Bütün Düşünülenlerin Aksine Her Yıl Yüz Binlerce Kişinin Ölümüne Sebep Olan 15 Unsur
Bütün Düşünülenlerin Aksine Her Yıl Yüz Binlerce Kişinin Ölümüne Sebep Olan 15 Unsur
Kaynak: https://www.reddit.com/r/AskReddit/co...
Yaygın kanının aksine, her yıl yüz binlerce kişinin hayatını kaybetmesine neden olan 15 unsur var. Bu unsurlar, genellikle göz ardı edilir veya tehlikeleri hafife alınır. Ancak, istatistikler bu unsurların ölümcül etkisini net bir şekilde ortaya koyuyor.
Gelin nelermiş beraber bakalım.
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1. "Uykuluyken araba sürmek."
2. "Yanlışlıkla sahiplerinin takılıp düşmesine sebep olan küçük köpekler."
3. "Astım hastalığı benzeri solunum hastalıkları dünya çevresindeki ölümlerin başını çekiyor."
4. "Yere düşmek. Bazenleri duşa kabinde düşmeniz bile ölmenize yeterli olabilir."
5. "Diş enfeksiyonları da düşünülenin aksine çok ölümcül."
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6. "Kesinlikle depresyon! Geçtiğimiz yıllarda ciddiyeti anlaşılsa da, hala yeterli tedavi ve anlayış yok."
7. "Kabızlıktan her yıl binlerce kişi ölüyor."
8. "Hepimiz uçak kazalarından korksak da, araba kazaları çok daha ölümcül ve her gün yaşanıyor."
9. "Sinek ısırıkları da düşündüğünüzden çok daha ölümcül olabilir."
10. "Hepimiz insanız ama hastanelerde çalışan insanların yaptığı hatalar yüzünden ölen kişi sayısı da oldukça yüksek."
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11. "Tedavi edilmeyen tansiyon hastalıkları."
12. "Her yıl gripten binlerce kişi ölüyor. Lütfen grip aşınızı yaptırın."
13. "Tüberkülozun 16'ıncı yüzyıllarda kalmış bir hastalık olduğunu düşünüyoruz ama her yıl 1.6 milyon kişinin ölümüne yol açıyor!"
14. "Kesinlikle cevap stres olmalı."
15. "Hepimiz her gün kullanıyor olsak da, merdivenler büyük bir tehlike."
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