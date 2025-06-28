Burcuna Göre Nerede Evleneceksin?
Hayalini kurduğun o büyük gün geldi çattı… Peki, düğün nerede olacak? Bir sahil kasabasında gün batımında mı, yoksa tarihi bir şatoda masalsı bir atmosferde mi? Belki de dağların arasında sakin ve doğal bir törende? Astroloji sadece kişiliğimizi değil, hayata dair seçimlerimizi de etkileyebilir. Hatta evlenmek isteyeceğimiz yeri bile! Bu testte burcunun romantik eğilimlerine, stiline ve yaşam enerjisine göre senin için en uygun evlilik mekanını öğrenebilirsin.
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Burcunu seçer misin?
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New York’ta şehir manzaralı bir terasta
Boğaz’da şık bir yalıda
Barselona’da renkli bir sokak partisinde
Aile evinde bahçede sade bir tören
İtalya’da lüks bir villada
Şık bir kır evi otelinde
Paris’te romantik bir otelde
Kapadokya’da gün doğumu eşliğinde
Bali’de plajda güneş batarken
Tarihi bir taş konakta
Amsterdam’da sanat dolu bir mekanda
Bodrum’da deniz manzaralı bir butik otelde
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
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2021 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik Bölümü’nden mezun olduktan sonra, medya ve dijital içerik üretimi alanındaki kariyerime Onedio bünyesinde başladım. Kariyerim boyunca, farklı kategorilerde içerik üreterek geniş bir deneyim kazandım. Ancak, özellikle test kategorisindeki içeriklerime odaklanarak, hedef kitleyi hem eğlendirmeyi hem de onlara değerli bir deneyim sunmayı amaçladım. Yaratıcı içeriklerle, okuyucuların ilgisini çekmek ve onların dijital ortamda keyifli vakit geçirmelerini sağlamak, çalışma anlayışımın temelini oluşturuyor. Hem içerik üretimi hem de dijital medya trendlerini takip etme konusundaki tutkum, beni sürekli olarak gelişen medya dünyasına uyum sağlamaya yönlendiriyor.
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