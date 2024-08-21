Burcuna Göre 22 Ağustos Perşembe Günü Aşk Falında Seni Neler Bekliyor?

En güzel aşklar ... ile başlar! Sence bu boşluğa ne gelmeli? Bence ne gelirse gelsin senin için en güzel aşk olmaya aday. Aşk falına baktığımda günün sonuna doğru sana ellerinde çiçeklerle gelen birisini görüyorum. Belki yeni bir aşk, belki biraz gecikmiş bir özür...