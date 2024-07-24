Steam'de Haftanın En Çok Satanları: Ücretsiz Oyunlar Domine Etti!

Oynaması ücretsiz sevilen battle royale oyunu zirveyi bu hafta Counter-Strike 2'ye kaptırmış olsa da birincilikten pek uzaklaşmış değil. Yakında alacağı yeni güncelleme ile Fantastik Battle Royale moduna da kavuşacak olan PUBG: Battlegrounds bu hafta da Steam'in en popülerleri arasında.