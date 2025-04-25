Coğrafyan Ne Kadar İyi?
Dağ tepe, ova çöl fark etmez, ben yönümü haritasız da bulurum! diyenler burada mı? Bu test, sıradan coğrafya bilgilerinin çok ötesinde. Ezber bozan ülkelerden unutulmuş başkentlere, şaşırtan doğa olaylarından sıra dışı sınır anlaşmalarına kadar coğrafyanın en zorlu sorularını senin için hazırladık.
Hadi teste!
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1. Aşağıdakilerden hangisi dünyanın en yüksek başkentidir?
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2. Dünyanın en uzun kıyı şeridine sahip ülkesi hangisidir?
3. En fazla aktif yanardağa sahip ülke hangisidir?
4. Aşağıdakilerden hangisi deniz seviyesinin altındadır?
5. “Altın Üçgen” olarak bilinen bölge hangi ülkeler arasındadır?
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6. Aşağıdakilerden hangisi tek sınır komşusuna sahip bir ülkedir?
7. Hangi ülke zaman dilimi bakımından en geniş alana yayılmıştır?
8. Dünyanın en büyük doğal limanı aşağıdakilerden hangisidir?
9. Hangisi tamamen denize kıyısı olmayan bir Avrupa ülkesidir?
10. Aşağıdaki ülkelerden hangisi Büyük Sahra Çölü’nün içindedir?
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11. Hangi ülkenin başkenti tamamen başka bir ülke içindedir?
12. En büyük iç deniz hangisidir?
13. Hangi ülkenin hem Atlas hem Hint Okyanusu’na kıyısı vardır?
14. ''Gece gündüz eşitliği'' anlamına gelen Ekinoks tarihleri ne zamandır?
15. Koruma altına alınan aşağıdaki alanlardan hangisi Avrupa Kıtası'nda değildir?
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