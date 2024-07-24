Steam'de Haftanın En Çok Satanları: Ücretsiz Oyunlar Domine Etti!
Steam'de Haftanın En Çok Satanları: Ücretsiz Oyunlar Domine Etti!
Dünyanın dört bir yanındaki kullanıcıların Steam'de geçtiğimiz hafta en çok oynadıkları oyunlar belli oldu. Listenin büyük kısmını ise ücretsiz oyunlar oluşturuyor.
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1. Counter-Strike 2 büyük bir geri dönüşle birinciliğe yerleşti.
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2. PUBG: Battlegrounds ise zirveyi yakın takipte.
3. The First Descendant ise haftanın dikkat çeken oyunlarından.
Listenin geri kalanı ise şöyle:
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