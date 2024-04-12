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"Bunlar Ne Söylüyor Dedirten" Dünyanın En Hızlı Dili Hangisi?

"Bunlar Ne Söylüyor Dedirten" Dünyanın En Hızlı Dili Hangisi?

Eğitim
zeynep.demirez
zeynep.demirez - Onedio Üyesi
12.04.2024 - 13:02

Yeni bir dil öğrenirken, bazen o dilin konuşucularının cümlelerini işlemekte zorlanırken onların hızlı konuştuğunu düşünebilirsiniz. Bu, kendi ana dilinizde böyle hızlı konuşmadığınız anlamına gelmez, endişelenmeyin. Aslında bazı diller gerçekten diğerlerine göre daha hızlı konuşuluyor. Detaylar 👇

Kaynak: https://www.iflscience.com/what-is-th...
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Konuşma hızı kişiden kişiye değişebilir.

Konuşma hızı kişiden kişiye değişebilir.

Bazı insanlar yavaş konuşurken, diğerleri kelime döküyor gibi konuşabilirler. Benzer şekilde, çoğu kişi konuşma hızını ortama, ruh haline ve benzeri faktörlere göre değiştirir.

Ancak, bir dilin hızını incelemenin en yaygın kabul gören yollarından biri saniyedeki hece sayısıdır.

Ancak, bir dilin hızını incelemenin en yaygın kabul gören yollarından biri saniyedeki hece sayısıdır.

Birçok dil bilimi çalışması bu ölçütü incelemiştir ve birçoğu aynı sonuca varmıştır: Japonca en hızlı dildir. Lyon Üniversitesi'ndeki araştırmacıların 2011 yılında yaptığı bir çalışmada, yedi farklı dili inceleyip hece başına saniye cinsinden sıralanmıştır. Japonca 7.84 heceyle saniye başına en hızlı dil olarak öne çıkmıştır, onu İspanyolca (7.82 hece/saniye), Fransızca (7.18), İtalyanca (6.99), İngilizce (6.19), Almanca (5.97) ve Mandarin (5.18) izlemiştir.

İlginç bir şekilde bir dilin algılanan hızı, kodlayabileceği bilgi miktarı ile de ilgili olabilir.

İlginç bir şekilde bir dilin algılanan hızı, kodlayabileceği bilgi miktarı ile de ilgili olabilir.

2019'da yine Lyon Üniversitesi'nden bir çalışma, Avrupa ve Asya'daki 17 farklı dili hece başına bilgi açısından incelemiştir. Japonca görünüşe göre hızlı konuşulsa da, her hecede çok fazla bilgi içermemektedir.

Araştırmacılar, belki de dilin daha fazla anlam yüklemek için daha hızlı konuşulduğunu düşünmektedirler.

Araştırmacılar, belki de dilin daha fazla anlam yüklemek için daha hızlı konuşulduğunu düşünmektedirler.

2019 çalışmasının ortak yazarı Dan Dediu bu konu hakkında, 'Bazı dillerin diğerlerinden daha hızlı konuşulduğuna dair sağlam kanıtlar buluyoruz örneğin, Japonca ve İspanyolca konuşmacıları, Vietnamca ve Tayca konuşmacılardan yaklaşık% 50 daha fazla hece üretmektedir. Ayrıca, bazı diller hece başına daha fazla bilgi 'sıkıştırır' örneğin İngilizce, Japonca'da mümkün olan hecelerin yaklaşık 11 kat daha fazlasına sahiptir' ifadelerini kullanmıştır.

Saniyede aktarılan bilgi miktarı tüm dillerde birbirine çok yakındır.

Saniyede aktarılan bilgi miktarı tüm dillerde birbirine çok yakındır.

Çalışmanın baş yazarı Dr. François Pellegrino da 'Ancak, daha da önemlisi, ikisi arasında bir denge vardır, yani 'bilgi açısından hafif' diller, 'bilgi açısından yoğun' olanlardan daha hızlı konuşulur, tüm dillerden bilgi aktarımı saniyede yaklaşık 39 bit / s hızında dengelenir. Çılgınca, değil mi?' şeklinde eklemiştir. Ancak, tüm bu bulguları bir miktar temkinle karşılamakta fayda var. Birçok kişi, farklı diller ve lehçeler arasında önemli hız farklarının sağlam verilere dayandığını kabul etmemektedir.

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1960'ların başka bir çalışması, altı Japonca konuşmacı ile altı Amerikan-İngiliz konuşmacının konuşma hızını karşılaştırmış ve iki grup arasında önemli bir fark bulamamıştır.

1960'ların başka bir çalışması, altı Japonca konuşmacı ile altı Amerikan-İngiliz konuşmacının konuşma hızını karşılaştırmış ve iki grup arasında önemli bir fark bulamamıştır.

Ayrıca, birçok dilbilimsel çalışmanın Avrupa ve Doğu Asya dillerine odaklandığı, dünyada var olan binlerce farklı dilin dikkate alınmadığı da göz önünde bulundurulmalıdır. Dünya nüfusunun neredeyse yarısının ana dili olarak sadece on dili konuştuğu doğru olsa da, dünyada keşfedilmeyi bekleyen birçok ilginç ve harika dil bulunmaktadır.

Sizin "Bu dil çok hızlı konuşuluyor, anlayamıyorum." dediğiniz diller var mı? Yorumlarda buluşalım 👇

Sizin "Bu dil çok hızlı konuşuluyor, anlayamıyorum." dediğiniz diller var mı? Yorumlarda buluşalım 👇

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