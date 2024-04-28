Hamile Eşini Aldattığını İtiraf Eden Boyu Devrilesice Koca Tepki Çekti
Hamile Eşini Aldattığını İtiraf Eden Boyu Devrilesice Koca Tepki Çekti
Aldatmak sandığımızdan popüler bir olgu olsa da çokça da tepki çeken bir hareket. Hele aldatılan taraf hasta, zor durumda veya hamileyse bu tepkiler arşa çıkabiliyor. Geçtiğimiz gün sosyal medyada isimsiz bir itiraf kötü anlamda viral oldu.
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İşte o mesaj!
Ve sizin yerinize içini dökenler...
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Toplumun ikiyüzlülüğü de yüzlere çarpıldı.
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Temsili görsel yeteneklerini konuşturanlar da oldu.
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