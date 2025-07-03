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Burcu Biricik Kimdir? Kaç Yaşında ve Aslen Nereli? Burcu Biricik Hangi Yapımlarda Rol Aldı?

Burcu Biricik Kimdir? Kaç Yaşında ve Aslen Nereli? Burcu Biricik Hangi Yapımlarda Rol Aldı?

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin Editörü
04.07.2025 - 01:21

Türk dizi‑film dünyasının yenilikçi yüzlerinden Burcu Biricik; enerjisiyle setlerde, yalın samimiyetiyle röportajlarda, göz alıcı performanslarıyla ödül törenlerinde adından söz ettirmeyi sürdürüyor. Peki hayranlarının “Camdaki Kız’ın Nalan’ı”, eleştirmenlerin “Fatma’nın tek kişilik ordusu” diye andığı Burcu Biricik kim, kaç yaşında, nereli ve kariyerine nasıl başladı? İşte merak edilen tüm detaylar…

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Burcu Biricik Kimdir?

Burcu Biricik Kimdir?

Son yıllarda dram türünün en dikkat çeken kadın oyuncularından biri olan Burcu Biricik, etkileyici performanslarıyla ekranın vazgeçilmez yüzleri arasına girdi. 

“Hayat Şarkısı”yla geniş kitlelerce tanındı, “Camdaki Kız” ve “Fatma” gibi projelerle oyunculuk gücünü perçinledi. Güzelliğiyle değil, derinlikli karakterlere kattığı ruhla öne çıktı. Hem dijitalde hem televizyon dizilerinde başarıyla yer aldı, güçlü kadın hikâyelerinin aranan ismi oldu.

Burcu Biricik Kaç Yaşında?

Burcu Biricik Kaç Yaşında?

1989 doğumlu Burcu Biricik, 2025 yılı itibarıyla 36 yaşında. Boğa burcu olan oyuncu, 1.70 m boyunda ve yaklaşık 53 kg.

Burcu Biricik Aslen Nereli?

Burcu Biricik Aslen Nereli?

Burcu Biricik aslen Antalya’nın Elmalı ilçesindendir. Ailesinin Yörük kökenli olduğu, ayrıca baba tarafından Balkan göçmeni bir geçmişe sahip bulunduğu bilinmektedir. 

Biricik’in bir erkek kardeşi olduğu da çeşitli röportajlarda dile getirilmiştir. Eğitim hayatına Antalya’da başlamış, sonrasında Ege Üniversitesi Arkeoloji Bölümü’nden mezun olmuştur. Üniversite yıllarında Bornova Belediyesi Şehir Tiyatrosu’nda oyunculuk eğitimi almış, sahneyle ilk ciddi temasını burada kurmuştur.

Burcu Biricik'in Kariyer Başlangıcı

Burcu Biricik'in Kariyer Başlangıcı

Burcu Biricik’in ekran serüveni, 2006 yılında katıldığı “Artiz Mektebi” adlı oyunculuk yarışmasıyla başlamıştır. Yarışmada gösterdiği performansla dikkat çekmiş ve birinci olmasa da sektörün ilgisini çekmeyi başarmıştır. Profesyonel oyunculuğa ilk adımını 2007 yılında “Maçolar” dizisindeki küçük bir rolle atmıştır. 

Ancak asıl çıkışını 2015 yılında Kanal D ekranlarında yayınlanan “Hayat Şarkısı” dizisinde canlandırdığı Hülya karakteriyle yapmıştır. Bu projede gösterdiği güçlü oyunculuk performansı, onun geniş kitlelerce tanınmasını sağlamış ve televizyon dünyasında kendine sağlam bir yer edinmesine ön ayak olmuştur. 

Biricik’in yeteneğini ilk fark eden isimlerden biri, Bornova Belediyesi Şehir Tiyatrosu’ndaki eğitmenleri olmuştur; onu kamera önü oyunculuğuna yönlendiren ilk profesyonel destek de buradan gelmiştir.

Burcu Biricik'in Öne Çıkan Açıklamaları

Burcu Biricik'in Öne Çıkan Açıklamaları

  • “Güzellik geçici ama oynadığın karakterin izini yıllar silmiyor.”

  • “Benim için oyunculuk bir terapi alanı gibi; her karakterle biraz daha iyileşiyorum.”

  • “Fatma'yı oynarken susmanın da çok şey anlattığını öğrendim.”

  • “Sette değilsek, evdeyiz. Dışarda vakit geçirmeyi pek sevmeyiz.”

  • “Kendi hayatımda da hep güçlü kadınlara hayran oldum, onlara benzemeye çalıştım.”

  • “Bir karakterin geçmişi yoksa, onun bugünü de beni ilgilendirmez.”

  • “Ben hiçbir zaman ‘güzel kadın’ kontenjanından yürümek istemedim.”

