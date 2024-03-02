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Cezası Nedeniyle Tribünden Maçı İzleyemeyen Vanspor Başkanı Yaratıcı Bir Çözüm Buldu

Cezası Nedeniyle Tribünden Maçı İzleyemeyen Vanspor Başkanı Yaratıcı Bir Çözüm Buldu

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Onedio Editörü
02.03.2024 - 19:51

Vanspor Başkanı Feyat Kıyak, 120 gün hak mahrumiyeti cezası aldı. Anadolu Ajansı'nın aktardığına göre, takımının maçını tribünden izleyemeyen Kıyak, oldukça ilginç bir çözüm buldu.

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Vanspor Başklanı Feryat Kıyak, geçen hafta oynanan maçta meydana gelen olaylar nedeniyle 120 gün hak mahremiyet cezası almıştı.

Vanspor Başklanı Feryat Kıyak, geçen hafta oynanan maçta meydana gelen olaylar nedeniyle 120 gün hak mahremiyet cezası almıştı.

AA'nın aktardığına göre, Kıyak, Esenler Erokspor-AcnTURK Vanspor maçının ardından 120 gün ceza aldı. 

Kıyak, cezası nedeniyle takımının maçlarını tribünden izleyemiyordu.

TFF 2. Lig Beyaz Grup ekibi AcnTURK Vanspor, Afyonspor ile karşı karşıya geldi.

TFF 2. Lig Beyaz Grup ekibi AcnTURK Vanspor, Afyonspor ile karşı karşıya geldi.

AcnTURK Vanspor, Van Atatürk Stadyumu'nda Hes İlaç Afyonspor ile buluştu. Vanspor'un başkanı Kıyak ise takımının maçını izlemek için oldukça ilginç bir yöntem buldu.

Kıyak, cezası nedeniyle kiraladığı yük asansörü üzerinden takımının maçını izledi.

Kıyak, cezası nedeniyle kiraladığı yük asansörü üzerinden takımının maçını izledi.

AA'nın haberine göre, Başkan Kıyak,  kiraladığı yük asansörünü stadın yanına getirerek, maçı yakından takip etti. 

Kıyak'a hem taraftarların hem de sporcuların destek verildiği görüldü.

Karşılaşmayı 2-0 kazanan Vanspor ekibi, büyük bir sevinç yaşarken Kıyak ise tüm zorluklara rağmen takımını yalnız bırakmayacağını söyledi.

Karşılaşmayı 2-0 kazanan Vanspor ekibi, büyük bir sevinç yaşarken Kıyak ise tüm zorluklara rağmen takımını yalnız bırakmayacağını söyledi.

Kıyak, maç sonunda yaptığı açıklamalarda ise  'Yük asansöründe maçı izlemek elbette zor. Bugüne kadar hiç takımı ve taraftarımızı yalnız bırakmadım. Ben asansörde, futbolcular sahada, taraftar da tribünde bir ve beraber olmuşuz. Şampiyonluğa inanmışız. Yük asansörünü kiralıyorum. Olsun, Vanspor'a feda olsun. İyi günde kötü günde mücadele vereceğiz. Ceza kalkana kadar iç sahada maçı bu şekilde izleyeceğim.' ifadelerine yer verdi.

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