Chaby Han Kimdir, Eşi Kim? Chaby Han ve Eşi Gülce Elibol Boşandı mı? İhanet Olayı Ne?

Chaby Han, daha önce katıldığı programlar ve ürettiği içeriklerle Türkiye televizyonlarında tanınırlığa kavuşmuştu. Samimi tavırları ve Türkçesi ve Türk kültürüne olan adaptasyonuyla herkesin dikkatini çekmeyi başarmıştı.

2023'teki Survivor kadrosunun duyurulması ile en dikkat çeken isimlerden bir tanesi de Chaby Han olmuştu. Ünlü oyuncu Ali Atay, Chaby'nin Survivor'a katılmasıyla ilgili yaptığı paylaşımı da dikkat çekmişti.