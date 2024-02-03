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Bütün Düşünülenlerin Aksine Her Yıl Yüz Binlerce Kişinin Ölümüne Sebep Olan 15 Unsur

Bütün Düşünülenlerin Aksine Her Yıl Yüz Binlerce Kişinin Ölümüne Sebep Olan 15 Unsur

İsmail Can
İsmail Can - Onedio Üyesi
03.02.2024 - 19:01

Yaygın kanının aksine, her yıl yüz binlerce kişinin hayatını kaybetmesine neden olan 15 unsur var. Bu unsurlar, genellikle göz ardı edilir veya tehlikeleri hafife alınır. Ancak, istatistikler bu unsurların ölümcül etkisini net bir şekilde ortaya koyuyor. 

Gelin nelermiş beraber bakalım.

Kaynak: https://www.reddit.com/r/AskReddit/co...
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1. "Uykuluyken araba sürmek."

1. "Uykuluyken araba sürmek."

2. "Yanlışlıkla sahiplerinin takılıp düşmesine sebep olan küçük köpekler."

2. "Yanlışlıkla sahiplerinin takılıp düşmesine sebep olan küçük köpekler."

3. "Astım hastalığı benzeri solunum hastalıkları dünya çevresindeki ölümlerin başını çekiyor."

4. "Yere düşmek. Bazenleri duşa kabinde düşmeniz bile ölmenize yeterli olabilir."

5. "Diş enfeksiyonları da düşünülenin aksine çok ölümcül."

5. "Diş enfeksiyonları da düşünülenin aksine çok ölümcül."

'Bir kez beyine ulaştı mı kurtuluşu yok.'

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6. "Kesinlikle depresyon! Geçtiğimiz yıllarda ciddiyeti anlaşılsa da, hala yeterli tedavi ve anlayış yok."

6. "Kesinlikle depresyon! Geçtiğimiz yıllarda ciddiyeti anlaşılsa da, hala yeterli tedavi ve anlayış yok."

7. "Kabızlıktan her yıl binlerce kişi ölüyor."

7. "Kabızlıktan her yıl binlerce kişi ölüyor."

8. "Hepimiz uçak kazalarından korksak da, araba kazaları çok daha ölümcül ve her gün yaşanıyor."

8. "Hepimiz uçak kazalarından korksak da, araba kazaları çok daha ölümcül ve her gün yaşanıyor."

9. "Sinek ısırıkları da düşündüğünüzden çok daha ölümcül olabilir."

9. "Sinek ısırıkları da düşündüğünüzden çok daha ölümcül olabilir."

'Özellikle sıcak iklime sahip yerlerde yaşıyorsanız.'

10. "Hepimiz insanız ama hastanelerde çalışan insanların yaptığı hatalar yüzünden ölen kişi sayısı da oldukça yüksek."

10. "Hepimiz insanız ama hastanelerde çalışan insanların yaptığı hatalar yüzünden ölen kişi sayısı da oldukça yüksek."
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11. "Tedavi edilmeyen tansiyon hastalıkları."

11. "Tedavi edilmeyen tansiyon hastalıkları."

'Bu hastalıkların adının 'sessiz katil' olmasında bir sebep var heralde.'

12. "Her yıl gripten binlerce kişi ölüyor. Lütfen grip aşınızı yaptırın."

12. "Her yıl gripten binlerce kişi ölüyor. Lütfen grip aşınızı yaptırın."

13. "Tüberkülozun 16'ıncı yüzyıllarda kalmış bir hastalık olduğunu düşünüyoruz ama her yıl 1.6 milyon kişinin ölümüne yol açıyor!"

13. "Tüberkülozun 16'ıncı yüzyıllarda kalmış bir hastalık olduğunu düşünüyoruz ama her yıl 1.6 milyon kişinin ölümüne yol açıyor!"

14. "Kesinlikle cevap stres olmalı."

14. "Kesinlikle cevap stres olmalı."

'Stres kendi başına ölüme yol açmasa da, birçok hastalığa yol açtığı kesin. Uzun süreli stres, sağlığınız için hiç iyi değil.'

15. "Hepimiz her gün kullanıyor olsak da, merdivenler büyük bir tehlike."

15. "Hepimiz her gün kullanıyor olsak da, merdivenler büyük bir tehlike."

'Her yıl yüz binlerce kişi merdivenlerden düşerek hayatını kaybediyor. Yaşlıysanız bu riskler daha da çok fazla.'

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