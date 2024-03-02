Cezası Nedeniyle Tribünden Maçı İzleyemeyen Vanspor Başkanı Yaratıcı Bir Çözüm Buldu

Kıyak, maç sonunda yaptığı açıklamalarda ise 'Yük asansöründe maçı izlemek elbette zor. Bugüne kadar hiç takımı ve taraftarımızı yalnız bırakmadım. Ben asansörde, futbolcular sahada, taraftar da tribünde bir ve beraber olmuşuz. Şampiyonluğa inanmışız. Yük asansörünü kiralıyorum. Olsun, Vanspor'a feda olsun. İyi günde kötü günde mücadele vereceğiz. Ceza kalkana kadar iç sahada maçı bu şekilde izleyeceğim.' ifadelerine yer verdi.