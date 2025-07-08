Çift Kişilik Oda Bu Hafta (10 Temmuz Perşembe) Yeni Bölüm Var mı Yok mu? Çift Kişilik Oda Yeni Bölüm Ne Zaman?
NOW TV'de yayınlanan, Devrim Özkan ile Ulaş Tuna Astepe'nin başrollerini paylaştığı Çift Kişilik Oda dizisi reklam gelirlerine ve reytinglere mağlup olup final kararı almıştı. 8. bölümde final yapacağı açıklanan Çift Kişilik Oda dizisinin bu hafta 7. bölümü yayınlanacaktı. Ancak NOW TV yayın akışından dizi çıkarıldı.
'Çift Kişilik Oda bu hafta (10 Temmuz Perşembe) var mı, yok mu? Çift Kişilik Oda yeni bölümü ne zaman?' diye merak ediyorsanız işte tüm detaylar...
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Çift Kişilik Oda Bu Hafta (10 Temmuz Perşembe) Var mı, Yok mu?
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Çift Kişilik Oda Yeni Bölümü Ne Zaman?
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Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
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