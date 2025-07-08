Çift Kişilik Oda Bu Hafta (10 Temmuz Perşembe) Yeni Bölüm Var mı Yok mu? Çift Kişilik Oda Yeni Bölüm Ne Zaman?

NOW TV'de yayınlanan, Devrim Özkan ile Ulaş Tuna Astepe'nin başrollerini paylaştığı Çift Kişilik Oda dizisi reklam gelirlerine ve reytinglere mağlup olup final kararı almıştı. 8. bölümde final yapacağı açıklanan Çift Kişilik Oda dizisinin bu hafta 7. bölümü yayınlanacaktı. Ancak NOW TV yayın akışından dizi çıkarıldı.

'Çift Kişilik Oda bu hafta (10 Temmuz Perşembe) var mı, yok mu? Çift Kişilik Oda yeni bölümü ne zaman?' diye merak ediyorsanız işte tüm detaylar...