Çin'de Maymun Kral Taklidi Yaparak Ayda 25 Bin Türk Lirası Kazanan Kişi Kafamızı Allak Bullak Etti
Çin'de Maymun Kral Taklidi Yaparak Ayda 25 Bin Türk Lirası Kazanan Kişi Kafamızı Allak Bullak Etti
Kaynak: https://twitter.com/PicturesFoIder/st...
Geçtiğimiz günlerde Çin'in bir eyaletinde Maymun Tanrısı Sun Wukong gibi giyinerek iki ila üç saat boyunca bir mağarada kalıp tıka basa yemek yiyen bir kişinin videosu viral oldu. Bu iş için ayda 6 bin Yuan (yaklaşık 25 bin TL) veren kuruluş ise, bu etkinlik için bazı özellikleri şart koşmuş.
Gelin beraber bakalım.👇
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Sizler de takdir edersiniz ki Çin, birbirinden farklı olaylarla tanıdığımız bir yer.
Fakat bugün sizleri biraz daha mitolojinin ve ilginç bir 'sanat' anlayışının ön plana çıktığı bir olaydan bahsedeceğiz. Geçtiğimiz günlerde bu olayın videosu sosyal medyada viral oldu!
Viral olan videoda aslında ilginç bir gelenek anlatılıyor. Maymun Tanrısı Sun Wukong gibi giyinerek iki ila üç saat boyunca bir mağarada kalıyorsunuz ve tıka basa yemek yiyorsunuz.
Çin'in Hebei eyaletindeki Taihang Bölgesi'nde gerçekleştirilen bu iş için ayda 6 bin Yuan (yaklaşık 25 bin TL) teklif ediliyor.
"Akademik hiçbir şart aranmıyor. Aranan tek kriter Sun Wukong'a olan sadakat, oyunculuk yeteneği ve turistlerle etkileşim kurmak için canlı, neşeli ve sıcakkanlı bir yaklaşıma sahip olmalı."
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Bu olaya da birbirinden farklı yorum geldi.👇
"İlk bakışta biraz garip görünse de hem yemek yiyip hem de para almak gayet güzel iş."
"Yeni işimiz?"
"Tek kötü yanı durmadan 3 saat boyunca durmadan meyve yemek..."
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"Gerçekten çok garip."
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