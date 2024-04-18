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Cevdet Yılmaz'ın 'Kamuda Tasarruf' ve 'Yüksek Gelirli Ülkeler Ligine Geçiş' Açıklamalarına Yorumlar

Cevdet Yılmaz'ın 'Kamuda Tasarruf' ve 'Yüksek Gelirli Ülkeler Ligine Geçiş' Açıklamalarına Yorumlar

Özder Şeyda
Özder Şeyda - Onedio Ekonomi- Finans Editörü
18.04.2024 - 09:58

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, gazetecilerin soruları karşısında kamuda tasarrufun kendileri için öncelikli olduğunu söylerken, 'Türkiye de bir eşikte; üst orta gelir grubunda bir ülkeyiz, yüksek gelirli ülkeler ligine geçiş eşiğindeyiz' sözleriyle de sosyal medyada ilgi çekti.

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Ekonomide enflasyonla mücadeleye yönelik açıklamalar yapan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, kamuda tasarruf için, "Mevcut harcamaların verimli hale getirilmesi boyutu da var" dedi.

Ekonomide enflasyonla mücadeleye yönelik açıklamalar yapan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, kamuda tasarruf için, "Mevcut harcamaların verimli hale getirilmesi boyutu da var" dedi.

Yasaya ihtiyaç duyulan konular da olduğunu belirten Yılmaz, 'Merkez Bankası epey rezerv biriktirdi. Yol haritamız belli, ekonomi programımız güçlü şekilde sürüyor' diyerek de ekonomi yönetimine değindi.

"Kamuda tasarruf bizim için çok öncelikli bir konu."

"Kamuda tasarruf bizim için çok öncelikli bir konu."

Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Strateji ve Bütçe Başkanlığı'nın çalışmaları olduğunu ileten Yılmaz, 'Kamuda tasarruf bizim için çok öncelikli bir konu. Ama tasarrufun özü de bir taraftan önceliklendirme, odaklanma, verimliliği arttırma. Yani tasarruf derken harcamaların azaltılmasının yanı sıra mevcut harcamaları daha verimli hale getirme, önceliklendirme, ekonominin rekabet gücüne, verimliliğine, sosyal refaha daha fazla katkı sunar hale getirme boyutları da var' dedi.

"Türkiye de bir eşikte; üst orta gelir grubunda bir ülkeyiz, yüksek gelirli ülkeler ligine geçiş eşiğindeyiz."

"Türkiye de bir eşikte; üst orta gelir grubunda bir ülkeyiz, yüksek gelirli ülkeler ligine geçiş eşiğindeyiz."

Seçimsiz bir döneme girildiğini hatırlatan Cevdet Yılmaz, seçimsiz dönem vurgusu yaparak, 'Bu hakikaten büyük bir fırsat penceresi. Seçimsiz 4 küsur yılımız var. Bu ortam orta, uzun vadeli konulara yoğunlaşmamız açısından bir imkan sunuyor. Türkiye de bir eşikte; üst orta gelir grubunda bir ülkeyiz, yüksek gelirli ülkeler ligine geçiş eşiğindeyiz' açıklamasıyla da sosyal medyada gündem oldu.

"Spekülasyon yaptılar, milleti yanılttılar."

"Spekülasyon yaptılar, milleti yanılttılar."

Seçim öncesi konuşulanlara yönelik de Yılmaz, 'Seçimden önce, başta döviz piyasası olmak üzere ekonomide veriye dayalı olmayan bir sürü haberle spekülasyon yaptılar, milleti yanılttılar. Seçim sonrası dediklerinin tam aksi oldu. Bakın işte normal programımız devam ediyor daha kararlı, güçlü bir şekilde. Yol haritamız belli' dedi.

Sosyal medyada Cevdet Yılmaz'ın "kamuda tasarruf" ve "yüksek gelirli ülkeler" açıklamaları da ilgi çekti.

Sosyal medyada Cevdet Yılmaz'ın "kamuda tasarruf" ve "yüksek gelirli ülkeler" açıklamaları da ilgi çekti.
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İşte o yorumlardan bazıları.

İşte o yorumlardan bazıları.
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Siz ne dersiniz?

Siz ne dersiniz?
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Kamuda tasarruf için geç kalındı mı?

Kamuda tasarruf için geç kalındı mı?
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Kamuda tasarruf detaylı ve gerçekçi bir şekilde uygulanabilir mi?

Kamuda tasarruf detaylı ve gerçekçi bir şekilde uygulanabilir mi?
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Türkiye, yüksek gelirli ülkeler ligine geçse de gelir dağılımındaki adaletsizlik vatandaşın refahını engeller mi?

Türkiye, yüksek gelirli ülkeler ligine geçse de gelir dağılımındaki adaletsizlik vatandaşın refahını engeller mi?
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Yorumlar çeşitli olurken, sorular da bitmedi.

Yorumlar çeşitli olurken, sorular da bitmedi.
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Sizleri de yorumlara bekliyoruz.

Sizleri de yorumlara bekliyoruz.
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Kamuda tasarruf olacağına inanıyor musunuz?

Kamuda tasarruf olacağına inanıyor musunuz?
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