Bunları Her Yerde Bulamazsınız: Bakımlı İnsanların 10 Küçük Ama Etkili Sırrı
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Sanıyoruz ki bakımlı olmak için pahalı ürünler kullanmalı ve uzun rutinler yapmalıyız. Aslında yanılıyoruz... Gerçekten bakımlı görünen insanların sadece ürünlerle değil, bazı alışkanlıklarla ilerlediğini görüyoruz.
Kendilerine nelerin iyi geldiğini bilen bakımlı insanların küçük ama etkili sırlarına birlikte bakalım!
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1. Cilt temizliğine özen gösterirler.
2. Nemlendirmeyi aksatmazlar.
3. Saç bakımına da önem verirler.
4. Düzenli olarak su içerler.
5. Dudak bakımını yaparlar.
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6. Uyku düzeni oluştururlar.
7. Kıyafet temizliğine dikkat ederler.
8. Güzel kokmanın etkisini bilirler.
9. Beslenmelerine özen gösterirler.
10. Güneş koruyucu kesinlikle sürerler.
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Sakarya Üniversitesi Sosyal Hizmet lisans eğitimini tamamladıktan sonra, Kocaeli Üniversitesi Felsefe lisans ve aynı zamanda Sakarya Üniversitesi Felsefe yüksek lisans eğitimi almaya başladım. Araştırmaya, okumaya ve yazmaya meraklı olan yanımı kullanarak ONEDİO üzerinden içerikler üretmeye devam ediyorum. Teorik bilgilerin pratik hayatta kendisini göstermesiyle işlevsel hale geleceğini düşünerek ilerliyor; bu yüzden araştırmalarımı derinlemesine yaparak güvenilir bir şekilde aktarıyorum. Güncel ve merak edilen konulardan uzaklaşmadan ilerlenen bu yolda, kolay bir şekilde anlaşılabilen içerikler ortaya koymayı temel amaç olarak edinmekteyim.
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