Çin'in Elektrikli Yolcu Uçağı İlk Kez İnsanlarla Havalandı: Daha Önce 19 Kez Kendi Başına Uçmuştu

Çin Sivil Havacılık İdaresi, COMAC'ın CE-25A için yaptığı tip sertifikası başvurusunu kabul etti. Uzmanlar, CE serisinin ilk ürünü olan uçağı daha büyük ve daha uzun menzilli modellerin izleyeceğini, bunun yanı sıra iş jeti, acil kurtarma ve insansız kargo uçağı gibi türev versiyonların da geliştirilebileceğini belirtiyor.

Çin'de dört koltuklu RX4E, Ocak 2025'te ülkenin tip sertifikası alan ilk normal kategori elektrikli uçağı olmuştu. Dünyada ise İsveçli Heart Aerospace'in X1 uçağı, Ağustos ayında yaklaşık 27 dakikalık ilk mürettebatlı uçuşunu yapmıştı.