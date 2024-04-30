Çalışanlarının Tuvalete Girme Sürelerini Tutup Yayınlayan İşveren Tepkilerin Odağında
Çalışanlarının Tuvalete Girme Sürelerini Tutup Yayınlayan İşveren Tepkilerin Odağında
İşçi hakları baz alındığında Türkiye çalışanlar açısından dünyadaki en kötü 10 ülke arasında. Uluslararası veriler bunu gösterirken sosyal medyadan gelen görüntüler de bu verileri destekliyor. Sosyal medyada bir fabrikada çekildiği öne sürülen görüntüye göre bir işveren çalışanlarının isim isim tuvalette kalma sürelerini çizelge haline getirmiş.
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Altına da bunun iş kaybı olduğunu bu iş kaybının da yaklaşık bir asgari ücrete denk geldiğini belirtmiş.
Tabii böyle bir görsel tepkileri de beraberinde getirdi.
Yaşayanlar da ortaya çıktı.
Mantıklı.
Tabii isimlerin ifşa edilmesi de ayrı bir konu.
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