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Çift Kişilik Oda Bu Hafta (10 Temmuz Perşembe) Yeni Bölüm Var mı Yok mu? Çift Kişilik Oda Yeni Bölüm Ne Zaman?

Çift Kişilik Oda Bu Hafta (10 Temmuz Perşembe) Yeni Bölüm Var mı Yok mu? Çift Kişilik Oda Yeni Bölüm Ne Zaman?

Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
08.07.2025 - 15:18

NOW TV'de yayınlanan, Devrim Özkan ile Ulaş Tuna Astepe'nin başrollerini paylaştığı Çift Kişilik Oda dizisi reklam gelirlerine ve reytinglere mağlup olup final kararı almıştı. 8. bölümde final yapacağı açıklanan Çift Kişilik Oda dizisinin bu hafta 7. bölümü yayınlanacaktı. Ancak NOW TV yayın akışından dizi çıkarıldı.

'Çift Kişilik Oda bu hafta (10 Temmuz Perşembe) var mı, yok mu? Çift Kişilik Oda yeni bölümü ne zaman?' diye merak ediyorsanız işte tüm detaylar...

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Çift Kişilik Oda Bu Hafta (10 Temmuz Perşembe) Var mı, Yok mu?

Çift Kişilik Oda Bu Hafta (10 Temmuz Perşembe) Var mı, Yok mu?

Final kararı alınan Çift Kişilik Oda bu hafta yeni bölümüyle ekrana gelmeyecek. 7. bölümü yayınlanması beklenen dizinin yeni bölümü yayın akışından çıkarıldı.

Çift Kişilik Oda Yeni Bölümü Neden Yok, Neden İptal Edildi?

Çift Kişilik Oda'nın yeni bölümü reklam gelirlerinin düşüklüğünden dolayı bu hafta yayınlanmayacak.

Çift Kişilik Oda Yeni Bölümü Ne Zaman?

Çift Kişilik Oda Yeni Bölümü Ne Zaman?

Henüz bir açıklama olmamasına rağmen dizinin yeni bölümünün önümüzdeki hafta (17 Temmuz) yayınlanması bekleniyor. Ancak Leyla'da olduğu gibi bir hafta daha ertelenmesi durumu söz konusu olabilir.

Çift Kişilik Oda Final Ne Zaman, Kaçıncı Bölüm?

Çift Kişilik Oda Final Ne Zaman, Kaçıncı Bölüm?

Çift Kişilik Oda dizisi 8. bölümde final yapacak. 7. bölümünün ekrana gelmesi beklenen dizi bu hafta yayınlanmayacak. Eğer yeni bölüm haftaya yayınlanırsa dizi 24 Temmuz'da final yapacak.

NOW TV 10 Temmuz Perşembe Yayın Akışı

NOW TV 10 Temmuz Perşembe Yayın Akışı

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Merve Ersoy
Merve Ersoy
TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
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