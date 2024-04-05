Görüş Bildir
Haberler
Gündem
CNN Türk Yayınında İlginç Anlar: Hande Fırat'ın Halleri Dikkat Çekti

CNN Türk Yayınında İlginç Anlar: Hande Fırat'ın Halleri Dikkat Çekti

Hande Fırat
ismail kahraman
ismail kahraman - Onedio Haber ve Gündem Editörü
05.04.2024 - 10:14

CNN Türk’te yayınlanan ve Hande Fırat’ın sunduğu tartışma programında yaşananlar sosyal medyada da gündem oldu. Fırat’ın programdaki “sıkılmış” halleri dikkat çekti.

İçeriğin Devamı Aşağıda

Yerel seçim sonuçlarının konuşulduğu programda Hande Fırat, başka muhabbetlerin yapılmasına sinirlendi.

Yerel seçim sonuçlarının konuşulduğu programda Hande Fırat, başka muhabbetlerin yapılmasına sinirlendi.

Programın yorumcularından Zafer Şahin ise “Moderatörümüz başka şeylerle ilgileniyor” ifadelerini kullandı.

Programın yorumcularından Zafer Şahin ise “Moderatörümüz başka şeylerle ilgileniyor” ifadelerini kullandı.

İşte CNN Türk canlı yayınında yaşanan ilginç anlar 👇

Bu haber de ilginizi çekebilir 👇

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
10
6
4
1
0
0
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?