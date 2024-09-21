Görüş Bildir
Haberler
Ekonomi
Centi Milyonerlerin Gizli Adresleri Belli Oldu: En Çok Orada Yaşıyorlarmış

Centi Milyonerlerin Gizli Adresleri Belli Oldu: En Çok Orada Yaşıyorlarmış

Dilara
Dilara - Onedio Editörü
21.09.2024 - 10:24

Servetiniz 100 milyon doların üzerindeyse, tebrikler! Artık siz de bir centi milyonersiniz. Dikkat, sadece milyoner değil. Milyonerlerden tam yüz kat daha zenginsiniz.

Henley & Partners ve New World Wealth, centi-milyonerlerin en çok nerede yaşadığını hazırladığı raporda ortaya çıkardı. 👇🏻

Kaynak

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

100 milyon dolar veya üzerinde bir servete sahip olanlar, centi-milyoner olarak adlandırılıyor.

100 milyon dolar veya üzerinde bir servete sahip olanlar, centi-milyoner olarak adlandırılıyor.

Henley & Partners ve New World Wealth, hazırladığı son raporda dünya genelinde 29 bin 350 süper zengin olduğunu ortaya çıkardı.

Süper zengin sayısı, dünya genelinde yüzde 54 oranında arttı. Bu demek oluyor ki dünyanın en zengin kısmı giderek büyüyor!

Süper zenginlerin yaşadığı şehirler de listelendi. Türkiye'nin tek temsilcisi olan İstanbul'da ise centi milyonerlerin sayısı azaldı.

Süper zenginlerin yaşadığı şehirler de listelendi. Türkiye'nin tek temsilcisi olan İstanbul'da ise centi milyonerlerin sayısı azaldı.

2024 verilerine göre, İstanbul'da 61 centi milyoner olduğu aktarıldı.

Bu rakamın bir önceki yılda ise 64 olduğuna dikkat çekildi.

Peki centi milyonerlerin, yani dünyanın en zenginlerinin yaşadığı yerler nereler?

Peki centi milyonerlerin, yani dünyanın en zenginlerinin yaşadığı yerler nereler?

Dünyanın en zenginlerinin yaşadığı 20 şehir belli oldu. Buna göre listenin ilk 5'i aşağıdaki gibidir;

Listede Amerika'nın ardından özellikle Doğu ülkeleri dikkat çekiyor.

Listede Amerika'nın ardından özellikle Doğu ülkeleri dikkat çekiyor.

Listenin son on sıralaması ise şu şekilde;

Listenin son on sıralaması ise şu şekilde;
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın