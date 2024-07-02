Görüş Bildir
Haberler
Video
Çatıdan Düşüp Bileğini Burkan Teyzenin İmdadına İtfaiye Yetişti: Röportaj Veren Bir Komşu Lafını Esirgemedi

Çatıdan Düşüp Bileğini Burkan Teyzenin İmdadına İtfaiye Yetişti: Röportaj Veren Bir Komşu Lafını Esirgemedi

Elgiz
Elgiz - Onedio Üyesi
02.07.2024 - 11:30

İçerik Devam Ediyor

Kocaeli'nde eşiyle beraber yalnız yaşayan 79 yaşındaki Emine teyze, tavukları beslemek için çıktığı çatıdan düşerek ayağını burktu.

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

79 yaşındaki Emine teyzenin yardımına itfaiye ekipleri koştu. Olaya hemen müdehale edip Emine teyzeyi güvenli bir şekilde hastaneye götürdüler.

79 yaşındaki Emine teyzenin yardımına itfaiye ekipleri koştu. Olaya hemen müdehale edip Emine teyzeyi güvenli bir şekilde hastaneye götürdüler.

Olayın ardından röportaj veren bir komşu ise lafını esirgemeden konuştu. Emine teyzenin ve eşinin çocukları da olduğunu fakat yanlarına hiç gelmediklerini belirtti.

Olayın ardından röportaj veren bir komşu ise lafını esirgemeden konuştu. Emine teyzenin ve eşinin çocukları da olduğunu fakat yanlarına hiç gelmediklerini belirtti.

Videonun tamamı için:

Bu içeriklere de bakabilirsiniz:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
9
3
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın