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Hamile Eşini Aldattığını İtiraf Eden Boyu Devrilesice Koca Tepki Çekti

Hamile Eşini Aldattığını İtiraf Eden Boyu Devrilesice Koca Tepki Çekti

Amorti Kazım
Amorti Kazım - Onedio Editörü
29.04.2024 - 00:20

Aldatmak sandığımızdan popüler bir olgu olsa da çokça da tepki çeken bir hareket. Hele aldatılan taraf hasta, zor durumda veya hamileyse bu tepkiler arşa çıkabiliyor. Geçtiğimiz gün sosyal medyada isimsiz bir itiraf kötü anlamda viral oldu.

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İşte o mesaj!

İşte o mesaj!

Ve sizin yerinize içini dökenler...

Ve sizin yerinize içini dökenler...
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Toplumun ikiyüzlülüğü de yüzlere çarpıldı.

Toplumun ikiyüzlülüğü de yüzlere çarpıldı.
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Temsili görsel yeteneklerini konuşturanlar da oldu.

Temsili görsel yeteneklerini konuşturanlar da oldu.
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