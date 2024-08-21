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Burcuna Göre 22 Ağustos Perşembe Günü Aşk Falında Seni Neler Bekliyor?

Burcuna Göre 22 Ağustos Perşembe Günü Aşk Falında Seni Neler Bekliyor?

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Onedio Editörü
21.08.2024 - 20:01

'İnsan yalnız kalamaz yapamaz ah! Döner durur yatağında uyuyamaz...' Peki yatağında dönüp duran bir türlü gözüne uyku girmeyenler burada mı? Yalnızlığın canınıza tak ettiğinizi hissediyor gibiyim...

Bakalım günlük aşk falınızda sizleri neler bekliyor?

Haydi gel, 22 Ağustos Perşembe günü aşk falına beraber bakalım!

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Burcunu seç, aşk falını gör!

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Sevgili Yay...

Sevgili Yay...

Bu hafta ortasında Yay burçlarının bazı sorunlarla boğuştuğunu görüyorum. Ben de istemez miydim herkese güzel haberler vereyim, aşkı müjdeleyim...Fakat her zaman mümkün değil maalesef.

Bugün Yay burcunun aşk falında bazı boşluklar görüyorum. Kalbinizin istekleriyle gerçekler arasında oluşan büyük bir boşluk...

Sevgili Akrep...

Sevgili Akrep...

Bugünlerde hayatının güzelleştiğini görüyorum sevgili Akrep. Artık hayallerin, isteklerin ve duyguların birer birer gerçek oluyor. Bugüne kadar sabrettiğini ve en güzelini beklediğini biliyorum. Artık beklemek yok!

Sevgili Koç...

Sevgili Koç...

Yeni ilişkilerde enerjinin tutması oldukça önemli. Koç burçlarının yeni başlayacağı ilişkilerde denge kurulacağını görüyorum. Bu ilişki, hem sana hem de partnerine ilaç gibi gelecek.

Sevgili Boğa...

Sevgili Boğa...

Bugün Boğa burçlarımın aşk falında bazı belirsizlikler görüyorum. Bu belirsiz süreç sizi yorabilir, günün son saatlerinde artık yalnız kalmak isteyebilirsiniz. Hatta birkaç gün bu durumun etkilerini yaşayacak gibiyiz!

Sevgili İkizler...

Sevgili İkizler...

Aşk falında bazı önemli kararlar gördüğümde hemen uyarıyorum bildiğin üzere. Bugün İkizler'i ise yavaşlamaya davet ediyorum. Artık biraz nefes almak zamanımızı kendimize ayırmak zamanı!

Sevgili Yengeç...

Sevgili Yengeç...

En güzel aşklar ... ile başlar! Sence bu boşluğa ne gelmeli? Bence ne gelirse gelsin senin için en güzel aşk olmaya aday. Aşk falına baktığımda günün sonuna doğru sana ellerinde çiçeklerle gelen birisini görüyorum. Belki yeni bir aşk, belki biraz gecikmiş bir özür...

Sevgili Aslan...

Sevgili Aslan...

Bugün hayal kurmanın tam zamanı! Aşk falını incelediğim zaman senin dua kapının açık olduğunu görüyorum. Bugün dile ne dilersen! Yakışıklı mı dersin,  esmer mi, kumral mı, yeşil gözlü mü artık orasını bilemem. Bildiğim tek şey, bugün içinden geçenlerin yakın zamanda gerçek olacağı!

Sevgili Terazi...

Sevgili Terazi...

Bugünün aşk falını yorumlarken en çok sen dikkatimi çektin sevgili Terazi. Bugün senin çok güzel bir planın olduğunu fakat bir şeylerin ters gideceğini hissediyorum. Bana kalırsa bunu bir sorun haline getirmektense hayatın akışına ayak uydurman yeterli olacaktır.

Sevgili Oğlak...

Sevgili Oğlak...

Bugün aşk falında dönüşümler görüyorum. Eğer güne çok enerjik ve aşk dolu başladığını hissediyorsan bu hislerin pek de uzun sürmeyecek maalesef. Karşına çıkan minik bir zorluk seni bugün üzgün bir şekilde yatağa götürebilir...

Sevgili Balık...

Sevgili Balık...

Bugün aşk falında herhangi bir hareketlenme göremiyorum. Duygu durumumuzun stabil gittiği bugün, bazı sağlık sorunları baş gösterebilir. Sevdiğin bir kişi rahatsızlanabilir, sana ihtiyacı olabilir. Onun yanında olmayı, gerekli desteği sağlamayı ihmal etme.

Sevgili Kova...

Sevgili Kova...

Bugün Kova burcumun aşk falında bazı moral bozuklukları görüyorum. Verilen sözlerin yerine getirilmemesi, planların bozulması...Bu sıralar planlara bel bağlamamakta her alternatife olur gözüyle bakmakta fayda var.

Sevgili Başak...

Sevgili Başak...

Hafta ortasından itibaren Başak burçlarını stabil günler bekliyor. Kötü şeyler yaşamaktansa rutinlere sahip olmak iyidir değil mi?

Bakalım bu rutin günleri bozan şey ne olacak? Merakla bekliyoruz!

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Hilal Kilci

Sevgili Akrep... Bugünlerde hayatının güzelleştiğini görüyorum sevgili Akrep. Artık hayallerin, isteklerin ve duyguların birer birer gerçek oluyor. Bugüne ka... Devamını Gör