onedio
article/comments
article/share
Haberler
Yaşam
Biyografi
Chaby Han Kimdir, Eşi Kim? Chaby Han ve Eşi Gülce Elibol Boşandı mı? İhanet Olayı Ne?

Chaby Han Kimdir, Eşi Kim? Chaby Han ve Eşi Gülce Elibol Boşandı mı? İhanet Olayı Ne?

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
05.08.2025 - 11:47

Elin Oğlu isimli programla adını duyuran, ardından oyuncululuğuyla ekranlarla gördüğümüz, son olarak ise Survivor 2023 kadrosunda yer alan Chaby Han yarışmada dikkatleri üzerine çekmeyi başaran isimlerden olmuş, eğlenceli paylaşımlarıyla sosyal medyadaki varlığını da kanıtlamıştı. 

2022 senesinde Gülce Elibol ile evlenen Chaby Han son olarak ihanet suçlamalarıyla gündeme geldi. Boşanma iddiaları doğrulanırken Gülce Elibol'un açıklaması gündemi salladı. Peki ihanet olayı nedir? Chaby Han'ın eşi Gülce Elibol kimdir?

Gelin detaylara birlikte bakalım...

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Chaby Han Kimdir?

Chaby Han Kimdir?

Chaby Han, daha önce katıldığı programlar ve ürettiği içeriklerle Türkiye televizyonlarında tanınırlığa kavuşmuştu. Samimi tavırları ve Türkçesi ve Türk kültürüne olan adaptasyonuyla herkesin dikkatini çekmeyi başarmıştı. 

2023'teki  Survivor kadrosunun duyurulması ile en dikkat çeken isimlerden bir tanesi de Chaby Han olmuştu.  Ünlü oyuncu Ali Atay, Chaby'nin Survivor'a katılmasıyla ilgili yaptığı paylaşımı da dikkat çekmişti.

Chaby Han Kaç Yaşında?

Chaby Han Kaç Yaşında?

Chaby Han, 15 Haziran 1992 tarihinde dünyaya geldi. Lisans eğitimini İstanbul Bilgi Üniversitesi'nde Sinema ve Televizyon Bölümü'nde tamamladı.

Chaby Han Nereli?

Chaby Han Nereli?

Chaby Han, Güney Koreli'dir. 2007 yılında ailesi ile birlikte babasının işi nedeniyle Türkiye'ye taşındı ve o tarihten beri İstanbul'da yaşıyor. Lisans eğitimini de Türkiye'de tamamlayan Chaby Han, Türkiye'nin sevdiği isimler arasında yer alıyor.

Chaby Han Kariyer Başlangıcı

Chaby Han Kariyer Başlangıcı

İlk olarak TV ekranlarında yayınlanan Elin Oğlu isimli program ile ün kazandı. Daha sonra çeşitli programlara ve dizilere konuk oldu. 

Uzun yıllardır Türkiye'de yaşayan Chaby Han, sosyal medyada ürettiği videolarla da büyük beğeni topladı. Daha sonra dönemin büyük ses getiren filmlerinden olan Ayla filminde rol aldı. Menajerimi Ara adlı dizide ise konuk oyuncu olarak yer aldı.

Chaby Han'ın Yer Aldığı Yapımlar

Chaby Han'ın Yer Aldığı Yapımlar
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Chaby Han Evli mi?

Chaby Han Evli mi?

Türkiye'nin tanıdığı ve sevdiği isimlerden birisi olan Chaby Han, 22 senesinde Türkiye'de dünya evine girdi. Ünlü fenomen, 16 Mayıs 2022 tarihinde Gülce Elibol ile nikah masasına oturmuştu.

Chaby Han'ın Eşi Gülce Elibol Kimdir?

Chaby Han'ın Eşi Gülce Elibol Kimdir?

Gülce Elibol, fizyoterapist olarak çalışmaktadır ve Chaby Han’ın YouTube içerik ekibinde editör ve destek sağlayıcı olarak görev almaktadır.

Chaby Han ve Gülce Elibol Boşandı mı?

Chaby Han ve Gülce Elibol Boşandı mı?

Bir süredir ayrılıkla gündeme gelen ikili Gülce Elibol'un Instagram hesabından yaptığı sert açıklamayla evliliklerinin resmen sona erdiğini duyurdu. Açıklamasında yaptığı ihanet suçlamaları, çiftin 3 yıllık evliliğinin bittiğini doğruladı.

Fakat ikilinin resmi olarak boşanıp boşanmadığı bilinmiyor.

Chaby Han İhanet Olayı Ne?

Chaby Han İhanet Olayı Ne?

Gülce Elibol, Instagram üzerinden yaptığı uzun ve sert açıklamada eşine ciddi suçlamalarda bulundu.

Özellikle Gülce Elibol’un sosyal medya üzerinden yaptığı sert ve duygusal açıklama, çiftin boşanma sürecine dair önemli detayları gün yüzüne çıkardı. Elibol, eşinin evliliklerini “gözünün önünde ihanete uğratarak” bitirdiğini belirtti ve bu süreçte Chaby Han’ın yaşananlarla alay ettiğini, sorumluluk almadığını ileri sürdü.

Evliliğin bitişiyle birlikte, maskelerin düştüğünü ve eşinin bu süreçte sadece kendi imajını kurtarmaya çalıştığını iddia etti.

Chaby Han tarafından henüz bu iddialara yönelik net bir açıklama gelmezken, sosyal medya kullanıcıları Gülce Elibol’un sözleri karşısında şaşkınlığını gizleyemedi. Takipçileri, Chaby Han’ın sessiz kalışını eleştirirken, birçok kişi Gülce Elibol’a destek mesajları yağdırdı.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Gülce Elibol'un iddialarının tamamına bu içeriğimizde bahsetmiştik:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
6
2
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın