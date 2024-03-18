Çanakkale Savaşı'nın İrlanda Bağımsızlık Savaşı'na Nasıl İlham Kaynağı Olduğunu Mutlaka Okumalısınız

Çanakkale Savaşı'nda Osmanlı Devleti'ne karşı savaşan müttefik askerleri arasından en çok ANZAKLAR, daha sonra ise Hintli ve Afrikalı askerler bilinir. Oysa Çanakkale'de savaşan ve bu savaşın izlerini uzun yıllar üstlerinden atamayan İrlandalı askerler de vardı.

Gelibolu'da yaşadıkları İrlandalıları o kadar etkiledi ki, geri dönmeyi başaranlar, kendi ülkelerinin bağımsızlığı için de savaştılar.

Bryan Cooper'ın 'The Irish Division in Gallipoli' (Gelibolu'da İrlanda Tümeni ) kitabından aldığımız bilgilerle derlediğimiz bu ilham verici öyküyü mutlaka okumalısınız.