Centi Milyonerlerin Gizli Adresleri Belli Oldu: En Çok Orada Yaşıyorlarmış

Servetiniz 100 milyon doların üzerindeyse, tebrikler! Artık siz de bir centi milyonersiniz. Dikkat, sadece milyoner değil. Milyonerlerden tam yüz kat daha zenginsiniz.

Henley & Partners ve New World Wealth, centi-milyonerlerin en çok nerede yaşadığını hazırladığı raporda ortaya çıkardı. 👇🏻

Kaynak