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Çin'in Elektrikli Yolcu Uçağı İlk Kez İnsanlarla Havalandı: Daha Önce 19 Kez Kendi Başına Uçmuştu

Çin'in Elektrikli Yolcu Uçağı İlk Kez İnsanlarla Havalandı: Daha Önce 19 Kez Kendi Başına Uçmuştu

Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino - Yaşam Editörü
16.11.2026 - 13:58
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Çin'in havacılık şirketi COMAC'ın geliştirdiği elektrikli yolcu uçağı CE-25A, Shandong eyaletinde ilk insanlı uçuşunu gerçekleştirdi. 19 koltuklu uçak, kısa mesafeli şehirler arası ulaşım için tasarlandı.

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Kaynak: 1, 2

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CE-25A, Shandong eyaletinin Binzhou kentinde iki pilot ve bir test mühendisiyle 14 Kasım'da havalandı.

CE-25A, Shandong eyaletinin Binzhou kentinde iki pilot ve bir test mühendisiyle 14 Kasım'da havalandı.

COMAC'ın geliştirdiği ilk elektrikli ticari uçak olan CE-25A, 14 Kasım Cumartesi günü Shandong eyaletinin Binzhou kentinde ilk pilotlu uçuşunu tamamladı. Uçakta iki pilot ile bir uçuş test mühendisi yer aldı. Toplam 57 dakika 46 saniye süren testin 16 dakika 38 saniyesi havada geçti ve uçak bu sürede 60,4 kilometre yol kat etti. Tüm göstergelerin beklentileri karşıladığı bildirildi.

Uçuş, prototipin 2 Şubat'ta gerçekleştirdiği ilk insansız uçuşun ardından geldi. Uçak o tarihten bu yana 19 insansız otonom doğrulama testini tamamlamıştı.

Kanatların üzerine dizilen 10 elektrikli kanallı fan, geleneksel türbofan motorların yerini alıyor.

Kanatların üzerine dizilen 10 elektrikli kanallı fan, geleneksel türbofan motorların yerini alıyor.

CE-25A'da geleneksel türbofan motorlar bulunmuyor. Bunun yerine kanatların üzerinde sıralanan 10 elektrikli kanallı fan itki sağlıyor. Uçağın 19 koltuğu, 10 ton azami kalkış ağırlığı, saatte 300 kilometre seyir hızı, 2.400 metre seyir irtifası ve 400 kilometre menzili bulunuyor.

Hedef, 200 ile 400 kilometre arasındaki sık seferli kısa mesafe hatları. Adındaki 'E' harfi elektrikli anlamına gelirken '25' ise ulaşım kategorisindeki uçaklar için geçerli CCAR-25 havacılık yönetmeliğine uyumu gösteriyor.

Çin Sivil Havacılık İdaresi sertifika başvurusunu kabul etti ve daha büyük modeller de planlanıyor.

Çin Sivil Havacılık İdaresi sertifika başvurusunu kabul etti ve daha büyük modeller de planlanıyor.

Çin Sivil Havacılık İdaresi, COMAC'ın CE-25A için yaptığı tip sertifikası başvurusunu kabul etti. Uzmanlar, CE serisinin ilk ürünü olan uçağı daha büyük ve daha uzun menzilli modellerin izleyeceğini, bunun yanı sıra iş jeti, acil kurtarma ve insansız kargo uçağı gibi türev versiyonların da geliştirilebileceğini belirtiyor.

Çin'de dört koltuklu RX4E, Ocak 2025'te ülkenin tip sertifikası alan ilk normal kategori elektrikli uçağı olmuştu. Dünyada ise İsveçli Heart Aerospace'in X1 uçağı, Ağustos ayında yaklaşık 27 dakikalık ilk mürettebatlı uçuşunu yapmıştı.

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Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino
Yaşam Editörü
2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. Üç yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
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