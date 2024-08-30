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Burcuna Göre 31 Ağustos Cumartesi Günü Aşk Falında Seni Neler Bekliyor?

Burcuna Göre 31 Ağustos Cumartesi Günü Aşk Falında Seni Neler Bekliyor?

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Onedio Editörü
30.08.2024 - 20:01

Koskoca yaz bitti, geldik Ağustos'un son gününe! Peki yaz biterken, kimler aşkın sürprizine erişebilecek? Yoksa sonbaharda aşk başkadır mı diyeceğiz?

Günlük aşk falında neler olduğunu merak ediyor musun?

Haydi gel, 31 Ağustos Cumartesi aşk falına beraber bakalım. :)

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Burcunu seç, aşk falını gör!

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Sevgili Yay...

Sevgili Yay...

Ağustos ayında iyi günlerimiz de oldu, kötü günlerimiz de. Kimileri aşkı buldu, kimileri aşka küstü. Bugün ise yaz ayının son gününden selamlıyorum herkesi.

Yaz aylarının sende güzel bir etki bırakacağını görüyorum. İleride, geriye dönüp baktığında 2024 yılının yaz aylarını bugün yaşayacağın müjdeli bir durumdan sonra oldukça güzel hatırlayabilirsin!

Görüyorum ki, sonbahara kalbimiz boş girmiyoruz...

Sevgili Akrep...

Sevgili Akrep...

Ağustos ayında iyi günlerimiz de oldu, kötü günlerimiz de. Kimileri aşkı buldu, kimileri aşka küstü. Bugün ise yaz ayının son gününden selamlıyorum herkesi.

Akrep burcumu yaz ayına veda ederken çok mutlu görüyorum. Bana soracak olursan bu içindeki mutluluğun sebebi, sonbahara çok güzel giriş yapıyor olman. Sen de bu mevsimin sana uğurlu geleceğini hissediyorsun.

Sevgili Koç...

Sevgili Koç...

Ağustos ayında iyi günlerimiz de oldu, kötü günlerimiz de. Kimileri aşkı buldu, kimileri aşka küstü. Bugün ise yaz ayının son gününden selamlıyorum herkesi.

Koç burcumu yaz aylarına veda ederken pek bir duygusal görüyorum. Yaz aylarına henüz doyamayan Koç, yaz aşkının heyecanını yaşamadığından şikayet ediyor. 

Kim bilir, belki de sonbahar aşkı diye bir şey vardır!

Sevgili Boğa...

Sevgili Boğa...

Ağustos ayında iyi günlerimiz de oldu, kötü günlerimiz de. Kimileri aşkı buldu, kimileri aşka küstü. Bugün ise yaz ayının son gününden selamlıyorum herkesi.

Boğa burcumun sonbahara aşk dolu anlarla girdiğini görüyorum. Öyle ki çoğu kişi gibi yazın bittiğinden hiç de şikayetçi değil. Boğa burcumu, yaz ayının sonunda büyük bir sürpriz bekliyor!

Sevgili İkizler...

Sevgili İkizler...

Ağustos ayında iyi günlerimiz de oldu, kötü günlerimiz de. Kimileri aşkı buldu, kimileri aşka küstü. Bugün ise yaz ayının son gününden selamlıyorum herkesi.

İkizler burcumun son dakika golü attığını ve yaz ayını bomba bir şekilde kapattığını görüyorum. Tam bir yaz çocuğu olan İkizler'e de bu yakışırdı zaten. Sonunda aşkı bulan İkizler, bu ilişkisinde geleceğe dair planlar yapmaya çoktan başladı bile.

Sevgili Yengeç...

Sevgili Yengeç...

Ağustos ayında iyi günlerimiz de oldu, kötü günlerimiz de. Kimileri aşkı buldu, kimileri aşka küstü. Bugün ise yaz ayının son gününden selamlıyorum herkesi.

Yengeç burcumun, yaz ayından memnun ayrıldığını görüyorum. Aşkını bulmuş, kendisine emin ellere emanet etmiş bir Yengeç. 'Peki ne olacağım?' diye soran bekar Yengeçlerden ise birazcık daha sabır istiyorum.