  • “Kendimi bazen bir hikâyenin içindeki gözlemci gibi hissediyorum.”

  • Camdaki Kız’daki Nalan gibi, bazen fazla anlayışlı olmak insanı yorar.”

  • “Emre’yle birlikte yaşlanmayı hayal etmek bile güzel.”

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Burcu Biricik'in Özel Hayatı

Burcu Biricik'in Özel Hayatı

Burcu Biricik, 30 Temmuz 2016 tarihinde reklamcı ve menajeri olan Emre Yetkin ile evlenmiştir. Evlilikten önce 2006 yılından beri süren bir birliktelik yaşamıştır. 

Çiftin, Aralık 2024’te dünyaya gelen Luna ismini verdikleri bir kız çocukları var. Anne‑baba olarak özel hayatlarını gözlerden uzak tuttukları, sosyal medyada nadir de olsa paylaştıkları sade aile karelerinden anlaşılmaktadır. Burcu Biricik, evliliğini “iyi bir ekip arkadaşlığı” olarak tanımlamış, Emre Yetkin ile hem aile hem iş hayatında güçlü bir dayanışma kurduklarını vurgulamıştır.

Burcu Biricik'in Yer Aldığı Diziler

Burcu Biricik'in Yer Aldığı Diziler

📺 Televizyon Dizileri

  • Maçolar, 2007, Yan rol (Sekreter)

  • Muhteşem Yüzyıl, 2011, Menekşe Hatun

  • Ustura Kemal, 2012, Meriç

  • Düşman Kardeşler, 2012, Derya

  • Beni Böyle Sev, 2013–2014, Seda

  • Şeref Meselesi, 2014–2015, Kübra

  • Hayat Şarkısı, 2016–2017, Hülya Cevher

  • Gün, 2018, Bahar Yüksel

  • Kuzgun, 2019, Dila Bilgin

  • Kırmızı Oda, 2020–2021, Boncuk

  • Camdaki Kız, 2021–2023, Nalan İpekoğlu

🌐 İnternet Dizileri

  • Fatma, 2021, Fatma Yılmaz (Netflix)

Burcu Biricik'in Yer Aldığı Filmler

Burcu Biricik'in Yer Aldığı Filmler

🎬 Sinema Filmleri

  • Kedi Özledi, 2013, Lale

  • Bana Masal Anlatma, 2015, Ezgi

  • Çok Uzak Fazla Yakın, 2016, Aslı

  • Her Şey Seninle Güzel, 2018, Deniz

  • Çiçero, 2019, Cornelia Kapp

  • İnsanlar İkiye Ayrılır, 2020, Duygu

  • İyi Aile Babası (kısa film), 2021, Kadın

  • Oregon, 2023, Selen

Burcu Biricik'in Ödülleri ve Adaylıkları

Burcu Biricik'in Ödülleri ve Adaylıkları

Burcu Biricik’in Ödülleri ve Adaylıkları

Ödüller

  • Sadri Alışık Tiyatro ve Sinema Oyuncu Ödülleri (2020)

  • En İyi Kadın Oyuncu (Drama) – Fatma dizisindeki performansıyla kazanmıştır.

  • Sadri Alışık Tiyatro ve Sinema Oyuncu Ödülleri (2023)

  • En İyi Kadın Oyuncu (Drama) – Camdaki Kız dizisindeki Nalan rolüyle ödüle layık görülmüştür.

  • Kültür ve Turizm Bakanlığı Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü (2019)

  • Yılın Parlayan Yıldızı Ödülü – Genç ve başarılı oyunculuk performansları nedeniyle verilmiştir.

  • Beylikdüzü Belediyesi Sanat Ödülleri (2022)

  • En İyi Kadın Oyuncu Ödülü – Başarılı televizyon projelerindeki performanslarıyla takdir edilmiştir.

Adaylıklar

  • Altın Kelebek Ödülleri (2016)

  • En İyi Kadın Oyuncu – Hayat Şarkısı dizisindeki Hülya karakteriyle aday gösterilmiştir.

  • Seul Uluslararası Drama Ödülleri (2022)

  • En İyi Kadın Oyuncu – Camdaki Kız dizisindeki Nalan rolüyle adaylık elde etmiştir.

  • Sinema Yazarları Derneği (SIYAD) Ödülleri (2021)

  • En İyi Kadın Oyuncu – İnsanlar İkiye Ayrılır filmindeki performansıyla aday gösterilmiştir.

  • Türkiye Gençlik Ödülleri (2023)

  • En İyi Kadın Oyuncu – Geniş çaplı halk oylaması ve jüri değerlendirmeleri sonucunda adaylık kazanmıştır.

  • Türkiye Televizyon Ödülleri (2019)

  • En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu – Kırmızı Oda dizisindeki rolüyle aday olmuştur.
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Lila Ceylan
Lila Ceylan
Magazin Editörü
Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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