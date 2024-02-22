Çin'de Konteyner Gemisi Köprüye Çarptı, Araçlar Denize Düştü: Ölü ve Yaralılar Var
Çin'de Konteyner Gemisi Köprüye Çarptı, Araçlar Denize Düştü: Ölü ve Yaralılar Var
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Çin'in Guangzhou kentinde bir konteyner gemisinin köprüye çarpması sonucu 2 araç deniz düştü, 2 kişi yaşamını yitirdi, 3 kişi kayboldu.
Çin'in Foshan şehrinden Guangzhou'nun güney bölgesine doğru seyir halinde olan bir konteyner gemisi yerel saatle 05.30'da Lixinsha Köprüsü’ne çarptı. Guangzhou kenti yakınlarındaki Pearl Nehri Deltası'nda bir gemi, köprüye çarptı. Köprüdeki 2 araç suya, 3 araç gemiye düştü. Bölgeye 6 dalgıç ve kurtarma gemisi gönderildi.
Olay yerinden görüntüler:
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