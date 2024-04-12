"Bunlar Ne Söylüyor Dedirten" Dünyanın En Hızlı Dili Hangisi?

Çalışmanın baş yazarı Dr. François Pellegrino da 'Ancak, daha da önemlisi, ikisi arasında bir denge vardır, yani 'bilgi açısından hafif' diller, 'bilgi açısından yoğun' olanlardan daha hızlı konuşulur, tüm dillerden bilgi aktarımı saniyede yaklaşık 39 bit / s hızında dengelenir. Çılgınca, değil mi?' şeklinde eklemiştir. Ancak, tüm bu bulguları bir miktar temkinle karşılamakta fayda var. Birçok kişi, farklı diller ve lehçeler arasında önemli hız farklarının sağlam verilere dayandığını kabul etmemektedir.