Cezası Nedeniyle Tribünden Maçı İzleyemeyen Vanspor Başkanı Yaratıcı Bir Çözüm Buldu
Cezası Nedeniyle Tribünden Maçı İzleyemeyen Vanspor Başkanı Yaratıcı Bir Çözüm Buldu
Vanspor Başkanı Feyat Kıyak, 120 gün hak mahrumiyeti cezası aldı. Anadolu Ajansı'nın aktardığına göre, takımının maçını tribünden izleyemeyen Kıyak, oldukça ilginç bir çözüm buldu.
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Vanspor Başklanı Feryat Kıyak, geçen hafta oynanan maçta meydana gelen olaylar nedeniyle 120 gün hak mahremiyet cezası almıştı.
TFF 2. Lig Beyaz Grup ekibi AcnTURK Vanspor, Afyonspor ile karşı karşıya geldi.
Kıyak, cezası nedeniyle kiraladığı yük asansörü üzerinden takımının maçını izledi.
Karşılaşmayı 2-0 kazanan Vanspor ekibi, büyük bir sevinç yaşarken Kıyak ise tüm zorluklara rağmen takımını yalnız bırakmayacağını söyledi.
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