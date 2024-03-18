Çanakkale Savaşı'na İlişkin En Çok Yanılgı Yaşanan Beş Konuyu Sizler İçin Özetledik
Çanakkale Savaşı'na İlişkin En Çok Yanılgı Yaşanan Beş Konuyu Sizler İçin Özetledik
Tarihimizin en önemli savaşlarından ve zaferlerinden olan Çanakkale'nin 109. yılındayız. Bu savaşa ilişkin büyük bir toplumsal hassasiyet olmasına rağmen birçok bilgi de yanlış biliniyor. Bu içeriğimizde Çanakkale Savaşı'na dair en fazla yaşanan yanılgıları sizler için özetledik.
İçeriğin Devamı Aşağıda
1-) Çanakkale Savaşı, Kurtuluş Savaşı'nın bir parçası mıdır?
2-) 18 Mart 1915 Tam Olarak Neyin Yıl Dönümü?
3-) Atatürk'ün Çanakkale Savaşı'nda Rolü Nedir?
4-) Çanakkale Savaşı'nın Uluslararası Etkileri Neler Oldu?
5-) Çanakkale Savaşı'nın Ulusal Kurtuluş Savaşı'na Etkisi Nasıl Oldu?
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