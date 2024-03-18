Çanakkale Savaşı'na İlişkin En Çok Yanılgı Yaşanan Beş Konuyu Sizler İçin Özetledik

Hayır, Çanakkale Savaşı, Milli Mücadele döneminin değil Birinci Dünya Savaşı'nın bir cephesidir. Dünya Savaşı'nda en net ve destansı galibiyetimizi Çanakkale'de aldığımız için bu savaşa müfredatımızda büyük yer veriliyor.

Bu durum da Çanakkale Savaşı'nın Kurtuluş Savaşı'nın bir parçası olduğu yanılgısını doğuruyor.

Buna ek olarak bu zaferin uluslararası etkileri de zaferin önem seviyesini artırıyor.

Ancak bu savaş, 1915 yılında, Milli Mücadele'den dört sene önce, Dünya Savaşı'nın bir cephesinde gerçekleşti.

Amacı ise İngilizlerin başını çektiği İtilaf Devletleri'nin Çanakkale Boğazı'nı aşarak Osmanlı Devleti'nin başkenti İstanbul'u işgal etmeyi istemesidir.