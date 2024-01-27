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Çin'de Maymun Kral Taklidi Yaparak Ayda 25 Bin Türk Lirası Kazanan Kişi Kafamızı Allak Bullak Etti

Çin'de Maymun Kral Taklidi Yaparak Ayda 25 Bin Türk Lirası Kazanan Kişi Kafamızı Allak Bullak Etti

Çin
Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Onedio Üyesi
27.01.2024 - 11:53

Geçtiğimiz günlerde Çin'in bir eyaletinde Maymun Tanrısı Sun Wukong gibi giyinerek iki ila üç saat boyunca bir mağarada kalıp tıka basa yemek yiyen bir kişinin videosu viral oldu. Bu iş için ayda 6 bin Yuan (yaklaşık 25 bin TL) veren kuruluş ise, bu etkinlik için bazı özellikleri şart koşmuş.

Gelin beraber bakalım.👇

Kaynak: https://twitter.com/PicturesFoIder/st...
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Sizler de takdir edersiniz ki Çin, birbirinden farklı olaylarla tanıdığımız bir yer.

Sizler de takdir edersiniz ki Çin, birbirinden farklı olaylarla tanıdığımız bir yer.

Fakat bugün sizleri biraz daha mitolojinin ve ilginç bir 'sanat' anlayışının ön plana çıktığı bir olaydan bahsedeceğiz. Geçtiğimiz günlerde bu olayın videosu sosyal medyada viral oldu!

Fakat bugün sizleri biraz daha mitolojinin ve ilginç bir 'sanat' anlayışının ön plana çıktığı bir olaydan bahsedeceğiz. Geçtiğimiz günlerde bu olayın videosu sosyal medyada viral oldu!

Viral olan videoda aslında ilginç bir gelenek anlatılıyor. Maymun Tanrısı Sun Wukong gibi giyinerek iki ila üç saat boyunca bir mağarada kalıyorsunuz ve tıka basa yemek yiyorsunuz.

Viral olan videoda aslında ilginç bir gelenek anlatılıyor. Maymun Tanrısı Sun Wukong gibi giyinerek iki ila üç saat boyunca bir mağarada kalıyorsunuz ve tıka basa yemek yiyorsunuz.

Çin'in Hebei eyaletindeki Taihang Bölgesi'nde gerçekleştirilen bu iş için ayda 6 bin Yuan (yaklaşık 25 bin TL) teklif ediliyor.

Çin'in Hebei eyaletindeki Taihang Bölgesi'nde gerçekleştirilen bu iş için ayda 6 bin Yuan (yaklaşık 25 bin TL) teklif ediliyor.

"Akademik hiçbir şart aranmıyor. Aranan tek kriter Sun Wukong'a olan sadakat, oyunculuk yeteneği ve turistlerle etkileşim kurmak için canlı, neşeli ve sıcakkanlı bir yaklaşıma sahip olmalı."

"Akademik hiçbir şart aranmıyor. Aranan tek kriter Sun Wukong'a olan sadakat, oyunculuk yeteneği ve turistlerle etkileşim kurmak için canlı, neşeli ve sıcakkanlı bir yaklaşıma sahip olmalı."

Diyor etkinliğin yöneticisi.

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Viral olan anları buradan izleyebilirsiniz.👇

Bu olaya da birbirinden farklı yorum geldi.👇

Bu olaya da birbirinden farklı yorum geldi.👇
twitter.com

'Öğle yemeği yaklaşınca:'

"İlk bakışta biraz garip görünse de hem yemek yiyip hem de para almak gayet güzel iş."

"İlk bakışta biraz garip görünse de hem yemek yiyip hem de para almak gayet güzel iş."
twitter.com

"Yeni işimiz?"

"Yeni işimiz?"
twitter.com

"Tek kötü yanı durmadan 3 saat boyunca durmadan meyve yemek..."

"Tek kötü yanı durmadan 3 saat boyunca durmadan meyve yemek..."
twitter.com
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"Gerçekten çok garip."

"Gerçekten çok garip."
twitter.com

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