Çanakkale Savaşı'nın İrlanda Bağımsızlık Savaşı'na Nasıl İlham Kaynağı Olduğunu Mutlaka Okumalısınız
Çanakkale Savaşı'nın İrlanda Bağımsızlık Savaşı'na Nasıl İlham Kaynağı Olduğunu Mutlaka Okumalısınız
Çanakkale Savaşı'nda Osmanlı Devleti'ne karşı savaşan müttefik askerleri arasından en çok ANZAKLAR, daha sonra ise Hintli ve Afrikalı askerler bilinir. Oysa Çanakkale'de savaşan ve bu savaşın izlerini uzun yıllar üstlerinden atamayan İrlandalı askerler de vardı.
Gelibolu'da yaşadıkları İrlandalıları o kadar etkiledi ki, geri dönmeyi başaranlar, kendi ülkelerinin bağımsızlığı için de savaştılar.
Bryan Cooper'ın 'The Irish Division in Gallipoli' (Gelibolu'da İrlanda Tümeni ) kitabından aldığımız bilgilerle derlediğimiz bu ilham verici öyküyü mutlaka okumalısınız.
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Çanakkale'de Müttefik Orduları'nda İngiltere’nin yüzyıllarca köle olarak kullandığı ve İngiliz kralı için savaşıp ölmedikleri işgal toprağı kalmayan İrlandalılar pek bilinmez. Çanakkale savaşı patlak verdiğinde de İngilizler ilk olarak ellerinin altındaki İrlanda’ya müracaat ederler.
Kirte’yi aşamayan İngilizler, 4.000 İrlandalı’dan oluşan yeni bir tümenle Suvla koyundan çıkarma dener ancak yine başarılı olamazlar.
Katolik İrlandalılar için kutsal olan 1916 Paskalya’sında başlayan ayaklanma, 5 yıl sürecek ve İrlanda’yı sonunda bağımsızlığa götürecek uzun bir savaşın kıvılcımı olur.
Çanakkale’deki ağır kayıpları sebebiyle İrlanda savaşına yoğunlaşamayan İngilizler 1921 yılında yenilgiyi kabul eder ve bugünkü bağımsız İrlanda Cumhuriyeti başkent Dublin’de ilan edilir.
Mustafa Kemal Paşa önderliğindeki Türk Ulusal Kurtuluş Savaşı başarılı olduğunda, TBMM Orduları İzmir'e girip yönünü İstanbul'a çevirdiğinde, İngilizler, Türklerle savaştırmak için yine sömürgelerinden asker talep eder.
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İrlanda'nın İngilizlere karşı bu tutumu, Londra'da büyük ses getirir. Bu ülkenin Türkiye'ye karşı dostluk ve dayanışma duygularıysa bu olayla sınırlı kalmaz.
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👏👏👏👏👏umarım ülkemize yapışan asalaklara ders olur diyecem de