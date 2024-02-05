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Cinsellik Konusunda Ne Kadar Sınır Tanımaz Birisin?

etiket Cinsellik Konusunda Ne Kadar Sınır Tanımaz Birisin?

İrem Coşkun
İrem Coşkun - Onedio Üyesi
05.02.2024 - 22:01

Herkesin cinsellik konusunda bazı sırları vardır. Peki sen cinsellikte sınırları ne kadar zorluyorsun?

Öğrenmek için buyurun teste 👇

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1. Öncelikle cinsiyetini öğrenelim.

2. Senin için bu hayatta sağlıktan sonra en önemli şey ne?

3. Sence evlilik aşkı öldürür mü?

4. Birlikte olacağın kişide en çok neye önem verirsin?

5. İlişkide kendini nasıl tanımlarsın?

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6. Sence sen seksi misin yoksa sempatik mi?

7. İlişkide en önem verdiğin şey nedir?

8. Peki çevrene sorsak seni nasıl tanımlarlar?

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda

Sen daha çok tutkuya önem veriyorsun...

Cinsellikte farklı şeyler denemeyi seviyorsun ama senin için en önemli şey tutku! Romantizm olmadan cinselliğin senin için bir anlamı yok. Tam anlamıyla sınırların var diyemeyiz ama senin için tutku ön planda!

Senin her zaman belli kuralların var!

Cinsellikte farklı şeyler denemeyi sevsen de hiçbir zaman önceliğin değil. Sınırları zorlamak gibi bir arzun yok çünkü cinsel yaşamın biraz monoton. Bunu değiştirmek için partnerinle birlikte farklı deneyimler yaşayabilirsiniz. Bu, senin zincirlerini kırmana yardımcı olabilir!

Seni kimse durduramaz!

Sen artık cinselliğin kitabını yazmışsın! Her zaman deneyecek farklı bir şeyler bulabiliyorsun. Cinsellik senin için partnerinle birlikte yeni bir yer keşfetmek gibi. Hiçbir şeye itiraz etmiyorsun. Sen gerçekten cinselliği en üst noktada yaşayan birisin!

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