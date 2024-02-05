Cinsellik Konusunda Ne Kadar Sınır Tanımaz Birisin?
Cinsellik Konusunda Ne Kadar Sınır Tanımaz Birisin?
Herkesin cinsellik konusunda bazı sırları vardır. Peki sen cinsellikte sınırları ne kadar zorluyorsun?
Öğrenmek için buyurun teste 👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
1. Öncelikle cinsiyetini öğrenelim.
2. Senin için bu hayatta sağlıktan sonra en önemli şey ne?
3. Sence evlilik aşkı öldürür mü?
4. Birlikte olacağın kişide en çok neye önem verirsin?
5. İlişkide kendini nasıl tanımlarsın?
İçeriğin Devamı Aşağıda
6. Sence sen seksi misin yoksa sempatik mi?
7. İlişkide en önem verdiğin şey nedir?
8. Peki çevrene sorsak seni nasıl tanımlarlar?
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda