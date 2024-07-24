Görüş Bildir
Haberler
Gaming
Call of Duty Modern Warfare 3 Nihayet Game Pass'e Eklendi!

Call of Duty Modern Warfare 3 Nihayet Game Pass'e Eklendi!

Beril Özge Danacı
Beril Özge Danacı - Onedio İçerik Editörü
24.07.2024 - 12:00

Bir süredir söylenti ve sızıntılarını duyduğumuz müjdeli haber nihayet geldi. Call of Duty serisinin son halkası Modern Warfare 3 nihayet Game Pass'e eklendi.

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Call of Duty Modern Warfare 3 hakkında "ateş olmayan yerden duman çıkmaz" sözünü haklı çıkartmasını umduğumuz söylentileri bir süredir duyuyorduk.

Call of Duty Modern Warfare 3 hakkında "ateş olmayan yerden duman çıkmaz" sözünü haklı çıkartmasını umduğumuz söylentileri bir süredir duyuyorduk.

Microsoft'un Activision-Blizzard satın alımından sonra oyun dünyasının en popüler serileirnden Call of Duty oyunlarının da Game Pass'e dahil edileceği konuşulmuş, Modern Warfare 3 için ise güvenilir kaynaklardan sızıntılar gelmişti.

Nihayetinde Xbox cephesinden gelen açıklamayla birlikte Modern Warfare 3'ün Game Pass'e ekleneceği kesinleşti.

Game Pass fiyatlarının ise geçtiğimiz günlerde zamlanacağı açıklanmıştı.

Game Pass fiyatlarının ise geçtiğimiz günlerde zamlanacağı açıklanmıştı.

10 Eylül tarihinden itibaren geçerli olacak yeni Xbox Game Pass abonelik fiyatları şöyle:

  • PC Game Pass PC - 159 TL - 209 TL

  • Game Pass Ultimate - 209 TL - 309 TL

  • Game Pass Core (1 Aylık) - 159 TL - 175 TL

İlginizi Çekebilir

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın