Çağlar Söyüncü: Fenerbahçe'yi Nasıl Değiştirecek?
Çağlar Söyüncü: Fenerbahçe'yi Nasıl Değiştirecek?
Fenerbahçe, Çağlar Söyüncü'yü Atletico Madrid'den sezon sonuna kadar kiraladı. Satın alma opsiyonu bulunmadan Çağlar Söyüncü'yü kadrosuna katan Fenerbahçe'de taraftarlar bir hayli heyecanlı.
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Çağlar Söyüncü'nün gelişi ve Becao'nun dönüşüyle ile birlikte ise Fenerbahçe'de ciddi bir rekabet yaşanacak.
Hürriyet'te yer alan bir haberde ise, milli stoper Çağlar Söyüncü için Beşiktaş'ın da devreye girdiği söylenmişti. Ancak Söyüncü, tercihini Fenerbahçe'den yana kullandı.
Geleneksel spor yayıncılığından farklı yeni nesil bir spor kanalı olan L1 Üçgen de Çağlar Söyüncü'nün Fenerbahçe'yi nasıl değiştireceğini detaylı bir şekilde ele aldı.
Futbol, transfer haberleri, futbolun hikayeleri, unutulmaz futbol maçları ve değerlendirmeleri ile birlikte, basketbol, voleybol, amatör sporlar ve daha bir sürü konuda keyifli içerikler yayınlayan L1 Üçgen kanalında Ufuk Kaan Karacan, 'Çağlar Fenerbahçe'de neler yapabilir? Fenerbahçe'nin oyun sisteminde yeri ne olacak?' gibi soruları cevaplamaya çalıştı.
İşte L1 Üçgen kanalından Ufuk Kaan Karacan anlatımıyla Çağlar Söyüncü: 👇
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FB için nasıl olur bilmem ama Çağlar için hiç iyi olmayacak, malum yurtdışından kiralananın ya da satın alınan türk futbolcuların kaderi hep aynı. Fazla koşt... Devamını Gör