"Bunu Herkes Yapabilir" Diyenlerin Bile Tökezleyebileceği Bu Edebiyat Testinden Full Çekebilecek misin?
"Bunu Herkes Yapabilir" Diyenlerin Bile Tökezleyebileceği Bu Edebiyat Testinden Full Çekebilecek misin?
Edebiyat bilgisine güvenenler için hazırladığımız bu 10 soruluk test beklediğinizden daha zor çıkabilir. “Bunu herkes yapabilir” diyenlerin bile bazı sorularda tökezleyebileceği bu testte sen kaç soruda doğru yanıt verebileceksin? Cevaplarını kontrol etmeden önce emin ol!
Hazırsan başlıyoruzzz!!!
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1. Aşağıdaki yazarlardan hangisi “Büyülü Gerçekçilik” akımının öncülerindendir?
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2. “Suç ve Ceza” romanında Raskolnikov’un işlediği cinayetin kurbanı kimdir?
3. Türk edebiyatında “Servet-i Fünun” topluluğunun lideri kimdir?
4. Franz Kafka’nın ölümünden sonra yayınlanan ve yarım kalan romanı hangisidir?
5. Huzur romanında Mümtaz karakterinin büyük aşkı kimdir?
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6. 19. yüzyıl Fransız edebiyatının en önemli eserlerinden Madame Bovary'nin yazarı kimdir?
7. Nobel Edebiyat Ödülü alan ilk kadın yazar kimdir?
8. Çalıkuşu romanının başkahramanı Feride’nin büyük aşkı kimdir?
9. Ulysses romanının yazarı kimdir?
10. Yüzyıllık Yalnızlık romanının anlatısı hangi hayali kasabada geçer?
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Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü’nden 2019 yılında mezun oldum. Mezuniyetimin ardından alanımla ilgili kendimi geliştirmek amacıyla çeşitli kurslara katıldım ve bu süreçte birçok sertifika aldım. 2020 yılından itibaren editörlük, muhabirlik ve içerik üretimi gibi farklı pozisyonlarda görev alarak medya dünyasında aktif bir şekilde yer aldım. 2024 yılı itibariyle Onedio’da Yaşam Editörü olarak çalışıyorum ve siz okuyucularımıza güncel, ilgi çekici ve farklı içerikler sunuyorum.
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