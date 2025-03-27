CHP Boykot Listesi Yayınlamıştı: Mahkemeden CHP’nin Boykot Sitelere Erişim Engeli Getirildi
CHP Boykot Listesi Yayınlamıştı: Mahkemeden CHP’nin Boykot Sitelere Erişim Engeli Getirildi
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP), İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanması sonrasında geniş çaplı boykot çağrısında bulunmuştu.
CHP, boykot edilecek firmaları yayınladığı siteleri de erişime açmıştı. Mahkeme, CHP’nin iki boykot sitesine erişim engeli getirdi.
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İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, 19 Mart tarihinde gözaltına alınmıştı.
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Mahkemeden erişim engeli geldi.
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Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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Önemli değil ezberledik zaten
SITEYE GEREK YOK SEN ISIMLERI VER GERISI KOLAY...AYRICA BIBER GAZI HANGI ÜLKE MALIYSA O ÜLKEYLE ILISKILER SONLANDIRILACAK BUNU ACIKLAYIN YETER.BILDIGIM KADA... Devamını Gör