Bülent Turan'dan Muhalefete Tepki: “Aile Bakanlığı’nın Adını Cinsiyet Eşitliği Bakanlığı Yapacağım Diyemezsin”
Bülent Turan'dan Muhalefete Tepki: “Aile Bakanlığı’nın Adını Cinsiyet Eşitliği Bakanlığı Yapacağım Diyemezsin”
Muhalefeti LGBT üzerinden hedef alan İçişleri Bakan Yardımcısı Bülent Turan, '‘Aile Bakanlığı’nın adını, cinsiyet eşitliği bakanlığı yapacağız’ diyorlar. Aile Bakanlığı’nın adını değiştiremezsin. Biz, cinsiyet eşitliği bakanlığı ifadesinin LGBT’nin simgesi olduğunu bilen insanlarız' dedi.
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Bakan Yardımcısı Turan, Perre Uygulama Oteli'nde düzenlenen "Muhtarlarımızla Yeni Yüzyıla Adım Adım Projesi" Adıyaman Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, muhalefete yüklendi.
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Muhalefeti LGBT üzerinden hedef alan İçişleri Bakan Yardımcısı Bülent Turan, “Biz cinsiyet eşitliğini parti programına alacağız diyorlar. Yetmez ‘Aile Bakanlığı’nın adını, cinsiyet eşitliği bakanlığı yapacağız’ diyorlar. Adıyaman’ın muhtarı buna izin vermez, Aile Bakanlığı’nın adını değiştiremezsin, parti adını değiştirirsin, kendi vakfının, derneğinin adını değiştirirsin ama ‘ben Aile Bakanlığı’nın adını cinsiyet eşitliği bakanlığı yapacağım’ diyemezsin. 85 milyonun ortak paydası olan konuları tartışacağız ama ailemize dokundurtmayacağız. Çanakkalemizi geçemeyenler, darbeyle durduramayanlar, terörle yavaşlatamayanlar şimdi ailemize saldırmaya çalışıyorlar. Biz cinsiyet eşitliği ifadesini LGBT’nin simgesi olduğunu bilen insanlarız. Bunu hiç kimse yemez yutmaz” diye konuştu.
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