Cihangir Ceyhan'ın Başrolde Oynadığı Netflix Dizisi 'Asaf'ı İzleyenlerden İlk Tepkiler Geldi
Cihangir Ceyhan'ın Başrolde Oynadığı Netflix Dizisi 'Asaf'ı İzleyenlerden İlk Tepkiler Geldi
Cihangir Ceyhan, Burçin Terzioğlu ve Saadet Işıl Aksoy başrollü Netflix dizisi 'Asaf' gösterime girdi. Bir taksi şoförünün başından geçen talihsiz kazayı ve ardından yaşadıklarını anlatan diziye sosyal medyadan ilk yorumlar geldi. Drama ve gerilim türündeki dizi sıra dışı senaryosuyla dikkat çekti. Gelin önce dizinin ayrıntılarına, ardından gelen yorumlara hep birlikte bakalım.
Not: Spoiler içerebilir.
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Başrollerinde Cihangir Ceyhan, Burçin Terzioğlu ve Saadet Işıl Aksoy'un oynadığı 'Asaf' dizisi 28 Kasım'da Netflix'te gösterime girdi.
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Gerilim türündeki dizi, Uber şoförü olan Asaf'ın talihsiz bir kaza sonucu hayatının altüst olmasını konu alıyor. Bir suç çetesinin eline düşmesini konu alıyor.
'Asaf'ı izleyenlerden ise ilk tepkiler geldi. Gelin hep birlikte yorumlara bakalım. Bu arada dikkat, spoiler içerebilir.
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2016 yılında Balıkesir Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi bölümünden mezun oldum. Daha sonra Marmara Üniversitesi'nde Avrupa Siyaseti ve Uluslararası İlişkiler alanında tezli yüksek lisansa başladım. Bu süre zarfında siyasi alanda akademik makaleler ürettim. Ajanslarda içerik editörlüğü ve sosyal medya yazarlığı yaptım. 2022 yılından bu yana Onedio'da sinema ve dizi kategorisinde içerikler yazıyorum. Bu alandaki gündemi anbean yakından takip edip sizlere en eğlenceli şekilde sunuyorum.
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