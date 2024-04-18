Cevdet Yılmaz'ın 'Kamuda Tasarruf' ve 'Yüksek Gelirli Ülkeler Ligine Geçiş' Açıklamalarına Yorumlar

Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Strateji ve Bütçe Başkanlığı'nın çalışmaları olduğunu ileten Yılmaz, 'Kamuda tasarruf bizim için çok öncelikli bir konu. Ama tasarrufun özü de bir taraftan önceliklendirme, odaklanma, verimliliği arttırma. Yani tasarruf derken harcamaların azaltılmasının yanı sıra mevcut harcamaları daha verimli hale getirme, önceliklendirme, ekonominin rekabet gücüne, verimliliğine, sosyal refaha daha fazla katkı sunar hale getirme boyutları da var' dedi.