"Bunlar Ne Söylüyor Dedirten" Dünyanın En Hızlı Dili Hangisi?
"Bunlar Ne Söylüyor Dedirten" Dünyanın En Hızlı Dili Hangisi?
Kaynak: https://www.iflscience.com/what-is-th...
Yeni bir dil öğrenirken, bazen o dilin konuşucularının cümlelerini işlemekte zorlanırken onların hızlı konuştuğunu düşünebilirsiniz. Bu, kendi ana dilinizde böyle hızlı konuşmadığınız anlamına gelmez, endişelenmeyin. Aslında bazı diller gerçekten diğerlerine göre daha hızlı konuşuluyor. Detaylar 👇
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Konuşma hızı kişiden kişiye değişebilir.
Ancak, bir dilin hızını incelemenin en yaygın kabul gören yollarından biri saniyedeki hece sayısıdır.
İlginç bir şekilde bir dilin algılanan hızı, kodlayabileceği bilgi miktarı ile de ilgili olabilir.
Araştırmacılar, belki de dilin daha fazla anlam yüklemek için daha hızlı konuşulduğunu düşünmektedirler.
Saniyede aktarılan bilgi miktarı tüm dillerde birbirine çok yakındır.
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1960'ların başka bir çalışması, altı Japonca konuşmacı ile altı Amerikan-İngiliz konuşmacının konuşma hızını karşılaştırmış ve iki grup arasında önemli bir fark bulamamıştır.
Sizin "Bu dil çok hızlı konuşuluyor, anlayamıyorum." dediğiniz diller var mı? Yorumlarda buluşalım 👇
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