Eylül, sizin ayınız olacak!

Sevgili Aslan...

Sevgili Aslan...

Ağustos ayında iyi günlerimiz de oldu, kötü günlerimiz de. Kimileri aşkı buldu, kimileri aşka küstü. Bugün ise yaz ayının son gününden selamlıyorum herkesi.

Aslan burcumun yaz ayını kapatırken gerçek mutluluk peşinden koştuğunu görüyorum. Gelip geçici aşklar oldu elbet, ama önemli olan insanın kendisini anlayan birisiyle olması. Peki gelecek mi öyle biri?

Eylül ayını bekle!

Sevgili Terazi...

Sevgili Terazi...

Ağustos ayında iyi günlerimiz de oldu, kötü günlerimiz de. Kimileri aşkı buldu, kimileri aşka küstü. Bugün ise yaz ayının son gününden selamlıyorum herkesi.

Terazi burcum, yaz aylarına veda ederken en çok da kalbinin sesini dinlemeli. Bugüne kadar mantıkla hareket etmeye çalıştık, ama olmadı. En iyisi kalbimizin rüzgarları nereye eserse oraya doğru yol almak.

Göreceksin, ruhun da sonbahar yaprakları gibi kendi yolunu bulacak.

Sevgili Oğlak...

Sevgili Oğlak...

Ağustos ayında iyi günlerimiz de oldu, kötü günlerimiz de. Kimileri aşkı buldu, kimileri aşka küstü. Bugün ise yaz ayının son gününden selamlıyorum herkesi.

Oğlak burçlarımı son bir yaz aşkı müjdesiyle karşılıyorum bu kez. Kim demiş yaz bitiyor diye? Evet, ben dedim. Fakat Oğlak burçlarım için geçerli değil!

Bugün karşınıza çıkacak birisiyle ruhunuz yeniden yaz aylarında gibi hissedecek, kendinizi resmen denizlerin ferah sularına bırakmış gibi bulacaksınız...

Sevgili Balık...

Sevgili Balık...

Ağustos ayında iyi günlerimiz de oldu, kötü günlerimiz de. Kimileri aşkı buldu, kimileri aşka küstü. Bugün ise yaz ayının son gününden selamlıyorum herkesi.

Balık burcumu selamlayan ise sadece ben değilim. Yaz aylarına veda ederken senin hala veda etmek istemediğini görüyorum. Sanki soğuk kış günlerinde, kalbin hala yaz aylarında kalacak gibi

Buradan bakınca ise yaz aşkının artık sadece tek mevsimlik olmadığını görüyorum! Önünüzde daha uzun mevsimler var...

Sevgili Kova...

Sevgili Kova...

Ağustos ayında iyi günlerimiz de oldu, kötü günlerimiz de. Kimileri aşkı buldu, kimileri aşka küstü. Bugün ise yaz ayının son gününden selamlıyorum herkesi.

Kova burcumu bugün oldukça düşünceli görüyorum. Yazın yapmak istediklerini bir türlü yapamadığını kafaya takıp durmuşsun. Aslında kafanı bir kaldırsan, önünde daha koca bir ömür olduğunu göreceksin.

Üstelik bu ömür, mevsim sonbahar bile olsa sana aşk müjdesiyle gelecek...

Sevgili Başak...

Sevgili Başak...

Ağustos ayında iyi günlerimiz de oldu, kötü günlerimiz de. Kimileri aşkı buldu, kimileri aşka küstü. Bugün ise yaz ayının son gününden selamlıyorum herkesi.

Sonunda Başak burcumun mevsimine geldik! Eylül ayında ise elbette en çok Başak burçlarım için heyecanlıyım. Bu ay içerisinde güzel gelişmeler, yeni aşklar, bazı ciddi kararlar görüyorum. Fakat hepsinin sırası gelince müjdeleyeceğim sana.

Bugün ise biraz kırılganlıklar, kıskançlıklar çarpıyor gözüme. Aman, daha fazla kırmayalım birbirimizi!

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