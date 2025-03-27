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CHP Boykot Listesi Yayınlamıştı: Mahkemeden CHP’nin Boykot Sitelere Erişim Engeli Getirildi

CHP Boykot Listesi Yayınlamıştı: Mahkemeden CHP’nin Boykot Sitelere Erişim Engeli Getirildi

CHP
İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
28.03.2025 - 00:38

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP), İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanması sonrasında geniş çaplı boykot çağrısında bulunmuştu.

CHP, boykot edilecek firmaları yayınladığı siteleri de erişime açmıştı. Mahkeme, CHP’nin iki boykot sitesine erişim engeli getirdi.

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İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, 19 Mart tarihinde gözaltına alınmıştı.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, 19 Mart tarihinde gözaltına alınmıştı.

Ekrem İmamoğlu’nun “yolsuzluk” iddiasıyla tutuklanması sonrasında CHP’den boykot adımı gelmişti.

CHP, destekçilerinin boykot etmesi için firmaları da açtığı siteler aracılığıyla duyurmuştu.

Mahkemeden erişim engeli geldi.

Mahkemeden erişim engeli geldi.

EngelliWeb isimli sosyal medya hesabı, CHP’nin açtığı boykotyap.com ve yandaslarboykot.com sitelerine erişim engeli getirildiğini açıkladı.

Erişim engeli kararını Ankara 4. Sulh Ceza Hakimliği aldı.

EngelliWeb'in paylaşımı 👇

EngelliWeb'in paylaşımı 👇

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İsmail Kahraman
İsmail Kahraman
Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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mb

Önemli değil ezberledik zaten

SAYGIN ADAM

SITEYE GEREK YOK SEN ISIMLERI VER GERISI KOLAY...AYRICA BIBER GAZI HANGI ÜLKE MALIYSA O ÜLKEYLE ILISKILER SONLANDIRILACAK BUNU ACIKLAYIN YETER.BILDIGIM KADA... Devamını Gör