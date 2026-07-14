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Bunları Her Yerde Bulamazsınız: Bakımlı İnsanların 10 Küçük Ama Etkili Sırrı

etiket Bunları Her Yerde Bulamazsınız: Bakımlı İnsanların 10 Küçük Ama Etkili Sırrı

Elif Nur Çamurcu
Elif Nur Çamurcu - Onedio Üyesi
14.07.2026 - 17:01
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Sanıyoruz ki bakımlı olmak için pahalı ürünler kullanmalı ve uzun rutinler yapmalıyız. Aslında yanılıyoruz... Gerçekten bakımlı görünen insanların sadece ürünlerle değil, bazı alışkanlıklarla ilerlediğini görüyoruz. 

Kendilerine nelerin iyi geldiğini bilen bakımlı insanların küçük ama etkili sırlarına birlikte bakalım!

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1. Cilt temizliğine özen gösterirler.

En temel alışkanlıkla başlayalım! Gün içinde ciltte yağ, kir ve kalıntılar birikir. Bunları temizlemediğiniz zaman bir süre sonra cilt mat görünür. Bu yüzden sabah ve akşam cildinizi temizlemelisiniz. Burada pahalı ürünler kullanmanız gerekmez; cildinize uygun bir temizleme ürünüyle alışkanlık kazanabilirsiniz.

2. Nemlendirmeyi aksatmazlar.

Nemlendirmeyi asla es geçmezler. Çünkü nemsiz olan bir cilt cansız görünür. Kuruluğu beraberinde getireceği için ince çizgiler kendini gösterir. Cildinize uygun olan nemlendiriciyi kullanarak sağlıklı bir görünüm elde edebilirsiniz.

3. Saç bakımına da önem verirler.

Genel görünümü en çok etkileyen şeylerden biri saçlardır. Ne kadar şık giyinirseniz giyinin, saçlarınız bakımsızsa etkileyici görünmezsiniz. Bu yüzden bakımlı insanlar saçlarına iyi bakarlar. Nem, bakım yağları ve uygun bir şampuanla sağlıklı saçlara ulaşırlar. Ayrıca saçlarını gereksiz ısıya maruz bırakmaktan kaçınırlar.

4. Düzenli olarak su içerler.

Tabii ki bakım sadece dışarıdan olmaz. Aynı zamanda içeriden de desteklemek gerekir. Burada su tüketimi çok önemlidir! Gün içinde yeterli miktarda su içerek cildinizin canlı görünmesini sağlayabilirsiniz. Ayrıca enerji seviyenizin yükselmesine de yardımcı olur.

5. Dudak bakımını yaparlar.

Çatlamış ya da kuru dudaklar bütün görünümü etkiler. Bu yüzden bakımlı insanlar için dudaklar önemli bir detaydır. Nemlendirerek ve bakım yağları kullanarak dudaklarınızın sağlıklı görünmesini sağlayabilirsiniz. Özellikle soğuk havalarda daha dikkatli olmalısınız!

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6. Uyku düzeni oluştururlar.

Kaliteli bir uyku görünümünüzü de etkiler. Uykusuzluk nedeniyle göz altlarınız belirgin hale gelir ve cildiniz solgunlaşır. Bakımlı insanlar ise dinlenmenin bakımın bir parçası olduğunu bilirler. Dinlenmiş bir görünüm için uyku düzeni çok önemlidir!

7. Kıyafet temizliğine dikkat ederler.

Bakım sadece cilt ve saçla ilgili değildir. Giyilen kıyafetler de burada önem taşır. Temiz, ütülü ve düzenli kıyafetlerle özenli bir görünüm elde edebilirsiniz. Dediğimiz gibi pahalı ürünlere gerek yok! Burada dikkat edilmesi gereken şey temiz ve düzenli olmaktır!

8. Güzel kokmanın etkisini bilirler.

Bakımlı insanlar hoş kokar... Parfüm ya da hafif vücut spreyleriyle etrafa mis gibi koku yayabilirler. Tabii burada kullanılan doza dikkat etmek gerekir. Ağır kokular insanları rahatsız edebilir. Bu yüzden hafif ve temiz kokulara yönelmek gerekir!

9. Beslenmelerine özen gösterirler.

Yediklerimizin cildimizi ve enerjimizi doğrudan etkilediğini unutmamalıyız! Düzensiz beslendiğimiz zaman bu görünümümüze yansır. Bu yüzden bakımlı insanlar dengeli beslenmeye özen gösterirler. Vitamin ve mineral açısından zengin olan besinlere yönelirler.

10. Güneş koruyucu kesinlikle sürerler.

Maalesef çoğu insan güneş kremini sadece yaz aylarında kullanıyor. Fakat bakımlı insanlar güneş kreminin yıl boyunca kullanılması gerektiğini bilirler. Güneş ışınları cilt yaşlanmasını hızlandıran bir etkendir. Bunun yanı sıra leke, kırışıklık ya da ton eşitsizliğini de beraberinde getirir. Bu yüzden düzenli olarak kullanılması gerekir.

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Elif Nur Çamurcu
Elif Nur Çamurcu
Onedio Üyesi
Sakarya Üniversitesi Sosyal Hizmet lisans eğitimini tamamladıktan sonra, Kocaeli Üniversitesi Felsefe lisans ve aynı zamanda Sakarya Üniversitesi Felsefe yüksek lisans eğitimi almaya başladım. Araştırmaya, okumaya ve yazmaya meraklı olan yanımı kullanarak ONEDİO üzerinden içerikler üretmeye devam ediyorum. Teorik bilgilerin pratik hayatta kendisini göstermesiyle işlevsel hale geleceğini düşünerek ilerliyor; bu yüzden araştırmalarımı derinlemesine yaparak güvenilir bir şekilde aktarıyorum. Güncel ve merak edilen konulardan uzaklaşmadan ilerlenen bu yolda, kolay bir şekilde anlaşılabilen içerikler ortaya koymayı temel amaç olarak edinmekteyim.
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