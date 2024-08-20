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Burcuna Göre 21 Ağustos Çarşamba Günü Aşk Falında Seni Neler Bekliyor?

Burcuna Göre 21 Ağustos Çarşamba Günü Aşk Falında Seni Neler Bekliyor?

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Onedio Editörü
20.08.2024 - 20:15

Satürn ve Jüpiter arasında oluşan kare açının ilişkiler üzerindeki etkileri ne olacak? Kimler aşkı bulacak, kimler aşkı bulduğunu sanacak? Artık bu soruların cevaplarını günlük olarak hazırladığımız aşk falıyla hemen öğrenebilirsin!

Haydi gel, 21 Ağustos Çarşamba günü aşk falına beraber bakalım!

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Burcunu seç, aşk falını gör!

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Sevgili Yay...

Sevgili Yay...

Bugün üzerinde Jüpiter ve Satürn'ün etkisini görüyorum. Peki bu ne anlama geliyor? Bu süreçte bireyler pek de istemedikleri yönlere doğru itilebilir. Bana soracak olursan ilişkinde bazı problemler yaşayacaksın gibi görünüyor. Bu süreçten en az hasarla çıkmak için önemli kararlarını birkaç gün sonraya bırak.

Sevgili Akrep...

Sevgili Akrep...

Bugün üzerimide Jüpiter ve Satürn arasındaki kare açının etkileri var. Seni hafta ortasından itibaren güzel haberlerin beklediğini söylemiş olmalıyım. Bu süreçte sen ilişkindeki dizginleri eline alacak ve artık bu kötü gidişata bir son vereceksin.

Sevgili Koç...

Sevgili Koç...

Koç burcum için hafta ortasından itibaren filizlenen bir aşk görüyorum. İlişkilerde güvenin önem kazandığı bu dönemde sizin ilişkiniz de güven temelleri üzerine kurulacak. Yakın arkadaşlıkların aşka dönüşmesinden doğan ilişkilerin ne kadar güzel olduğunu anlatmama gerek yok herhalde!

Sevgili Boğa...

Sevgili Boğa...

Satürn ile Jüpiter arasında bir kare açı damgasını vuruyor bu haftaya. Boğa burçlarına ise haftanın ortasından itibaren yeni bir flört heyecanı müjdelemiştim. İlişkisi olan Boğa burçlarına ise sorumluluk düşüyor.

Yıldızların söylediklerine kulak kabarttığımda, bir ilişkiyi ayakta tutacak olan şeyin güven olduğunu söylüyorlar bana!

Sevgili İkizler...

Sevgili İkizler...

Hayatlarımızda bazı önemli günler vardır. Astrolojik açıdan yorumlayacak olursam bugünlerde alacağımız kararlar hayatımıza etki edeceğini söylemek yanlış olmaz. İkizler burçlarımın da bugünden itibaren yeni bir sayfa açtığını görüyorum. Aldığın kararların sana hep mutluluk getirmesi dileğiyle.

Sevgili Yengeç...

Sevgili Yengeç...

Bugünlerde üzerinde büyük bir stres görüyorum. İşin ve okuluna ilgili yaşadığın bir problem, bütün hayatına yansımış. Fakat senin ruhuna neyin iyi geldiğini biliyorsun. Bugünlerde kendi sorunların nedeniyle ihmal ettiğin sevgilinle biraz vakit geçirebilir, aslında hayatın o kadar da kötü olmadığının farkında varabilirsin!

Sevgili Aslan...

Sevgili Aslan...

Artık küslükleri aşmanın zamanı geldi. Affedici olmak sence de daha kolay değil mi? Bir kez bunu denesen aslında ne kadar rahatlatıcı olduğunu göreceksin! İlerleyen günlerde seni yepyeni sürprizler bekliyor...

Sevgili Terazi...

Sevgili Terazi...

Aşkta güçlü bir taraf olduğunu düşünüyorsan, üzgünüm yanılıyorsun. Aşk söz konusu olduğunda mantık devredışı kalır, söz sahibi olan sadece kalptir! Bugünlerde hayatında bir üstünlük kurmak isteyen Teraziler ise bu gerçeği acı yollarla öğrenmek durumunda kalabilir.

Sevgili Oğlak...

Sevgili Oğlak...

Jüpiter ile Satürn arasındaki kare açı, Oğlaklar için bir farkındalık getirecek. Hayatındaki iyilere de kötülere de şükredecek aslında hayatın böyle güzelleştiğinin farkına varacaksın. 

Bugün, seni sevenlere ve sevdiklerine teşekkür edebilir, hayatında oldukları için şükürlerini artırabilirsin.

Sevgili Balık...

Sevgili Balık...

Bugünlerde Balık burcunun sevgiye olan ihtiyacı artıyor. Satürn ile Jüpiterin arasındaki kare açı, sana otoritelerle zor anlar yaşatabilir. Bu zorlu süreci aşmak için sevdiklerinden destek alabilirsin.

Sevgili Kova...

Sevgili Kova...

Hafta ortasından itibaren Kova burçlarım için aşk dolu günler beklediğimi söylemiştim. Bu dönemde bekar Kova burçlarım aniden kendilerini aşkın kollarında bulabilir. 

Fakat, Satürn'ün sebep olduğu ani duygu değişikliklerinin getirdiği aşk, çok da uzun soluklu olmayacak...

Sevgili Başak...

Sevgili Başak...

Başak burcumun aşk falında hafta ortasından itibaren yeni bir aşk gördüğümü söylemiştim. Fakat çok önemli bir konuyu söylemeyi unutmuşum! Bu dönemde Satürn'ün etkisi altında hızlı duygu değişimleri yaşayabiliriz. bu da demek oluyor ki bizleri çok heyecanlandıran o ilişki aslında çok da uzun soluklu olmayabilir...

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