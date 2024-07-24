Call of Duty Modern Warfare 3 Nihayet Game Pass'e Eklendi!
Call of Duty Modern Warfare 3 Nihayet Game Pass'e Eklendi!
Bir süredir söylenti ve sızıntılarını duyduğumuz müjdeli haber nihayet geldi. Call of Duty serisinin son halkası Modern Warfare 3 nihayet Game Pass'e eklendi.
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Call of Duty Modern Warfare 3 hakkında "ateş olmayan yerden duman çıkmaz" sözünü haklı çıkartmasını umduğumuz söylentileri bir süredir duyuyorduk.
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Nihayetinde Xbox cephesinden gelen açıklamayla birlikte Modern Warfare 3'ün Game Pass'e ekleneceği kesinleşti.
Game Pass fiyatlarının ise geçtiğimiz günlerde zamlanacağı açıklanmıştı.
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