Centi Milyonerlerin Gizli Adresleri Belli Oldu: En Çok Orada Yaşıyorlarmış
Centi Milyonerlerin Gizli Adresleri Belli Oldu: En Çok Orada Yaşıyorlarmış
Servetiniz 100 milyon doların üzerindeyse, tebrikler! Artık siz de bir centi milyonersiniz. Dikkat, sadece milyoner değil. Milyonerlerden tam yüz kat daha zenginsiniz.
Henley & Partners ve New World Wealth, centi-milyonerlerin en çok nerede yaşadığını hazırladığı raporda ortaya çıkardı. 👇🏻
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100 milyon dolar veya üzerinde bir servete sahip olanlar, centi-milyoner olarak adlandırılıyor.
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Süper zenginlerin yaşadığı şehirler de listelendi. Türkiye'nin tek temsilcisi olan İstanbul'da ise centi milyonerlerin sayısı azaldı.
Peki centi milyonerlerin, yani dünyanın en zenginlerinin yaşadığı yerler nereler?
Listede Amerika'nın ardından özellikle Doğu ülkeleri dikkat çekiyor.
Listenin son on sıralaması ise şu şekilde;
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