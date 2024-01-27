Çin'de Maymun Kral Taklidi Yaparak Ayda 25 Bin Türk Lirası Kazanan Kişi Kafamızı Allak Bullak Etti

Geçtiğimiz günlerde Çin'in bir eyaletinde Maymun Tanrısı Sun Wukong gibi giyinerek iki ila üç saat boyunca bir mağarada kalıp tıka basa yemek yiyen bir kişinin videosu viral oldu. Bu iş için ayda 6 bin Yuan (yaklaşık 25 bin TL) veren kuruluş ise, bu etkinlik için bazı özellikleri şart koşmuş.

Gelin beraber bakalım.👇