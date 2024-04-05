CNN Türk Yayınında İlginç Anlar: Hande Fırat'ın Halleri Dikkat Çekti
CNN Türk Yayınında İlginç Anlar: Hande Fırat'ın Halleri Dikkat Çekti
CNN Türk’te yayınlanan ve Hande Fırat’ın sunduğu tartışma programında yaşananlar sosyal medyada da gündem oldu. Fırat’ın programdaki “sıkılmış” halleri dikkat çekti.
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Yerel seçim sonuçlarının konuşulduğu programda Hande Fırat, başka muhabbetlerin yapılmasına sinirlendi.
Programın yorumcularından Zafer Şahin ise “Moderatörümüz başka şeylerle ilgileniyor” ifadelerini kullandı.
İşte CNN Türk canlı yayınında yaşanan ilginç anlar 👇
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