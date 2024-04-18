Cevdet Yılmaz'ın 'Kamuda Tasarruf' ve 'Yüksek Gelirli Ülkeler Ligine Geçiş' Açıklamalarına Yorumlar
Cevdet Yılmaz'ın 'Kamuda Tasarruf' ve 'Yüksek Gelirli Ülkeler Ligine Geçiş' Açıklamalarına Yorumlar
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, gazetecilerin soruları karşısında kamuda tasarrufun kendileri için öncelikli olduğunu söylerken, 'Türkiye de bir eşikte; üst orta gelir grubunda bir ülkeyiz, yüksek gelirli ülkeler ligine geçiş eşiğindeyiz' sözleriyle de sosyal medyada ilgi çekti.
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Ekonomide enflasyonla mücadeleye yönelik açıklamalar yapan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, kamuda tasarruf için, "Mevcut harcamaların verimli hale getirilmesi boyutu da var" dedi.
"Kamuda tasarruf bizim için çok öncelikli bir konu."
"Türkiye de bir eşikte; üst orta gelir grubunda bir ülkeyiz, yüksek gelirli ülkeler ligine geçiş eşiğindeyiz."
"Spekülasyon yaptılar, milleti yanılttılar."
Sosyal medyada Cevdet Yılmaz'ın "kamuda tasarruf" ve "yüksek gelirli ülkeler" açıklamaları da ilgi çekti.
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İşte o yorumlardan bazıları.
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Siz ne dersiniz?
Kamuda tasarruf için geç kalındı mı?
Kamuda tasarruf detaylı ve gerçekçi bir şekilde uygulanabilir mi?
Türkiye, yüksek gelirli ülkeler ligine geçse de gelir dağılımındaki adaletsizlik vatandaşın refahını engeller mi?
Yorumlar çeşitli olurken, sorular da bitmedi.
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Sizleri de yorumlara bekliyoruz.
Kamuda tasarruf olacağına inanıyor musunuz?
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