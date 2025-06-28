Burcuna Göre Nerede Evleneceksin?

Hayalini kurduğun o büyük gün geldi çattı… Peki, düğün nerede olacak? Bir sahil kasabasında gün batımında mı, yoksa tarihi bir şatoda masalsı bir atmosferde mi? Belki de dağların arasında sakin ve doğal bir törende? Astroloji sadece kişiliğimizi değil, hayata dair seçimlerimizi de etkileyebilir. Hatta evlenmek isteyeceğimiz yeri bile! Bu testte burcunun romantik eğilimlerine, stiline ve yaşam enerjisine göre senin için en uygun evlilik mekanını öğrenebilirsin.