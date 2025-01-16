Çinliler Neden Soğuk Su Yerine Sıcak Su İçmeyi Bu Kadar Çok Seviyorlar?

Eski bir gelenekten sağlık sırrına uzanan kaynar su alışkanlığı… Çinlilerin sıcak suya olan sevgisi hem tarihsel hem de kültürel köklerle derinlere uzanıyor. Geleneksel Çin tıbbından devlet politikalarına kadar uzanan bu alışkanlık sağlıklı yaşamın anahtarı olarak görülüyor. Gelin bu eski alışkanlığın nedenlerine ve faydası var mı ona bakalım.