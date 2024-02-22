Görüş Bildir
Haberler
Gündem
Çin'de Konteyner Gemisi Köprüye Çarptı, Araçlar Denize Düştü: Ölü ve Yaralılar Var

Çin'de Konteyner Gemisi Köprüye Çarptı, Araçlar Denize Düştü: Ölü ve Yaralılar Var

Çin
Kübra Köklü
Kübra Köklü - Onedio Haber ve Gündem Editörü
22.02.2024 - 10:56

Çin'de konteyner gemisinin köprüye çarpmasıyla felaket bir kaza yaşandı. Araçlar denize düşerken, ölü ve kayıpların olduğu açıklandı.

İçeriğin Devamı Aşağıda

Çin'in Guangzhou kentinde bir konteyner gemisinin köprüye çarpması sonucu 2 araç deniz düştü, 2 kişi yaşamını yitirdi, 3 kişi kayboldu.

Çin'in Guangzhou kentinde bir konteyner gemisinin köprüye çarpması sonucu 2 araç deniz düştü, 2 kişi yaşamını yitirdi, 3 kişi kayboldu.

Çin'in Foshan şehrinden Guangzhou'nun güney bölgesine doğru seyir halinde olan bir konteyner gemisi yerel saatle 05.30'da Lixinsha Köprüsü’ne çarptı. Guangzhou kenti yakınlarındaki Pearl Nehri Deltası'nda bir gemi, köprüye çarptı. Köprüdeki 2 araç suya, 3 araç gemiye düştü. Bölgeye 6 dalgıç ve kurtarma gemisi gönderildi.

Çin'in Foshan şehrinden Guangzhou'nun güney bölgesine doğru seyir halinde olan bir konteyner gemisi yerel saatle 05.30'da Lixinsha Köprüsü’ne çarptı. Guangzhou kenti yakınlarındaki Pearl Nehri Deltası'nda bir gemi, köprüye çarptı. Köprüdeki 2 araç suya, 3 araç gemiye düştü. Bölgeye 6 dalgıç ve kurtarma gemisi gönderildi.

Çin devlet medyası, olayda 2 kişinin hayatını kaybettiğini, 1 mürettebatın yaralandığını, 3 kişinin kayıp durumda olduğunu duyurdu. Guangzhou Denizcilik İdaresi, kazanın nedeninin araştırıldığını belirtti.

Olay yerinden görüntüler:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
1
0
0
0
0
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?