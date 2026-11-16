Çin'in Elektrikli Yolcu Uçağı İlk Kez İnsanlarla Havalandı: Daha Önce 19 Kez Kendi Başına Uçmuştu
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
CE-25A, Shandong eyaletinin Binzhou kentinde iki pilot ve bir test mühendisiyle 14 Kasım'da havalandı.
Kanatların üzerine dizilen 10 elektrikli kanallı fan, geleneksel türbofan motorların yerini alıyor.
Çin Sivil Havacılık İdaresi sertifika başvurusunu kabul etti ve daha büyük modeller de planlanıyor.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. Üç yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın