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Çanakkale Savaşı'na İlişkin En Çok Yanılgı Yaşanan Beş Konuyu Sizler İçin Özetledik

Çanakkale Savaşı'na İlişkin En Çok Yanılgı Yaşanan Beş Konuyu Sizler İçin Özetledik

Çanakkale
Ali Yağız Baltacı
Ali Yağız Baltacı - Onedio Üyesi
18.03.2024 - 17:47

Tarihimizin en önemli savaşlarından ve zaferlerinden olan Çanakkale'nin 109. yılındayız. Bu savaşa ilişkin büyük bir toplumsal hassasiyet olmasına rağmen birçok bilgi de yanlış biliniyor. Bu içeriğimizde Çanakkale Savaşı'na dair en fazla yaşanan yanılgıları sizler için özetledik.

İçeriğin Devamı Aşağıda

1-) Çanakkale Savaşı, Kurtuluş Savaşı'nın bir parçası mıdır?

1-) Çanakkale Savaşı, Kurtuluş Savaşı'nın bir parçası mıdır?

Hayır, Çanakkale Savaşı, Milli Mücadele döneminin değil Birinci Dünya Savaşı'nın bir cephesidir. Dünya Savaşı'nda en net ve destansı galibiyetimizi Çanakkale'de aldığımız için bu savaşa müfredatımızda büyük yer veriliyor. 

Bu durum da Çanakkale Savaşı'nın Kurtuluş Savaşı'nın bir parçası olduğu yanılgısını doğuruyor.

Buna ek olarak bu zaferin uluslararası etkileri de zaferin önem seviyesini artırıyor. 

Ancak bu savaş, 1915 yılında, Milli Mücadele'den dört sene önce, Dünya Savaşı'nın bir cephesinde gerçekleşti.

Amacı ise İngilizlerin başını çektiği İtilaf Devletleri'nin Çanakkale Boğazı'nı aşarak Osmanlı Devleti'nin başkenti İstanbul'u işgal etmeyi istemesidir.

2-) 18 Mart 1915 Tam Olarak Neyin Yıl Dönümü?

2-) 18 Mart 1915 Tam Olarak Neyin Yıl Dönümü?

18 Mart 1915, Çanakkale Deniz Savaşları'nın yıl dönümü. Bu tarihte müttefik donanmaları Boğaz'ı son kez denizden zorladılar ve çetin direniş karşısında çaresiz kalarak büyük kayıplar vererek çekilmek zorunda kaldılar. Türkiye'de Çanakkale Zaferi, 18 Mart tarihlerinde kutlanıyor. Buna karşın Çanakkale'yi Çanakkale yapan asıl savaşlar kara savaşlarıdır. 

Çanakkale'yi denizden geçemeyeceklerini anlayan müttefikler, karadan yarımadayı işgal ederek geçmek istediler.

Kara Savaşları ise 1916 yılının başlarına kadar devam ediyor. Buna karşın Türkiye'de deniz zaferinin yıl dönümü, genel savaşın yıl dönümü olarak kutlanıyor.

3-) Atatürk'ün Çanakkale Savaşı'nda Rolü Nedir?

3-) Atatürk'ün Çanakkale Savaşı'nda Rolü Nedir?

Atatürk, Çanakkale Savaşı başlarken bir Osmanlı Yarbayı, savaş esnasında Albaylığa terfi ediyor. Savaş bittikten sonra ise General oluyor. Savaş boyunca görev aldığı tüm muharebelerde üstün başarılar gösteriyor. Anafartalar Kahramanı olarak nam salıyor. Bu savaşta edindiği şöhret sayesinde dört sene sonra Milli Mücadele'yi başlatmak için Anadolu'ya geçtiğinde etrafında insanları birleştirmeyi başarıyor.

Tüm bu bilgilerin ışığında Çanakkale Savaşı'nın Mustafa Kemal Paşa'nın askeri yaşamı içinde çok önemli bir yer tuttuğunu ifade etmek mümkün. 

Buna karşın Çanakkale'yi bütünüyle Atatürk üstünden okumak çok isabetli olmayabilir.

4-) Çanakkale Savaşı'nın Uluslararası Etkileri Neler Oldu?

4-) Çanakkale Savaşı'nın Uluslararası Etkileri Neler Oldu?

Müttefik kuvvetlerinin 1915'te Çanakkale Boğazı'nı aşamaması savaşın ömrünü iki yıl uzattı. Rusya'da Çarlık Rejimi'ne yardım gönderilemedi. Bolşevik Devrimi'nin gerçekleşmesi hızlandı. Bu Devrim, tüm dünyanın kaderini etkiledi. 

Buna karşın savaşın uzaması sonucunda Avrupa'da 8 milyon insan öldü. 

Gelibolu'da Türk direnişini görüp etkilenen çok sayıda Britanya Sömürgesi ülkede bağımsızlık hareketleri baş gösterdi. 

Büyük İngiliz Donanması, Birinci Dünya Savaşı boyunca en büyük bozgununu burada yaşadı.

5-) Çanakkale Savaşı'nın Ulusal Kurtuluş Savaşı'na Etkisi Nasıl Oldu?

5-) Çanakkale Savaşı'nın Ulusal Kurtuluş Savaşı'na Etkisi Nasıl Oldu?

Çanakkale'de Türk Milleti, esirliği ve köleliği ne pahasına olursa olsun kabul etmeyeceğini tüm dünyaya ispat etti. Birinci Dünya Savaşı kaybedilmiş olsa da, Çanakkale'de gösterilen kahramanlık, kenetlenen bir milletin en güçlü ordulara karşı bile başarı sağlayabileceğinin göstergesi oldu. 

Dünya Savaşı sonrası Türk Milleti, Mustafa Kemal Paşa önderliğinde Kurtuluş Savaşı'na girişti. 

Çanakkale'de elde edilen özgüven, Kurtuluş Savaşı için de cesaret aşıladı.

Bundan dolayı Çanakkale Savaşı için Kurtuluş Savaşı'nın 'önsözü' tanımını yapmak hatalı olmayacaktır.

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