Coğrafyan Ne Kadar İyi?

Dağ tepe, ova çöl fark etmez, ben yönümü haritasız da bulurum! diyenler burada mı? Bu test, sıradan coğrafya bilgilerinin çok ötesinde. Ezber bozan ülkelerden unutulmuş başkentlere, şaşırtan doğa olaylarından sıra dışı sınır anlaşmalarına kadar coğrafyanın en zorlu sorularını senin için hazırladık.

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