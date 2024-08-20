Burcuna Göre 21 Ağustos Çarşamba Günü Aşk Falında Seni Neler Bekliyor?

Satürn ile Jüpiter arasında bir kare açı damgasını vuruyor bu haftaya. Boğa burçlarına ise haftanın ortasından itibaren yeni bir flört heyecanı müjdelemiştim. İlişkisi olan Boğa burçlarına ise sorumluluk düşüyor.

Yıldızların söylediklerine kulak kabarttığımda, bir ilişkiyi ayakta tutacak olan şeyin güven olduğunu söylüyorlar bana!