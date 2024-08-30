Burcuna Göre 31 Ağustos Cumartesi Günü Aşk Falında Seni Neler Bekliyor?

Ağustos ayında iyi günlerimiz de oldu, kötü günlerimiz de. Kimileri aşkı buldu, kimileri aşka küstü. Bugün ise yaz ayının son gününden selamlıyorum herkesi.

Terazi burcum, yaz aylarına veda ederken en çok da kalbinin sesini dinlemeli. Bugüne kadar mantıkla hareket etmeye çalıştık, ama olmadı. En iyisi kalbimizin rüzgarları nereye eserse oraya doğru yol almak.

Göreceksin, ruhun da sonbahar yaprakları gibi kendi yolunu bulacak.