Çatıdan Düşüp Bileğini Burkan Teyzenin İmdadına İtfaiye Yetişti: Röportaj Veren Bir Komşu Lafını Esirgemedi

Kocaeli'nde eşiyle beraber yalnız yaşayan 79 yaşındaki Emine teyze, tavukları beslemek için çıktığı çatıdan düşerek ayağını burktu.
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79 yaşındaki Emine teyzenin yardımına itfaiye ekipleri koştu. Olaya hemen müdehale edip Emine teyzeyi güvenli bir şekilde hastaneye götürdüler.
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Olayın ardından röportaj veren bir komşu ise lafını esirgemeden konuştu. Emine teyzenin ve eşinin çocukları da olduğunu fakat yanlarına hiç gelmediklerini belirtti.
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