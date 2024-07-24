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Steam'de Haftanın En Çok Satanları: Ücretsiz Oyunlar Domine Etti!

Steam'de Haftanın En Çok Satanları: Ücretsiz Oyunlar Domine Etti!

Beril Özge Danacı
Beril Özge Danacı - Onedio İçerik Editörü
24.07.2024 - 10:58

Dünyanın dört bir yanındaki kullanıcıların Steam'de geçtiğimiz hafta en çok oynadıkları oyunlar belli oldu. Listenin büyük kısmını ise ücretsiz oyunlar oluşturuyor.

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1. Counter-Strike 2 büyük bir geri dönüşle birinciliğe yerleşti.

1. Counter-Strike 2 büyük bir geri dönüşle birinciliğe yerleşti.

Geçtiğimiz hafta dördüncü sıraya kadar gerileyen Counter-Strike 2 bu hafta alışık olduğu koltuğu geri almayı başararak birinci sıraya yeniden oturdu.

2. PUBG: Battlegrounds ise zirveyi yakın takipte.

2. PUBG: Battlegrounds ise zirveyi yakın takipte.

Oynaması ücretsiz sevilen battle royale oyunu zirveyi bu hafta Counter-Strike 2'ye kaptırmış olsa da birincilikten pek uzaklaşmış değil. Yakında alacağı yeni güncelleme ile Fantastik Battle Royale moduna da kavuşacak olan PUBG: Battlegrounds bu hafta da Steam'in en popülerleri arasında.

3. The First Descendant ise haftanın dikkat çeken oyunlarından.

3. The First Descendant ise haftanın dikkat çeken oyunlarından.

Henüz geçtiğimiz günlerde çıkan ve neredeyse çıkar çıkmaz listenin üst sıralarına adını yazdıran oynaması ücretsiz The First Descendant sunduğu göz alıcı görsellik ve akıcı yapısıyla oyuncuların radarından düşmedi.

Listenin geri kalanı ise şöyle:

Listenin geri kalanı ise şöyle:

  • Dota 2

  • Elden Ring

  • Once Human

  • Dead by Daylight

  • No Man's Sky

  • Warframe

  • Rust

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