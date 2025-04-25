onedio
Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
Test
Genel Kültür Testleri
Coğrafyan Ne Kadar İyi?

Coğrafyan Ne Kadar İyi?

İnci Döşer
İnci Döşer - Onedio Üyesi
25.04.2025 - 16:01

Dağ tepe, ova çöl fark etmez, ben yönümü haritasız da bulurum! diyenler burada mı? Bu test, sıradan coğrafya bilgilerinin çok ötesinde. Ezber bozan ülkelerden unutulmuş başkentlere, şaşırtan doğa olaylarından sıra dışı sınır anlaşmalarına kadar coğrafyanın en zorlu sorularını senin için hazırladık.

Hadi teste!

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

1. Aşağıdakilerden hangisi dünyanın en yüksek başkentidir?

1. Aşağıdakilerden hangisi dünyanın en yüksek başkentidir?

2. Dünyanın en uzun kıyı şeridine sahip ülkesi hangisidir?

2. Dünyanın en uzun kıyı şeridine sahip ülkesi hangisidir?

3. En fazla aktif yanardağa sahip ülke hangisidir?

3. En fazla aktif yanardağa sahip ülke hangisidir?

4. Aşağıdakilerden hangisi deniz seviyesinin altındadır?

4. Aşağıdakilerden hangisi deniz seviyesinin altındadır?

5. “Altın Üçgen” olarak bilinen bölge hangi ülkeler arasındadır?

5. “Altın Üçgen” olarak bilinen bölge hangi ülkeler arasındadır?
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

6. Aşağıdakilerden hangisi tek sınır komşusuna sahip bir ülkedir?

6. Aşağıdakilerden hangisi tek sınır komşusuna sahip bir ülkedir?

7. Hangi ülke zaman dilimi bakımından en geniş alana yayılmıştır?

7. Hangi ülke zaman dilimi bakımından en geniş alana yayılmıştır?

8. Dünyanın en büyük doğal limanı aşağıdakilerden hangisidir?

8. Dünyanın en büyük doğal limanı aşağıdakilerden hangisidir?

9. Hangisi tamamen denize kıyısı olmayan bir Avrupa ülkesidir?

9. Hangisi tamamen denize kıyısı olmayan bir Avrupa ülkesidir?

10. Aşağıdaki ülkelerden hangisi Büyük Sahra Çölü’nün içindedir?

10. Aşağıdaki ülkelerden hangisi Büyük Sahra Çölü’nün içindedir?
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

11. Hangi ülkenin başkenti tamamen başka bir ülke içindedir?

11. Hangi ülkenin başkenti tamamen başka bir ülke içindedir?

12. En büyük iç deniz hangisidir?

12. En büyük iç deniz hangisidir?

13. Hangi ülkenin hem Atlas hem Hint Okyanusu’na kıyısı vardır?

13. Hangi ülkenin hem Atlas hem Hint Okyanusu’na kıyısı vardır?

14. ''Gece gündüz eşitliği'' anlamına gelen Ekinoks tarihleri ne zamandır?

14. ''Gece gündüz eşitliği'' anlamına gelen Ekinoks tarihleri ne zamandır?

15. Koruma altına alınan aşağıdaki alanlardan hangisi Avrupa Kıtası'nda değildir?

15. Koruma altına alınan aşağıdaki alanlardan hangisi Avrupa Kıtası'nda değildir?

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
İnci Döşer
İnci Döşer
Onedio Üyesi
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın