanız gerekiyormuş."

7. "Ağlamamak için kendimi zor tutuyorum."

7. "Ağlamamak için kendimi zor tutuyorum."

8. "Havaalanında valizimi kırmışlar."

8. "Havaalanında valizimi kırmışlar."

9. "Araba park etmeyi bilmiyormuşum."

9. "Araba park etmeyi bilmiyormuşum."

10. "Yeni banyomuzun akıttığını fark ettik."

10. "Yeni banyomuzun akıttığını fark ettik."
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11. "Kızımın doğum günü için yapmıştım..."

11. "Kızımın doğum günü için yapmıştım..."

12. "Bu sabah duvarımızın küflendiğini hissettim."

12. "Bu sabah duvarımızın küflendiğini hissettim."

13. "Mutfağımdaki lavabo kırıldı."

13. "Mutfağımdaki lavabo kırıldı."

14. "Tüm gün kirli bebek bezinin içinde olduğu makinede çamaşır yıkamışım."

14. "Tüm gün kirli bebek bezinin içinde olduğu makinede çamaşır yıkamışım."

15. Haftaya görüşmek üzere.👋

15. Haftaya görüşmek üzere.👋

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